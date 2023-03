Global Times Untersuchung: Wie Tokyo Electric Power mit der japanischen Regierung konspirierte, um einen Plan zur Entsorgung von nuklear kontaminiertem Abwasser voranzutreiben

https://www.globaltimes.cn/page/202303/1287107.shtml

Am Samstag jährt sich zum 12. Mal das große Erdbeben in Ostjapan und der Tsunami in Fukushima, die eine Nuklearkatastrophe auslösten, die die Region bis heute heimsucht.

Unter Missachtung der Interessen der Länder in der Region und der menschlichen Gesundheit verfolgte die japanische Regierung dennoch den Plan, nuklear verseuchtes Abwasser in den Ozean zu leiten. Solch ein unverantwortliches Verhalten löste Angst und heftige Gegenreaktionen im In- und Ausland aus.

Am Samstag haben mehrere Parteien in Japan ihre Erklärungen zu diesem Thema veröffentlicht. Die Kommunistische Partei Japans sagte, sie protestiere nachdrücklich dagegen, dass die Kishida-Regierung den Gegenstrom zum Wiederaufbau bringe, nämlich die Rückkehr zur Atomkraft, und fordere die Regierung auf, ihre Entscheidung zurückzuziehen. Die Japanische Sozialdemokratische Partei sagte, Japan dürfe niemals auf den Weg der Abhängigkeit von Atomkraft zurückkehren.

In Tokio, in der Nähe des TEPCO-Hauptsitzes und der offiziellen Residenz des japanischen Premierministers, veranstalteten japanische Bürger eine Protestkundgebung und forderten die Regierung und TEPCO auf, Pläne zur Ableitung des nuklear kontaminierten Abwassers ins Meer zu streichen und andere Wege zu gehen, um das Wasser an Land zu halten.

Einen Tag vor dem Jubiläum hielten bei einer weiteren Kundgebung vor dem Büro des japanischen Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie der frühere japanische Premierminister Naoto Kan und der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Mizuho Fukushima eine Rede. Mizuho sagte, dass das nuklear kontaminierte Abwasser nicht ins Meer eingeleitet werden dürfe und radioaktives Material zentral verwaltet werden müsse.

Die japanische Regierung hat sich jedoch gegenüber dem Thema taub gestellt. Der japanische Premierminister Fumio Kishida besuchte am Samstag anlässlich des Jahrestages die Präfektur Fukushima. Letzte Woche sagte Kishida, dass das nuklear kontaminierte Abwasser aus dem lahmgelegten Kernkraftwerk Fukushima Nr. 1 zwischen Frühling und Sommer dieses Jahres in den Ozean geleitet werde.

Die japanische Regierung genehmigte im April 2021 die Einleitung von mehr als einer Million Tonnen verstrahltem Wasser in den Ozean nach der Behandlung.

„Derzeit verschließen die USA und die meisten europäischen Länder die Augen vor dem Problem der nuklear verseuchten Abwasserentsorgung. Dies ist eine Manifestation der realistischen Politik im Westen. Aber tatsächlich sind die großen Ozeane der Welt alle miteinander verbunden, und die Menschen in den USA und in Europa, die jetzt schweigen, werden in Zukunft sicherlich einen hohen Preis tragen“, sagte Zhou Yongsheng, stellvertretender Direktor des Japanese Studies Center an der China Foreign Affairs University, gegenüber der Global Times.

Dubiose Verbindung

Basierend auf den Ergebnissen einer Untersuchung der Global Times scheint es, dass die Tokyo Electric Power Company (TEPCO), Eigentümerin des Kernkraftwerks Fukushima Daiichi, zwielichtige Verbindungen zur japanischen Regierung unterhält.

Die TEPCO war einst Japans größter Energieversorger und einer der weltweit größten privaten Kernenergieproduzenten.

Laut der Japan Times verstaatlichte die japanische Regierung im Juli 2012 nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima das Unternehmen, um TEPCO zu retten, das von katastrophenbedingten Schulden überschwemmt wurde, indem sie eine Billion Yen an Steuergeldern im Austausch für den ursprünglichen Erwerb injizierte 50,11 Prozent der Stimmrechte von TEPCO, streben Änderungen im Management in Form von regierungsgeführten.

„Nach dem Unfall waren die japanische Regierung und TEPCO bereits am selben Strang. Die japanische Regierung übernahm TEPCO und musste sich für TEPCO um die Folgen kümmern“, sagte Zhou der Global Times.

„Für die japanische Regierung ist die Einleitung von nuklear kontaminiertem Abwasser ins Meer der einfachste und wirtschaftlichste Ansatz“, sagte Zhou und erklärte, dass Elektrolyse, chemische Reduktion und Destillationsverfahren zur Behandlung von nuklear kontaminiertem Abwasser zusätzlich erhebliche finanzielle Investitionen erfordern langjährige technische Forschung.

Zhou merkte an, dass die japanische Regierung nicht bereit sei, die enormen Kosten zu tragen, und war sich über die Entscheidung seit langem im Klaren, aber sie sei aufgrund des enormen Drucks der öffentlichen Meinung nicht wirklich umgesetzt worden.

