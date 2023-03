Weit über 200 Organisationen unterstützen Antikriegsproteste – Rednerliste für den 18. März angekündigt! – Globale Aktionen in vielen Städten.

Samstag, 18. März um 13:00 Uhr

Washington, DC

White House

Mit über 200 unterstützenden Organisationen baut sich die Dynamik für unsere Demonstration am 18. März schnell auf.

Hier die Rednerliste:

Noam Chomsky, professor

Jacqueline Luqman, Black Alliance for Peace

The Black Workers Center Chorus

Jill Stein, two-time Green Party presidential candidate

Claudia De La Cruz, The People’s Forum

Mike Inouye, Oahu Water Protectors

Gabriel Shipton, brother of Julian Assange

Abby Martin, Empire Files

Medea Benjamin, CODEPINK

Hermela Aregawi, African People’s Forum

Margaret Flowers, Popular Resistance

Yolian Egbu, AAPRP

Carsey Blanton, cultural worker

INFO:

https://www.answercoalition.org/protest_march_18_19_peace_in_ukraine_say_no_to_endless_u_s_wars

Berlin:

Am 18. März veranstalten wir als Bündnis

„Frente Unido América Latina“

eine Kundgebung in Berlin

In Solidarität mit den US-Protestaktionen anlässlich

des 20. Jahrestages der US-Invasion im Irak. LINK

