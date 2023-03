Die Ukrainische Aufständische Armee (UPA) und das Massaker von Wolhynien an der polnischen Bevölkerungsgruppe während des Zweiten Weltkrieges

Exhumation der Opfer der ethnischen Säuberung von 1943 in Wola Ostrowiecka, 1992

(c) Dr. Rossoliński-Liebe

Das Massaker von Wolhynien an der polnischen Bevölkerungsgruppe wurde während des Zweiten Weltkrieges begangen und zwar in den ehemaligen polnischen Ostgebieten. Ausgeführt wurde es durch die Ukrainische Aufständische Armee (UPA). Die Massaker in Wolhynien und Ostgalizien stehen im direkten Zusammenhang mit der nationalistischen Politik der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) und ihres militärischen Armes, der UPA, welche die Eliminierung der nicht ukrainischen Bevölkerung zugunsten eines zukünftigen rein ukrainischen Staates anstrebte.

Die vom 9. Februar 1943 bis Kriegsende durchgeführten Massaker an der polnischen Zivilbevölkerung durch die UPA in den im deutschen Machtbereich liegenden Gebieten Polens und der Ukraine nahmen Formen ethnischer Säuberungen an. Bei den Massakern wurden je nach Quelle 50.000 bis 80.000 oder annähernd 100.000 Polen von ukrainischen Nationalisten ermordet. Aber auch Ukrainer (mit ca. 10.000 bis 15.000 Todesopfern) und andere ortsansässige ethnische Gruppen sowie Flüchtlinge waren betroffen.

Nach Angaben der polnischen Überlebenden hatten die Täter den Angriff einige Tage im Voraus vorbereitet. Die Polen bemerkten, dass ihre ukrainischen Nachbarn stark tranken und antipolnische Parolen skandierten. Am Morgen des 29. August 1943 umzingelten die Ukrainer das Dorf. Anfangs verhielten sie sich freundlich, redeten mit Kindern und baten die Männer, sich auf einem Platz vor der Schule zu versammeln.

Ein Offizier der ukrainischen Aufständischen Armee hielt eine Rede, in der er die Polen aufforderte, gemeinsam mit den Ukrainern gegen die Deutschen zu kämpfen. Gleichzeitig waren am Rande des Dorfes bereits Gruben für Leichen ausgehoben worden. Nach der Rede wurden alle polnischen Männer einzeln zur „körperlichen Untersuchung“ in eine Scheune gebeten. Sie wurden durch Schläge auf den Kopf mit einem stumpfen Gegenstand getötet.

Nachdem alle Männer getötet waren, wurden die Frauen und Kinder im Schulgebäude eingesperrt. Eine der Überlebenden, ein junges Mädchen namens Marianna Soroka, erzählte später, dass sie anfingen, Kirchenlieder zu singen, und ihre Mutter ihnen sagte, sie sollten sich auf den Tod vorbereiten. Ein anderer Überlebender, Henryk Kloc, der 13 Jahre alt war, erklärte, die Ukrainer hätten die Schule in Brand gesteckt und dann begonnen, darauf zu schießen und Granaten hineinzuwerfen. Kloc lag schwer verwundet unter den Sterbenden in einem Schulobstgarten und sah zu, wie die Mörder den fünfjährigen Sohn von Maria Jesionek töteten. Die Mutter des Jungen war bereits getötet worden, und ihr Sohn saß neben ihr und bat sie, nach Hause zu gehen. „Plötzlich kam ein bewaffneter Ukrainer zu ihm und schoss dem Jungen in den Kopf“. Kloc selbst überlebte nur, weil er sich tot stellte. Unmittelbar nach dem Ende des Massakers begannen einheimische ukrainische Bauern mit der Plünderung des Dorfes. Nach dem Massaker berichtete der Kommandeur der Einheit der ukrainischen Aufständischen Armee: „Am 29. August habe ich die Aktion in den Dörfern Wola Ostrowiecka und Ostrówki durchgeführt. Ich habe alle Polen liquidiert, von den Jüngsten bis zu den Ältesten. Ich habe alle Gebäude niedergebrannt und mir alle Waren angeeignet.“

Zwischen dem 17. und 22. August 1992 führten polnische Wissenschaftler Exhumierungen im Bereich des ehemaligen Dorfes durch. Bei der Exhumierung wurde festgestellt, dass die Mörder in den meisten Fällen den Kopf einer Axt oder eines Knüppels verwendeten. Wola Ostrowiecka existiert nicht mehr. Einheimische Ukrainer nennen das Dorf das Leichenfeld. Jedes Jahr organisieren polnische Überlebende und ihre Familien eine Wallfahrt.

