Sieben Jahrzehnte Nazi-Kollaboration: Amerikas schmutziges kleines Ukraine-Geheimnis – Interview mit Russ Bellant (Foreign Policy in Fokus)

Autor von „Old Nazis, the New Right, and the Republican Party“, (Rezension von 1991 hier)

Angesichts der Entwicklung der Ukraine-Krise in den letzten Wochen fällt es den Amerikanern schwer, Wladimir Putin nicht als den großen Bösewicht zu sehen. Doch die Geschichte der Region ist eine Geschichte konkurrierender Schurken, die gegeneinander antreten; und eine Schule von Schurken – die Nazis – haben eine lange Geschichte der Zusammenarbeit mit den USA, meist unterhalb des Radars, aber gelegentlich entlarvt, wie von Russ Bellant in seinem Buch Old Nazis, The New Right And The Republican Party (South End Press, 1991). Bellants Entlarvung von Nazi-Führern deutscher Verbündeter im Bush-Präsidentschaftswahlkampf 1988 war die treibende Kraft für den angekündigten Rücktritt von neun Personen, zwei davon aus der Ukraine, weshalb er die logische Wahl war, um die verstreuten Erwähnungen von nazistischen und faschistischen Elementen unter den ukrainischen Nationalisten zu beleuchten, die irgendwie nie einen weiteren Kommentar oder eine Erklärung zu verdienen scheinen. Natürlich sind die meisten Ukrainer keine Nazis oder Faschisten – ein Grund mehr, diejenigen zu beleuchten, die ihr wahres Wesen im Schatten verstecken … oder sogar hinter dem momentanen Scheinwerferlicht.

Ihr Buch Old Nazis, the New Right, and the Republican Party (Alte Nazis, die Neue Rechte und die Republikanische Partei) hat die tiefe Verstrickung von Nazi-Elementen aus Mittel- und Osteuropa, einschließlich der Ukraine, in die Republikanische Partei aufgedeckt, die bis in die Zeit des Zweiten Weltkriegs und sogar davor zurückreicht. Im Zuge der Ukraine-Krise wurde in den letzten Wochen verschiedentlich ein faschistisches oder neofaschistisches Element erwähnt, aber irgendwie scheint das nie einen weiteren Kommentar oder eine Erklärung zu rechtfertigen. Ich kann mir niemanden vorstellen, der besser geeignet wäre, das zu beleuchten, was über dieses Element nicht gesagt wird. Die Gefahr der russischen Kriegstreiberei wird immer offensichtlicher, aber dieses ungeprüfte faschistische Element birgt eigene Gefahren in sich. Was können Sie uns über dieses Element und diese Gefahren sagen?

Dieses Element hat eine lange Geschichte, eine lange Vorgeschichte, die für sich selbst spricht, wenn diese Vorgeschichte bekannt ist und aufgearbeitet wird. Die Schlüsselorganisation des Putsches, der vor kurzem hier stattfand, war die Organisation Ukrainischer Nationalisten [OUN] oder ein bestimmter Zweig davon, bekannt als die Banderas [OUN-B]. Sie ist die Gruppe, die hinter der Svoboda-Partei steht, die eine Reihe von Schlüsselpositionen im neuen Übergangsregime einnimmt. Die OUN geht auf die 1920er Jahre zurück, als sie sich von anderen Gruppen abspaltete und insbesondere in den 1930er Jahren eine Kampagne zur Ermordung und anderweitigen Terrorisierung von Menschen begann, die nicht mit ihnen übereinstimmten.

Als der Zweite Weltkrieg näher rückte, schlossen sie ein Bündnis mit den Nazis und bildeten mehrere militärische Formationen, so dass sie, als Deutschland im Juni 1941 in die Sowjetunion einmarschierte, über mehrere Bataillone verfügten, die in die damals wichtigste Stadt zogen, in der sich ihr Stützpunkt befand, Lwow, oder Lemberg, es gibt verschiedene Schreibweisen [auch ‚Lwiw‘]. Es ist dokumentiert, dass sie an der Identifizierung und dem Zusammentreiben von Juden in dieser Stadt beteiligt waren und bei der unmittelbaren Hinrichtung von mehreren tausend Bürgern halfen. Während des Krieges waren sie auch an der Liquidierung polnischer Bevölkerungsgruppen in anderen Teilen der Ukraine beteiligt.

