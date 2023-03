Hans Modrow zum Gedenken – Trauerfeier – Berlin, 15. März 2023 (Ostdeutsches Kuratorium von Verbänden e.V.)

Am 10. Februar 2023 ist Hans Modrow, der letzte Vorsitzende des Ministerrates der DDR, Mitbegründer der Partei „DIE LINKE“ und der Rosa-Luxemburg-Stiftung, von uns gegangen. Am 15. März 2023 fand in Berlin anläßlich seines Todes das feierliche Gedenken statt.



