Der frühere Präsident Boliviens Evo Morales drückt dem russischen Präsidenten Wladimir Putin seine „Solidarität“ Ausdruck, nachdem der Internationale Strafgerichtshof die Festnahme des russischen Präsidenten fordert

Der frühere Präsident Evo Morales drückte dem russischen Präsidenten Wladimir Putin seine „Solidarität“ aus, nachdem der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) seine Festnahme wegen Kriegsverbrechen im Zusammenhang mit dem Krieg mit der Ukraine beantragt hatte.

„Wir bekunden unsere ganze Solidarität mit Bruder Putin und wir warnen davor, dass diese politische und erzwungene Anklage wegen angeblicher Verbrechen der ‚Abschiebung‘ den Kriegszustand zwischen zwei Brudernationen Europas aufrechterhalten will.“ „Um die Rüstung der USA und der Nato zu befriedigen“, schrieb Morales auf seinem Twitter-Account.

Der IStGH forderte auch die Festnahme von Maria Alekseyevna Lvova-Belova. Die Beamtin ist die Beauftragte des Präsidenten für Kinderrechte in Russland, heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Erklärung.

Das Gericht hat jedoch nicht präzisiert, wie es die Haftbefehle vollstrecken wird, mit der Maßgabe, dass Russland kein Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs ist.

„Die Entscheidungen des Internationalen Strafgerichtshofs sind für unser Land bedeutungslos“, schrieb die Sprecherin der russischen Diplomatie, Maria Zakharova.

„Auch aus rechtlicher Sicht“, fügte er hinzu.

Laut IStGH ist Putin „angeblich verantwortlich für das Kriegsverbrechen der illegalen Bevölkerungsdeportation und des illegalen Bevölkerungstransfers [von Kindern] aus den besetzten Gebieten der Ukraine“.

„Die Verbrechen wären auf ukrainischem Territorium begangen worden, das mindestens seit dem 24. Februar 2022 besetzt ist“, fuhr das Gericht fort.

In diesem Zusammenhang erklärte Morales, dass es sich um eine politische Aktion handele und dass sie mit einem Treffen mit den chinesischen Behörden zusammenfalle. Ziel des Treffens ist es, nach Lösungen für den Kriegskonflikt zu suchen.

„Der Internationale Strafgerichtshof stellt einen nichtigen Haftbefehl gegen den Bruder des russischen Präsidenten Wladimir Putin aus, Tage vor seinem Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping, der versucht, die Bedingungen für einen Prozess der Befriedung des Konflikts mit der Ukraine zu schaffen“, fügte der ehemalige Präsident in einem weiteren Tweet hinzu.

Stunden zuvor berichtete Präsident Luis Arce, dass er mit Putin telefoniert habe und dass sie darin ihre Freundschaft gestärkt und unter anderem Fragen zu Wirtschaft, Gesundheit und Technologie besprochen hätten.

So drückten die bolivianischen und russischen Behörden ihre Absicht aus, die bilateralen Beziehungen zu stärken.

In diesem Zusammenhang wies Morales darauf hin, dass die Vereinigten Staaten eine „Stigmatisierungskampagne“ gegen Russland förderten.

„Die freien Völker, die für eine Welt ohne US-Interventionismus kämpfen, bringen unsere Ablehnung der weltweiten Stigmatisierungskampagne des Imperiums gegen das brüderliche russische Volk zum Ausdruck. Der wahre Täter von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind die Vereinigten Staaten“.