Ohne sich in diese ganze Geschichte zu vertiefen, die Organisation Ukrainischer Nationalisten verteidigt bis heute ihre Rolle während des Krieges: Sie unterstützte die Bildung der 14. Waffen-SS-Division, der rein ukrainischen Division, die zu einem bewaffneten Element im Auftrag der Deutschen wurde und unter deutscher Kontrolle stand. Sie trugen dazu bei, dass sie aufgestellt wurde, und nach dem Krieg, direkt am Ende des Krieges, wurde sie Erste Ukrainische Division genannt, und sie verherrlichen immer noch die Geschichte dieser SS-Division, und sie haben eine Veteranenorganisation, die offensichtlich nicht mehr allzu viele Mitglieder hat, aber sie haben eine Veteranenabteilung dieser Division gegründet.

Wenn man sich die Abzeichen ansieht, die in Kiew bei den Straßendemonstrationen und Aufmärschen getragen werden, sieht man, dass die Abzeichen der SS-Division immer noch getragen werden. Ich habe mir gestern Abend Fotos davon angeschaut, und da war eine ganze Formation, die marschierte, nicht mit der 14. Division, sondern mit der Zweiten Division, einer großen Division, die in der Ukraine große Schlachten schlug, und diese Marschierer trugen die Abzeichen auf den Armbinden der Zweiten Division.

Dies ist also ein eindeutiger Beleg, und die OUN hat sogar in ihren Nachkriegspublikationen ein ethno-genetisch reines ukrainisches Territorium gefordert, was natürlich nichts anderes bedeutet, als dass sie Juden, Polen und Russen aus dem, was sie als ukrainisches Territorium betrachten, vertreiben will. Auch die derzeitigen Führer von Svoboda haben unverhohlen antisemitische Äußerungen gemacht, in denen sie dazu aufriefen, die Moskauer Juden loszuwerden und so weiter. Sie verwenden eine sehr grobe, beängstigend wirkende Sprache, vor der jeder, der die Geschichte des Zweiten Weltkriegs kennt, erschaudern würde. Würden sie hier leben, müsste man meinen, dass sie sich darüber Sorgen machen.

Natürlich haben diese Leute keine Alleinherrschaft in der Ukraine inne, aber sie sind aufgestiegen, und die Vereinigten Staaten stehen hinter der Svoboda-Partei und diesen ukrainischen Nationalisten. Die Verbindungen der USA zu ihnen reichen sogar bis in den Zweiten Weltkrieg zurück, und die Vereinigten Staaten haben über die Geheimdienste, zunächst den militärischen Geheimdienst und später die CIA, eine langjährige Verbindung zur OUN.

In Ihrem Buch geht es um eine zentrale Figur der OUN, Jaroslaw Stetsko, der jahrzehntelang hier in Amerika politisch aktiv war. Was können Sie uns über seine Geschichte erzählen?

Jaroslaw Stetsko war während des Zweiten Weltkriegs und danach die Nummer zwei der OUN. Im Jahr 1959 wurde Stefan Bandera, der Chef der OUN, getötet und Stetsko übernahm die Führung. Stetsko war derjenige, der am 30. Juni 1941 mit der deutschen Armee in Lemberg einmarschierte, und die OUN gab damals unter seinem Namen eine Proklamation heraus, in der sie den deutschen Führer Adolf Hitler lobte und dazu aufrief, ihm Ehre zu erweisen und Arm in Arm für die Ukraine zu marschieren und so weiter. Nach dem Krieg gehörte er zu den wichtigsten Führungskräften, die von den Amerikanern mitgenommen wurden.

