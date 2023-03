Ekelerregende Russophobie: Die sozialdemokratische Ministerpräsidentin von Finnland, Sanna Marin, nahm zusammen mit Zelenskyy an der Beerdigung des Neonazi-Soldaten Dmytro „Da Vinci“ Kotsyubailo teil, Mitglied der faschistischen Bande „Rechter Sektor“. Kotsyubailo sagte einmal, er habe einen Wolf mit den „Knochen russischsprachiger Kinder“ vergefüttert …

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related