Heute vor 9 Jahren, am 18. März 2014, wurde der Vertrag zur Aufnahme der Krim als neues Föderationssubjekt in die Russische Föderation unterzeichnet.

Mehr als 96 Prozent der örtlichen Bevölkerung stimmten in einem Referendum am 16. März 2014 bei einer Wahlbeteiligung von 83 Prozent für die Unabhängigkeit der Krim und deren Wiedervereinigung mit Russland.

Als Grundlage für den Volksentscheid diente die Weigerung der Krim-Behörden, die Legitimität der Regierung der sog. Maidan-Sieger anzuerkennen sowie rechtmäßige Befürchtungen um die Zukunft der örtlichen Bevölkerung angesichts grassierender radikaler Nationalisten in der Ukraine. Die Krim-Bewohner, die über die gewaltsamen Ausschreitungen der ukrainischen Nationalisten empört waren, haben sich für die Unabhängigkeit und Rückkehr der Krim in ihre russische Heimat ausgesprochen.

Am 17. März 2014 wurde gemäß dem Ergebnis des Referendums eine unabhängige Republik Krim ausgerufen. Die Stadt Sewastopol hat dabei eine besondere Stellung bekommen.

Am 18. März 2014 unterzeichneten der russische Präsident Wladimir Putin, der Vorsitzende des Ministerrats der Krim, Sergej Aksenow, der Vorsitzende des Staatsrats der Krim, Wladimir Konstantinow, und der Gouverneur von Sewastopol, Alexej Tschaly, den Vertrag, der die Rückkehr der Krim in die Russische Föderation rechtlich besiegelte.

Die Wiedervereinigung erfolgte auf der Grundlage freier Willensäußerung sowie des durch die UN-Charta, die Deklaration über die Grundprinzipien des Völkerrechts und eine Reihe internationaler Pakte über Menschenrechte festgelegten Selbstbestimmungsrechts der Krim-Bewohner.

Für mehr Informationen über den Beitrittsprozess, das Referendum und die Geschichte der Halbinsel lesen Sie die Broschüre „25 Questions about Crimea“ des Geschäfts- und Kulturzentrums der Republik Krim.

Quelle:

http://russische-botschaft.ru