Es gibt eine Reihe von Berichten, die ich einsehen konnte, mindestens drei glaubwürdige Berichte darüber, wie sie in den Displaced Persons Camps waren, die Alliierten richteten Displaced Persons Camps ein und holten Zehntausende dieser ehemaligen Verbündeten Hitlers aus Ländern im ganzen Osten ab, aus Ungarn, Lettland, Litauen – polnische Kollaborateure gab es nicht, ich denke, die meisten Leute wissen, dass die Deutschen Millionen von polnischen Einwohnern intensiv verfolgten und ermordeten – aber Bulgarien, Rumänien, Kroatien und so weiter, Weißrussland. Sie waren in diesen von ihnen errichteten und organisierten Lagern untergebracht, in denen die Ukrainer ihre ukrainischen nationalistischen Rivalen ermordeten, um die unbestrittenen Führer der ukrainischen nationalistischen Bewegung zu werden, damit sie die Unterstützung der Vereinigten Staaten erhielten, um ihre politischen Operationen fortzusetzen, und in dieser Hinsicht waren sie erfolgreich. Als Bandera von der Bildfläche verschwunden war, wurde Stetsko der unbestrittene Führer der ukrainischen Nationalisten.

1943 organisierte die Organisation der ukrainischen Nationalisten unter deutscher Führung eine multinationale Truppe, die an der Seite der sich zurückziehenden deutschen Armee kämpfte. Nach der Schlacht von Stalingrad 1943 sahen sich die Deutschen gezwungen, weitere Verbündete zu gewinnen, und so schlossen sich die rumänische Eiserne Garde, das Ungarische Pfeilkreuz, die Organisation Ukrainischer Nationalisten und andere militärische Verbände zusammen und bildeten eine Einheitsfront, die sich Komitee der unterworfenen Völker nannte, und arbeiteten erneut für das deutsche Militär. Im Jahr 1946 benannten sie ihn in Antibolschewistischer Block der Nationen (ABN) um. Stetsko war bis zu seinem Tod im Jahr 1986 der Leiter dieses Blocks.

Ich erwähne dies zum Teil deshalb, weil die OUN zu sagen versucht, dass wir während des Krieges die Deutschen und die Kommunisten bekämpft haben. Tatsache ist, dass sie in den letzten beiden Kriegsjahren und im Krieg danach die Führung dieses ganzen multinationalen Bündnisses im Namen der Deutschen innehatte. Alle Nachkriegsführer der reuelosen Nazi-Verbündeten standen unter der Leitung von Jaroslaw Stetsko.

Was geschah, als Stetsko und seinesgleichen aus anderen deutschen alliierten Streitkräften in die Vereinigten Staaten kamen?

Als sie in die Vereinigten Staaten kamen, organisierten seine Gruppen Komitees der „gefangenen Nationen“, sie wurden angeblich die Vertreter der Menschen, die in Osteuropa, den baltischen Ländern, von den Sowjets unterdrückt wurden. Aber in Wirklichkeit wurde ihnen ein unkritischer Blankoscheck ausgestellt, um die Stimmen all dieser Nationen zu vertreten, die Teil des Warschauer Paktes waren, während sie in Wirklichkeit die extremsten Elemente jeder der nationalen Gemeinschaften repräsentierten.

Das Captive Nations Committee in Washington DC wurde beispielsweise von der Person geleitet, die an der Spitze der ukrainischen Organisation der Nationalisten stand. Auch in meiner Heimatstadt in der Nähe von Detroit spielten sie eine wichtige Rolle. In den frühen 50er Jahren, als sie in die Vereinigten Staaten umgesiedelt wurden, waren es mindestens 10.000 von ihnen, wenn man alle Nationalitäten betrachtet. Sie wurden durch das republikanische Nationalkomitee politisch aktiv, denn es war eigentlich die Eisenhower-Regierung, die Anfang der 50er Jahre die politische Entscheidung traf und sie ins Land holte. Sie gründeten diese Wahlkampforganisationen, die alle vier Jahre für den republikanischen Kandidaten, wer auch immer es sein würde, mobilisierten, und einige von ihnen, wie Richard Nixon 1960, hatten tatsächlich enge direkte Verbindungen zu einigen der Führer wie der rumänischen Eisernen Garde und einigen dieser anderen Gruppen.

