Onlinepetition: Lassen Sie Roger Waters von Pink Floyd in Frankfurt auftreten!

Wir Künstler, Musiker, Schriftsteller und andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und Organisationen sind zutiefst beunruhigt über die jüngsten Bemühungen in Deutschland, den Musiker Roger Waters zu diskreditieren und zum Schweigen zu bringen. Am 24. Februar 2023 gaben der Frankfurter Stadtrat und die Hessische Landesregierung die Absage eines Waters-Konzerts bekannt, das am 28. Mai in der Festhalle aufgeführt werden soll. Die Frankfurter Stadtverwaltung sagt, sie habe mit der Absage des Waters-Konzerts „ein klares Zeichen gegen Antisemitismus gesetzt“ und den Musiker als „einen der prominentesten Antisemiten der Welt“ bezeichnet. Als Beweis führt der Rat an, dass Waters „wiederholt zu einem kulturellen Boykott Israels aufrief, Vergleiche mit dem Apartheidregime in Südafrika zog und Druck auf Künstler ausübte, Veranstaltungen in Israel abzusagen“.

Es gibt keine anderen Beweise als diese beiden Behauptungen: dass Waters die von den Palästinensern geführte kulturelle Boykottkampagne gegen Israel unterstützt hat und dass er die gegenwärtige israelische Regierung mit dem Apartheidregime in Südafrika verglichen hat.Keine dieser Behauptungen gilt nur für Waters oder außerhalb der Grenzen der allgemeinen öffentlichen Meinung. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International, Human Rights Watch, Israels B’Tselem, Organisationen der Vereinten Nationen und südafrikanische Beamte haben Israel als Apartheidstaat definiert, und deshalb haben viele dieser Organisationen und Einzelpersonen den Vergleich zwischen Israel und der Apartheid-Ära Südafrika gezogen.

Die Extremisten sind in der israelischen Regierung vertreten, nicht ihre Kritiker. Kürzlich strömten israelische Bürger auf die Straßen, um gegen die gewaltsame Behandlung der Palästinenser durch ihre Regierung und die weitreichenden antidemokratischen Justizänderungen zu protestieren.

Waters‘ Kritik an der Behandlung der Palästinenser durch Israel ist Teil seines langjährigen Eintretens für Menschenrechte auf der ganzen Welt. Waters glaubt, „dass alle unsere Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt, unabhängig von ihrer Hautfarbe oder ihrem Geldbeutel, vor dem Gesetz gleiche Menschenrechte verdienen.“ In Bezug auf Israel und Palästina sagt er: „Meine Plattform ist einfach: Es ist die Umsetzung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 für alle unsere Brüder und Schwestern zwischen dem Jordan und dem Meer. Was abscheulich und rassistisch ist und was alle Formen von Rassismus mag. Antisemitismus ist abscheulich und rassistisch und ich verurteile ihn, zusammen mit allen Formen von Rassismus, vorbehaltlos.“

Diejenigen, die Waters verunglimpfen, beteiligen sich an einer gefährlichen Kampagne, die absichtlich Kritik an Israels illegaler und ungerechter Politik mit Antisemitismus vermengt. Diese Verschmelzung verewigt das antisemitische Bild, welches das Judentum als einen Monolithen darstellt, das Israel blind unterstützt. Einige der lautesten Kritiker Israels sind Juden. Aber diejenigen, die den Antisemitismus bewaffnen, tun gut daran, dazu beizutragen.

Politiker in Deutschland, Konzertveranstalter und Musikplattformen dürfen nicht dem Druck jener Einzelpersonen und Gruppen nachgeben, die Waters‘ Musik lieber entfernt sehen würden, als sich mit den Themen auseinanderzusetzen, die seine Musik hervorhebt. Wir rufen diejenigen auf, die Waters‘ Konzerte abgesagt haben, ihre Entscheidungen rückgängig zu machen und ihre eigene Geschichte von Antisemitismus, Rassismus und Völkermord zu überdenken und wie Fälle davon heute in anderen Teilen der Welt, einschließlich im besetzten Palästina, gestoppt werden können.

Hier unterzeichnen:

https://www.change.org/p/let-pink-floyd-s-roger-waters-perform-in-frankfurt-germany

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related