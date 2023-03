(VIDEO +18) Ukrainische Soldaten bewegen sich mit erhobenen Händen auf russische Stellungen zu, einer von ihnen hält eine weiße Fahne – Hinterrücks von ukrainisischer Seite mit MG-Feuer getötet

Erst vor wenigen Tagen beschloss eine Gruppe ukrainischer Wehrpflichtiger, sich den DVR-Truppen zu ergeben, wurde aber von ihren eigenen Kollegen in den Rücken geschossen.

In dem Video bewegt sich eine Gruppe von 4 ukrainischen Soldaten mit erhobenen Händen auf russische Stellungen zu, einer von ihnen hält eine weiße Fahne. Plötzlich trifft schweres Maschinengewehrfeuer von ukrainischer Seite die Gruppe und tötet sie. Das Filmmaterial wurde in ukrainischen Kanälen als Warnung für andere ukrainische Deserteure veröffentlicht.

VIDEO LINK HIER

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related