Als Richard Nixon 1968 für das Amt des Präsidenten kandidierte, versprach er diesen Anführern, dass er sie im Falle seines Wahlsiegs auf Dauer zum ethnischen Zweig des republikanischen Nationalkomitees machen würde, so dass sie nicht nur alle vier Jahre, sondern ständig in der republikanischen Partei präsent sein würden. Dieses Versprechen machte er durch einen Mann namens Laszlo Pasztor, der nach dem Zweiten Weltkrieg wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit fünf Jahre im Gefängnis saß. Er wurde 1946 von der nicht-kommunistischen Regierung angeklagt, die zu dieser Zeit die Kontrolle über Ungarn hatte. Es gab eine Zeit von ’45 bis ’48, als die ungarische kommunistische Partei Ungarn nicht regierte. Sie waren es, die ihn verfolgten. Er hatte als Verbindungsmann zwischen der ungarischen Nazi-Partei und Berlin gedient; er diente in der Berliner Botschaft der ungarischen Pfeilkreuzlerbewegung. Er war derjenige, der ausgewählt wurde, um alle ethnischen Gruppen zu organisieren, und die einzigen Leute, die hinzugezogen wurden, waren die Nazi-Kollaborateure.

Sie hatten keine russische Mitgliedsorganisation, weil sie alle Russen jeglicher politischer Couleur hassten. Es gab auch keine afroamerikanischen oder jüdischen Mitgliedsorganisationen. Sie bestand nur aus diesen Elementen, und eine Zeit lang gab es auch eine deutsche Mitgliedsorganisation, die jedoch aufgrund der Aufdeckung ihres nationalsozialistischen Charakters stillschweigend entfernt wurde, während andere [nationalsozialistische] Elemente konnten bleiben.

Ihre Recherchen für das Buch wurden in den 1980er Jahren durchgeführt und veröffentlicht. Was geschah zu diesem Zeitpunkt, nachdem diese Gruppen bereits seit mehr als einem Jahrzehnt etabliert waren?

Ich bin in den 1980er Jahren zu ihren Treffen gegangen, und sie haben Material herausgegeben, das wirklich deutlich macht, wer sie dort 1984 waren. In einer ihrer Broschüren von 1984 wurde das pro-nazistische Ustascha-Regime in Kroatien gelobt, und diese Ustascha haben schätzungsweise 750.000 Menschen umgebracht und sie in ihrem eigenen Lager in Kroatien lebendig verbrannt. Und hier loben sie die Gründung dieses Regimes und erkennen an, dass es mit den Nazis verbunden war, und es wurde vom Vorsitzenden des Republican National Committee unterzeichnet. So etwas kann man sich nicht ausdenken. Es war einfach verrückt.

Ich habe den Kossack-Typen interviewt, er hat mir seine Pension aus der SS im Zweiten Weltkrieg gezeigt, und wie er mit freien Nazi-Gruppen in den Vereinigten Staaten verbunden war, und er war einfach sehr reuelos. Das sind die Dachverbände, die von diesen Leuten ‚Captive Nations Committees‘ genannt wurden, denen Stetsko vorstand und selbst angehörte. Das Weiße Haus unter Reagan holte ihn zu sich und machte ihn zu einer wichtigen Führungspersönlichkeit, veranstaltete ein großes Abendessen – die UN-Botschafterin Jeane Kirkpatrick war dabei, George Bush als Vizepräsident, natürlich Reagan – und Stetsko wurde als große Führungspersönlichkeit hochgehalten, und es wurden Proklamationen in seinem Namen veröffentlicht.

Als Bush 1988 für das Amt des Präsidenten kandidierte, kam Bush Senior zu einem der führenden Standorte der ukrainischen Nationalisten in Nordamerika, der sich in der Nähe von Detroit, einem Vorort von Detroit, befindet, zu ihrem Kulturzentrum, und einer ihrer führenden Köpfe in der Welt hat seinen Hauptsitz dort.

