Die nächste Ausgabe von „Marx in Marxloh“ am 2. April gemeinsam mit der VVN – Zum Thema Meinungsfreiheit: „Jeder kann seine Meinung frei äußern – es sei denn, er hat eine“.

Die nächste Ausgabe von „Marx in Marxloh“ wird am Sonntag, 02. April 2023 von 11 bis 13 Uhr wiederum gemeinsam mit der VVN im Kultur- und Freizeitzentrum Wehofen in Duisburg-Walsum, Hans-Böckler-Str. 289 stattfinden. Erstmals führen wir die Veranstaltung als Videokonferenz durch, sodass auch Interessierte außerhalb Duisburg teilnehmen können. Nach erfolgter Anmeldung übersenden wir euch die Einwahldaten, um der Konferenz beitreten zu können.

Thema: Meinungsfreiheit: „Jeder kann seine Meinung frei äußern – es sei denn, er hat eine“.

Zugeschaltet ist Heinrich Bücker* aus Berlin, der kürzlich zu einer Geldstrafe von 2.000€, ersatzweise 40 Tage Haft plus Verfahrenskosten verurteilt wurde. Er hatte zum 81. Jahrestag des faschistischen Überfalls auf die Sowjetunion am sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park eine Rede gehalten. In dieser Rede prangerte er auch die deutsche Kriegspolitik in der Ukraine und die Zusammenarbeit mit ehemaligen Nazi-Kollaborateuren an.

Gegen den Strafbefehl wurde Einspruch eingelegt, über den am 27.04.2023 verhandelt wird. Spendenkonto für die Anwalts- und Verfahrenskosten:

Eleonore Freiin v. Wimmersperg

IBAN: DE52 1005 0000 1061 3814 60.

Wie immer bieten wir gegen eine kleine Spende ein Frühstück an.

Rückfragen an Hannah Schönig, Tel. 0203 44010721 oder 0160 95665021.

Wir freuen uns auf Euch und grüßen mit einem herzlichen Glückauf!

Hannah Schönig, Edith Fröse, Ottmar Lippik, Christa Bröcher

Hintergrundinfos:

Strafsache wegen Gedenkrede zum Überfall auf UdSSR gegen Heinrich Bücker, Coop Anti-War Café

https://kurzelinks.de/strafverfahren

