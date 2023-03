Die peruanische Justiz verlängert die Sicherheitsverwahrung von Pedro Castillo um weitere 36 Monate

Unterstützer des gestürzten Präsidenten argumentieren, dass die peruanische Justiz Castillo zu Unrecht ins Visier nimmt, während die Verantwortlichen für die Tötung ziviler Demonstranten frei herumlaufen.

Am Donnerstag, den 9. März, verlängerte die peruanische Justiz die Sicherungshaft des ehemaligen linken Präsidenten Pedro Castillo von 18 auf 36 Monate. Der Richter des Obersten Gerichtshofs, Juan Carlos Checkley, ordnete die dreijährige Untersuchungshaft für Castillo wegen mutmaßlicher Verbrechen krimineller Vereinigung, schwerer Einflussnahme und Absprachen in Fällen im Zusammenhang mit öffentlichen Bauaufträgen in Verkehrs- und Wohnungsministerien und beim Verkauf von Kraftstoff an den Staat an im Besitz des Erdölunternehmens Petroperú. Das Urteil wurde vielfach als politisch motiviert und als Teil des Versuchs kritisiert, den gestürzten Präsidenten sowohl aus dem politischen als auch aus dem zivilen Leben vollständig auszuschließen.

Im Mai 2022 begann die Staatsanwaltschaft mit Ermittlungen gegen Castillos ehemaligen Verkehrsminister Juan Silva und sechs Kongressabgeordnete der oppositionellen Mitte-Rechts-Partei Popular Action wegen Unregelmäßigkeiten bei der Ausschreibung für den Bau der Brücke Tarata III. Die Geschäftsfrau Karelim López, gegen die damals wegen Geldwäsche ermittelt wurde, hatte behauptet, Silva habe im Austausch für die öffentliche Arbeit mit Castillos Genehmigung Bestechungsgelder angenommen. Castillo hatte die Vorwürfe zurückgewiesen und hinzugefügt, dass er und seine Regierung von der Staatsanwaltschaft und der Justiz politisch verfolgt würden, die seiner Meinung nach von der konservativen Oligarchie kontrolliert würden.

Im August 2022 eröffnete das Staatsministerium eine Untersuchung der angeblichen Unregelmäßigkeiten bei der Ausschreibung für den Erwerb von Biodieselfässern der Firma Heaven Petroleum Operators by Petroperú. Später im Jahr 2022 leitete die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung gegen den ehemaligen Wohnungsminister von Castillo, Geiner Alvarado, wegen mutmaßlicher Korruptionshandlungen bei der Durchführung von Investitionsprojekten der Gemeinden Anguía, Chachapoyas und Chadín ein. Es wurde behauptet, Castillo habe diese Korruptionssysteme und ein kriminelles Netzwerk während seiner Amtszeit geleitet.

In einer Anhörung am 7. März bekräftigte Castillo seine Unschuld und erklärte, dass er keines der ihm vorgeworfenen Verbrechen begangen habe. „Ich bekräftige meine Unschuld in Bezug auf die falschen Tatsachen, die mir vorgeworfen werden“, sagte Castillo .

Der Richter erklärte, dass die Haft verlängert wurde, um Castillo daran zu hindern, aus dem Land zu fliehen oder sich in die Ermittlungen einzumischen. Unterdessen sagte Castillos Anwalt Eduardo Pachas, sein Mandant werde „politisch verfolgt“, und fügte hinzu, Castillo werde gegen das Urteil Berufung einlegen.

Castillo, der bei einem Parlamentsputsch gestürzt und anschließend am 7. Dezember 2022 festgenommen wurde, ist seit über drei Monaten im Barbadillo-Gefängnis in Lima inhaftiert und erfüllt damit die erste Maßnahme von 18 Monaten Sicherungsverwahrung, die am 15. Dezember gegen ihn verhängt wurde. 2022. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen der Verbrechen der Rebellion und Verschwörung, des Amtsmissbrauchs und der öffentlichen Störung wegen des Versuchs, den Kongress aufzulösen und per Dekret zu regieren.

Seit seiner gewaltsamen Amtsenthebung und rechtswidrigen Verhaftung haben Hunderttausende von Bürgern, hauptsächlich aus den lange vernachlässigten und marginalisierten ländlichen Gebieten Perus, die sich mit Castillo, einem ehemaligen Landschullehrer und Bauernführer, identifizieren, in verschiedenen Teilen Perus radikale politische Veränderungen zu fordern. Ihre Forderungen umfassen die sofortige Freilassung Castillos, den Rücktritt seiner Nachfolgerin Dina Boluarte, die Schließung des rechtsdominierten Kongresses, vorgezogene Parlamentswahlen bis Ende des Jahres und ein Referendum über eine verfassungsgebende Versammlung zur Ausarbeitung einer neuen Verfassung.

Die brutale Unterdrückung durch Polizei und Militär, die Boluarte gegen diese landesweiten Massenproteste entfesselt hat, hat zum Tod von mindestens 60 Menschen geführt und zu über 1.200 Verletzte. Trotz schwerer Unterdrückung und Militarisierung ländlicher Provinzen haben die Demonstranten, Angehörigen von Opfern und Überlebenden staatlicher Gewalt erklärt, dass sie gegen die Regierung auf der Straße bleiben werden, bis ihre Forderungen erfüllt und die Verantwortlichen der Gewalt vor Gericht gestellt werden.

Am 8. März, dem Internationalen Frauentag, mobilisierten Tausende von Frauen in verschiedenen Teilen des Landes und forderten ein Ende der geschlechtsspezifischen Gewalt im Land und des „mörderischen Regimes“ von Dina Boluarte.