Das OSI war das Amt für Sonderermittlungen, das die Anwesenheit von Nazi-Kriegsverbrechern in den Vereinigten Staaten untersuchte und diejenigen auswies, die bei der Beantragung der Einreise in die Vereinigten Staaten nach dem Krieg über ihre Geschichte gelogen hatten. Sie hatten eine Reihe von Menschen aus den gesamten Vereinigten Staaten deportiert. Es gab eine Menge offener Ermittlungen, und all diese emigrierten Nazis versuchten, allen möglichen politischen Druck auszuüben, um diese Ermittlungen zu stoppen, auch die der ukrainischen Nationalisten.

Sie prangerten sie also an, die OSI-Ermittlungen, und Bush nickte mit dem Kopf, sagte aber nichts, weil er nicht den Eindruck erwecken wollte, dass er mit den Nazi-Kriegsverbrechern sympathisierte, aber gleichzeitig wollte er seine Gastgeber nicht verärgern, indem er einen Disput über dieses Thema mit ihnen führte. Die Frage des Zweiten Weltkriegs wurde also noch über vier Jahrzehnte später in der Politik der Präsidentschaft ausgetragen, und leider standen Bush und Reagan weiterhin auf der Seite, die wir im Zweiten Weltkrieg zu besiegen versuchten.

Wie war die Reaktion, als Ihr Buch mit all diesen Informationen herauskam? Wie wurden die Informationen aufgenommen, und wie war die politische Reaktion?

Vor der Veröffentlichung des Buches hatte die Washingtoner Jüdische Woche eine Geschichte über einige der ethnischen Führer der Bush-Kampagne und ihre Geschichte, wie z.B. die Leugnung des Holocausts oder ihre Beteiligung an diesen emigrierten Nazigruppen, veröffentlicht. Sie nannten ein paar von ihnen, die nicht zum Heritage Groups Council gehörten, aber Teil der Bush-Kampagne waren.

Als ich dann das Buch veröffentlichte, kamen noch viel mehr Namen ans Licht, und der Philadelphia Inquirer und der Boston Globe berichteten über sie. Das ging so weit, dass, wenn ein Reporter des Philadelphia Inquirer sie wegen eines ihrer ethnischen Führer der Bush-Kampagne anrief, die Standardantwort lautete, er sei nicht mehr Teil der Kampagne, und das sagten sie fast sofort, sobald der Name genannt wurde. Sie riefen also diese Person an, und ich nenne das Beispiel von Florian Galdau, er leitete die rumänische Eiserne Garde in New York City. Er hatte Vorstrafen aus dem Krieg. [Der rumänische Erzbischof Valerian] Trifa selbst war in den Massenmord an Juden in Bukarest 1941 verwickelt, glaube ich. Galdaus Akte ist eindeutig, denn als Trifa strafrechtlich verfolgt wurde, gehörte er zu den Personen, die vom Büro für Sonderermittlungen ins Visier genommen wurden, und er wurde in den 1980er Jahren zu einer Abschiebung gezwungen, aber in diesen Akten wird Florian Galdau als einer seiner Mitarbeiter identifiziert, so dass seine Geschichte bekannt ist, mit Ausnahme offensichtlich der Bush-Kampagne.

Nachdem er vom Philadelphia Inquirer identifiziert worden war, hieß es sofort, er habe nichts damit zu tun, also rief der Philadelphia Inquirer Florian Galdau an, und er sagte: „Nein, ich gehöre dazu. Sie haben mir nie etwas gesagt. Soweit ich weiß, bin ich immer noch Teil der Kampagne.“ Und das war das Muster.

Das Nationale Komitee der Republikaner sagte nach der Wahl, dass sie einen Ausschuss zusammenstellen würden, der die Vorwürfe in meinem Buch untersuchen sollte. Ich wurde nie kontaktiert, auch sonst niemand, der mit dem Buchprojekt in Verbindung stand, nicht der Verleger und auch keine der Quellen, mit denen ich gearbeitet hatte. Und nach etwa einem Jahr, in dem niemand irgendwelche Probleme oder Fragen aufgeworfen hat, haben sie die Sache einfach zu den Akten gelegt und gesagt, na ja, wir hatten nicht die Mittel, um diese Angelegenheit zu untersuchen.

