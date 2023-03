Zeitraum:

Fr, 02.05.2014 – Do, 16.03.2023

Länge des Zeitraums:

8 Jahre, 10 Monate, 2 Wochen, 1 Tag

Länge in Tagen:

3241 Tage

Länge in Wochen:

463 Wochen

Seit 2014 bis Februar 2022 wurden über 13.000 Menschen im Donbas getötet, der überwiegende Teil davi Zivilisten.

Getötet durch die militärische „sogenannte“ Anti-Terror-Operation (ATO) gegen die ‚Autonomisten‘ im Donbas, auf der Krim und in Sewastopol.

