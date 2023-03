Kurz darauf sagte sie auch die Veranstaltung mit Hauke Ritz am Montag ab und beendete die Zusammenarbeit mit dem KulturKreis Pankow.

Hier das Statement der Brotfabrik:

brotfabrik-berlin.de/statement