Etwa zwei Wochen nach der Wahl veröffentlichte ich einen Meinungsartikel in der New York Times, und ich glaube, das war das letzte Mal, dass sich jemand öffentlich vor einem breiteren Publikum dazu äußerte. Ich glaube, man hat sie einfach sterben und vergehen lassen, diese Führer. Die Idee der Republikaner war es wahrscheinlich, eine neue Generation von in den Vereinigten Staaten geborenen Menschen heranzuziehen, während die Emigranten ausstarben, aber sie haben nie etwas gegen diese Geschichte unternommen, die Richard Nixon ihnen hinterlassen hatte. Das Weiße Haus unter Reagan war mit ihnen tiefe politische Verpflichtungen eingegangen und hatte sich mit ihnen verbündet, es sollte nicht so aussehen, als ob es ihnen den Rücken kehren würde; und Bush wollte sie für seine Wiederwahlkampagne haben, also wollte er ihnen auch nicht den Rücken kehren.

Wenn Sie eine Anekdote hören wollen: Ich weiß, dass 60 Minutes an einem Beitrag arbeitete, an dem Bradleys Team beteiligt war, und Nancy Reagan selbst rief den ausführenden Produzenten an und sagte, dass wir es wirklich begrüßen würden, diese Geschichte nicht zu bringen, und so wurde es abgeblasen. Denn im Grunde geht es nicht nur um Nazis und das republikanische nationale Komitee waren Nazis im Weißen Haus, es wirft unweigerlich die Frage auf, wer sind sie, wie sind sie hierher gekommen, wer hat sie gesponsert und es geht zurück zu den Geheimdiensten an diesem Punkt. Und manche Leute mögen es nicht, wenn es mit einem Geheimdienst zu tun hat, sie ziehen es vor, das Thema einfach zu meiden. Einige Leute bei 60 Minutes waren also frustriert, aber so ist es nun einmal. Ich denke, dass es gelungen ist, die Geschichte zu verhindern, als man versuchte, darüber zu berichten. Es gelang ihnen, die Nachrichtenmanager davon zu überzeugen, sich nicht zu sehr damit zu befassen.

Was ist passiert, seit Sie Ihr Buch geschrieben haben und die meisten Angehörigen der Zweiten-Weltkriegs-Generation ausgestorben sind? Was haben die OUN und ihre Verbündeten seitdem unternommen, was wir wissen sollten?

Nachdem die OUN von den Geheimdiensten des amerikanischen Sicherheitsestablishments gesponsert worden war, wurden sie auf verschiedene Weise auch in Europa eingebettet, wie zum Beispiel Radio Free Europe, das seinen Sitz in München hat. Viele dieser Gruppen in der ABN (Anti-Bolschevistischer Block) hatten ihr Hauptquartier in München unter der Schirmherrschaft von Radio Free Europe. Von dort aus leiteten sie verschiedene Operationen, mit denen sie versuchten, in den Ländern des Warschauer Pakts zu arbeiten. Als die Sowjetunion 1991 zusammenbrach, kehrten einige von ihnen in die Ukraine und in andere Länder zurück und begannen dort mit dem Aufbau von Aktivitäten und der Organisation von politischen Parteien. Sie stellten die Veteranengruppe der Waffen-SS wieder her, hielten in den 1990er Jahren Aufmärsche in der Ukraine ab und organisierten politische Parteien im Bündnis mit den Vereinigten Staaten und wurden Teil der so genannten Orangenen Revolution im Jahr 2004, nachdem sie die Wahlen dort gewonnen hatten.

