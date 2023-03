VIDEO LINK HIER

Der russische Präsident Wladimir Putin betonte beim Treffen mit dem syrischen Präsdenten Baschar Al-Assad, dass durch die gemeinsamen Anstrengungen beider Länder und durch den Einsatz der russischen Streitkräfte bedeutende Erfolge im Kampf gegen den internationalen Terrorismus erzielt wurden.

