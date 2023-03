Ein Video in dem die „Argumente“ derer, die für den Krieg trommeln, zusammengefasst werden – Medienkrieger in der Schlacht

VIDEO LINK HIER

In diesem Video werden die „Argumente“ derer, die für den Krieg trommeln, zusammengefasst. Es soll dokumentieren, wie in sich unschlüssig die Kriegstreiber vorgehen, wie sie jeden Lösungsansatz mit Konjunktiven und Behauptungen torpedieren. Es soll darüber hinaus belegen, dass der vielzitierte Wunsch nach Frieden in einem unauflösbaren Verhältnis zu den tatsächlichen politischen Entscheidungen steht.

Das Video soll außerdem dokumentieren, dass in der Medienlandschaft inzwischen so offen und bewusst gelogen wird, dass man nur noch von einer bewusst initiierten Kriegspropaganda sprechen kann, Geschichtsfälschung und -neuschreibung inklusive.

Noch eine Vorbemerkung: Ich kann alle verstehen, die das Video vorzeitig beenden oder es nur in Etappen schaffen, sich all das anzutun. Ich selbst hatte mit zahlreichen Emotionen zu kämpfen, als ich an diesem Projekt gearbeitet habe, Wut und Ekel sind nur zwei davon.

Da wir aber offenbar an einem gesellschaftlichen Punkt angekommen sind, der in einer totalitären Weise Fakten gegen Narrative austauscht und höchst aggressiv auf jeden reagiert, der sich diesem Dogma nicht beugen möchte, betrachte ich es als Notwendigkeit, die an der Eskalation des Krieges Beteiligten zu zeigen und auf ihre Systematik hinzuweisen.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related