Der Premierminister war eng mit ihnen verbündet. Sie arbeiteten mit der neuen Regierung zusammen, um Veteranenleistungen für die ukrainischen SS-Divisionen zu erhalten, und sie begannen mit der Errichtung von Statuen, Gedenkstätten und Museen für Stepan Bandera, den Anführer der OUN, die, wie soll ich sagen, von anderen ukrainischen Nationalisten wegen ihrer Methoden verachtet wurde, denn sie waren auch gegenüber anderen rivalisierenden ukrainischen nationalistischen Gruppen überaus brutal. Bandera war also kein universeller Held, aber diese Gruppe war so einflussreich, zum Teil wegen ihrer Verbindungen zu den USA, dass man, wenn man im Internet nach „Lemberg“ und dem Wort „Bandera“ googelt, Denkmäler und Statuen, große Plakate und Banner mit Banderas Konterfei und große Denkmäler sieht, die dauerhaft im Namen von Bandera errichtet wurden, so dass sie diesen Mann zum George Washington der Ukraine machten.

Diese Regierung war bis 2010 an der Macht, als es eine weitere Wahl gab und ein neues Regime mit viel Unterstützung aus dem Osten gewählt wurde. Die ukrainischen nationalistischen Gruppierungen im Umfeld der Orangenen Revolution waren stark zerstritten, die Korruption grassierte, und die Menschen wählten sie ab. Die Vereinigten Staaten versuchten sehr aggressiv, die Nationalisten an der Macht zu halten, aber sie verloren die Wahl. Die Vereinigten Staaten gaben über die National Endowment for Democracy Geld aus, das in verschiedene ukrainische Organisationen gepumpt wurde, und dasselbe taten sie auch in Russland und vielen anderen Ländern auf der ganzen Welt. Wir sprechen hier von vielen Millionen Dollar pro Jahr, um die Politik in diesen Ländern zu beeinflussen.

Als die Besetzungen auf dem Unabhängigkeitsplatz in Kiew Ende letzten Jahres stattfanden, konnte man die Svoboda-Anhänger sehen und ihre Anführer im Parlament unverhohlene antisemitische Äußerungen machen hören. Der Vorsitzende der Swoboda-Partei reiste nach Deutschland, um gegen die Strafverfolgung von John Demjanjuk zu protestieren, dem Ukrainer, der sich in den Vereinigten Staaten niedergelassen hatte und als KZ-Wächter an der Ermordung unschuldiger Menschen beteiligt war. Die deutschen Gerichte befanden ihn für schuldig, und die Svoboda-Führung ging nach Deutschland, um sich über die Verurteilung dieses Mannes zu beschweren. Sie sagten, dass sie nicht wollen, dass irgendein Ukrainer damit in Verbindung gebracht wird, weil sie die Lüge leben, dass kein Ukrainer etwas mit dem deutschen Naziregime zu tun hatte, obwohl ihre Geschichte trügt wie auch ihre eigenen Zugehörigkeiten trügen. Aber sie mögen es nicht, wenn das öffentlich bekannt wird, also beteuern sie immer ihre Unschuld bei allen Ukrainern, die wegen irgendetwas angeklagt werden, unabhängig davon, wie die Beweise aussehen.

Ihr Buch war eine wichtige Enthüllung, aber es war nicht die einzige. In Ihrem Buch wird darauf hingewiesen, dass Jack Anderson bereits 1971 über den nazifreundlichen Hintergrund einiger ethnischer Berater berichtete, doch als Ihr Bericht fast zwei Jahrzehnte später veröffentlicht wurde, reagierten alle mit Schock, Überraschung und sogar Leugnung. Welche Lehren sollten wir aus dieser Geschichte der verschütteten Geschichte ziehen? Und wie sollte sie unser Denken über die sich entwickelnde Krise in der Ukraine beeinflussen?