Bereits im Vorfeld kam es seit Herbst 1939 von ukrainischer Seite zu Angriffen auf polnische Bürger, die sich in den folgenden Jahren intensivierten. In den Jahren 1942/43 erstarkte schließlich in Kreisen der OUN/UPA der Wille zur Vernichtung der polnischen Bevölkerung. Am 9. Februar 1943 ermordete die UPA, angeführt von Hryhory Perehyniak (Hryhorij Perehijniak), in dem Dorf Parośla in der Region Sarny etwa 150 Menschen, was als erstes organisiertes Massaker gilt. Die folgenden Massaker fanden im März 1943 überwiegend in den Regionen Kostopil und Sarny und im April 1943 in den Gegenden von Kremenez, Riwne, Dubno und Luzk statt: Allein zwischen Ende März und Anfang April 1943 wurden 7000 unbewaffnete Männer, Frauen und Kinder von der UPA ermordet. In Lipniki (etwa 270 km südwestlich von Kostopil) wurden im März 1943 mindestens 179 Personen unter dem Kommando von Iwan Lytwyntschuk durch die UPA massakriert. In der Nacht vom 22. zum 23. April 1943 kamen beim Niederbrennen des Dorfes Janowa Dolina 600 Polen ums Leben. Im Mai 1943 breiteten sich die Massaker in Dubień, Zdołbunów und Sarny aus, im Juni 1943 ereigneten sie sich größtenteils in den Gegenden von Luzk und Zdołbunów.

Ihren Höhepunkt fanden die Massaker im Juli und August 1943. Der Befehlshaber der Gruppe UPA-Nord, Dmytro Kljatschkiwskyj, erklärte 1943 in einer Direktive die Liquidierung aller „polnischen Elemente“ zum Ziel. Zwar sollten zunächst nur alle männlichen polnischen Bewohner dieser Gebiete im Alter zwischen 16 und 60 Jahre ermordet werden, die Opfer der Massaker waren jedoch überwiegend polnische Frauen und Kinder.

Ab 1942 bis Kriegsende wurden allein in Wolhynien schätzungsweise 50.000–60.000 Polen, unter Einschluss der übrigen Gebiete der Ukraine möglicherweise bis zu 100.000–300.000von ukrainischen Nationalisten getötet und 485.000 zur Flucht gezwungen. Ihren Höhepunkt erreichten die Massaker am Blutsonntag, dem 11. Juli 1943. An diesem Tag haben Hundertschaften der UPA, „unterstützt von der ukrainischen Zivilbevölkerung, 100 polnische Dörfer angegriffen … Die Menschen wurden in den Kirchen getötet, während der Heiligen Messe. Viele Priester wurden mit Sensen zerstückelt, direkt am Altar.“ „Bewohner wurden in Kirchen getötet, aus ihren Häusern gewaltsam herausgeholt, auf verschiedene Weise gefoltert.“

Diese Massaker an der polnischen Bevölkerung, die polnischerseits als „Wolhynische Gemetzel“ (rzeź wołyńska), ukrainischerseits als „Wolhynische Tragödie“ (Волинська трагедія) bezeichnet werden, fanden ohne Rücksicht auf Alter und Geschlecht, teilweise zumindest unter Duldung der deutschen Besatzungsmacht, statt. Die Hauptverantwortung für den Terror lag bei der Bandera-OUN, doch trugen auch die Deutschen unmittelbar zur Konflikteskalation bei, indem sie sich z. B. bei der „Pazifikation“ der Dörfer mitunter als polnische oder ukrainische Partisanen ausgaben. Auch die von den Deutschen organisierten und kontrollierten ukrainischen und polnischen Schutzmannschaften (militärisch organisierte Polizeihilfskräfte) griffen auf beiden Seiten in den Konflikt ein.

Quelle Wikipedia:

https://de.wikipedia.org/wiki/Massaker_in_Wolhynien_und_Ostgalizien

https://en.wikipedia.org/wiki/Wola_Ostrowiecka_massacre

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related