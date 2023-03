VIDEO LINK HIER

Patrick Lancaster: Heute Morgen beschoss die ukrainische Armee Apartments im Petrovskij-Bezirk von Donetsk mit vom Westen gelieferter Munition. Ein 14-jähriger Junge wurde verletzt.