Ich glaube nicht, dass es jemals zu spät ist, sich mit der Geschichte dieser Ereignisse vertraut zu machen – sowohl mit der Kriegsgeschichte als auch mit unserer Zusammenarbeit mit diesen Leuten in der Nachkriegszeit – und sich darüber zu informieren. Über die emigrierten Nazis wurde eine Reihe von Enthüllungsberichten geschrieben. 1979 erschien ein Buch mit dem Titel Wanted (Gesucht), in dem eine Reihe von Fällen geschildert wurden, in denen diese Leute in die Vereinigten Staaten gebracht wurden, darunter auch die Geschichte der Trifa. Christopher Simpson hat ein Buch mit dem Titel Blowback geschrieben, in dem er die politischen Entscheidungen erörtert, ein unglaubliches Buch. Es ist ein unglaubliches Buch. Er ist Professor an der American University (in Waschington DC) und hat jahrelang mittels des Freedom of Information Act und der Archive recherchiert und die politischen Dokumente gefunden, auf deren Grundlage die Entscheidungen getroffen wurden, diese Leute nicht nur in die Vereinigten Staaten zu bringen, sondern sie in der ganzen Welt einzusetzen.

Wie mein Buch hat es nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die es verdient. Der Rezensent der New York Times äußerte sich negativ über das Buch. Es gibt Leute, die das Thema wirklich nicht anfassen wollen. Es gibt eine Menge Leute, die nicht wollen, dass es angefasst wird. Ich denke, es ist wirklich wichtig für Menschen, die an Offenheit und Transparenz und demokratische Werte glauben, die nicht wollen, dass hasserfüllte Gruppen in anderen Teilen der Welt wieder an die Macht kommen, zu wissen, was passiert ist.

Es gibt nicht sehr viele Amerikaner, die wirklich wissen, dass die Waffen-SS eine multinationale Truppe war. Das wird in der Geschichtsschreibung gerne verschwiegen. Sonst wüssten die Menschen, dass es ukrainische Nazis, ungarische Nazis, lettische Nazis gab, und dass sie alle am Massenmord an ihren Mitbürgern beteiligt waren, ob sie nun Juden waren, oder ob es sich um Nationalisten handelte, die auf der anderen Seite des Kriegsgeschehens standen. Sie waren einfach Massenmörder, überall in Osteuropa. Und diese Geschichte, diese Fakten sind nicht sehr bekannt. Viele Menschen wussten nicht einmal, dass dieses Phänomen überhaupt existiert.

Ich denke, alle Amerikaner haben eine Verantwortung dafür, zu wissen, was ihre Regierung in der Außenpolitik in Europa und anderswo auf der Welt, in Lateinamerika und Afrika, tut. Während es unsere Politik war, die Apartheid in Südafrika aufrechtzuerhalten, warum haben die Amerikaner das nicht stärker in Frage gestellt? Sie begannen damit in den 80er Jahren, aber das Apartheidregime wurde von der Nazi-Partei geführt. Sie waren im Zweiten Weltkrieg mit Deutschland verbündet, sie waren die nationalistische Partei, und sie übernahmen 1948 die Macht, und die Vereinigten Staaten unterstützten das jahrzehntelang. umWir haben die Todesschwadronen in Lateinamerika unterstützt, obwohl sie Zehntausende von Menschen massakrierten – 30.000 Menschen allein in Chile. Die Amerikaner achten nicht darauf, was ihre Regierung im Ausland tut, obwohl es mit ihren Steuergeldern und in ihrem Namen geschieht, und ich denke, wir haben einfach eine allgemeine Verantwortung dafür.

Ich war bei diesen Treffen, ich war bei diesen Konferenzen, ich war über einen Zeitraum von Jahren dort. Ich habe mich direkt mit ihnen getroffen, mit den meisten, über die ich geschrieben habe, habe ich mich persönlich getroffen oder an Gruppensitzungen teilgenommen. Die Leute können es sich zeitlich nicht leisten, das selbst zu tun, aber es gibt genug Literatur, die sie lesen und und die Sache weiterverfolgen können, um sich ein Bild von der Lage zu machen und Veränderungen zu fordern. Ich bin in dieser Sache nicht völlig parteiisch, aber ich denke, dass die Republikanische Partei in dieser Sache extrem war, aber die Demokraten sind eingeknickt und haben nicht dagegen angekämpft, als sie wussten, dass es so läuft.

Ein alter römischer Dichter hat einmal gesagt, dass die Wahrheit nicht das eine sagt und die Weisheit das andere. Daran glaube ich. Sage die Wahrheit und die Weisheit wird folgen.