„Diesmal wollte die japanische Regierung schnell handeln und es so schnell wie möglich in die Tat umsetzen.“

Zhou wies auch darauf hin, dass TEPCO schon vor dem Unfall enge Beziehungen zur japanischen Agentur für natürliche Ressourcen und Energie unterhielt und das Unternehmen häufig hohe Gehälter an pensionierte hochrangige Beamte der Agentur zahlte.

„In der Vergangenheit war TEPCO angeblich ein sicherer Energieerzeuger, aber in Wirklichkeit kam es von Zeit zu Zeit zu kleineren Unfällen, aber diese Unfälle wurden von den Beamten der zuständigen Behörden, die für die Inspektion der Kernenergiesicherheit des Unternehmens verantwortlich waren, weitgehend minimiert. “, sagte Zhou.

Nach Angaben der japanischen Behörde für Nuklear- und Arbeitssicherheit im Jahr 2007-

Lügenkampagne

Um ihre Taten zu rechtfertigen, startete die TEPCO auch eine Kampagne, um ihr Verhalten, das nuklear kontaminierte Abwasser zu entsorgen, zu beschönigen und den falschen öffentlichen Eindruck zu erwecken, dass der Prozess kontrolliert und sicher sei.

Die TEPCO hat seit Oktober 2022 damit begonnen, Flunder in Meerwasser zu kultivieren, das das nuklear kontaminierte Abwasser aus dem Kernkraftwerk Fukushima Nr. 1 enthält, berichtete Yomiuri Shimbun.

Indem gezeigt wurde, dass diese neu gezüchteten Flunder im Vergleich zu denen, die im Meerwasser gezüchtet wurden, keine Anomalien aufwiesen, wollte TEPCO die Sicherheit des nuklear kontaminierten Abwassers vor der geplanten Einleitung dieses Abwassers ins Meer in diesem Frühjahr demonstrieren.

Außerdem versuchte das japanische Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie, jüngere Besucher auf die „Sicherheit des Abwassers“ aufmerksam zu machen.

Im Kommentarbereich unter einem Nachrichtenbericht des japanischen All-Nippon News Network, um die Entsorgung von nuklear kontaminiertem Abwasser zu rechtfertigen, kauften japanische Internetnutzer es jedoch offenbar nicht und drückten ihre tiefe Besorgnis über das Abwasser und seine Gesundheitsschäden aus.

„Trotzdem werde ich [Wasserprodukte, die durch nuklear kontaminiertes Abwasser verschmutzt sind] nicht essen“, sagte ein Internetnutzer, aber der Internetnutzer glaubte, dass diese Wasserprodukte aufgrund des niedrigen Preises ihren Markt haben.

„Tritium ist schädlich, deshalb möchte ich [Lebensmittel aus Fukushima] nicht essen. Bitte schützen Sie die Herkunft der aquatischen Produkte angemessen“, forderte ein anderer Internetnutzer.

Ein Internetnutzer sagte, er sei gegen den Wasserdeponieplan und forderte andere geeignete Maßnahmen, um mit dem nuklear kontaminierten Abwasser fertig zu werden.

Ein anderer sagte, da die Regierung darauf bestehe, das Abwasser ins Meer zu leiten, könnten die Bewohner nichts tun, außer ihr Bestes zu geben, um sich selbst zu schützen.

Trotz der weit verbreiteten Bedenken behauptete TEPCO, dass die überwiegende Mehrheit der radioaktiven Materialien nach Anwendung eines ausgeklügelten Filterverfahrens entfernt werden kann und dass eine Zweitbehandlung durchgeführt wird, um die Tritiumkonzentration im Abwasser auf 1/40 des japanischen nationalen Standards zu verdünnen bevor das atomverseuchte Abwasser ins Meer gelangt.

Zhou wies jedoch darauf hin, dass dies eine selbsttäuschende und irreführende Aussage sei.

Es gebe keinen internationalen Präzedenzfall für eine so große und übermäßige Konzentration von nuklearem Abwasser, das ins Meer eingeleitet werde, stellte Zhou fest.

Gleichzeitig unterscheidet sich das nuklear kontaminierte Abwasser, das aus Fukushima Daiichi entsorgt wird, von dem Abwasser, das während des normalen Betriebs eines Kernkraftwerks abgeleitet wird. Es gibt grundlegende Unterschiede zwischen den beiden. Ein Großteil des Atomabwassers des Kraftwerks Fukushima kam mit dem eingeschmolzenen Kernbrennstoff in Kontakt, die im Wasser enthaltenen radioaktiven Stoffe sind äußerst komplex, und es ist höchst zweifelhaft, ob andere radioaktive Stoffe als Tritium vollständig aus dem Wasser entfernt werden können , nach Zhou.

„Wenn die japanische Regierung nuklear verseuchtes Abwasser in den Ozean leitet und die Meeresumweltverschmutzung verursacht, sollte sie die entsprechende Verantwortung nach internationalem Recht tragen“, sagte Zhou.

„Aber derzeit sind die einschlägigen internationalen Konventionen vage, und es gibt keine klare Verantwortung. Außerdem wird das Abwasser nicht auf einmal in den Pazifik geleitet, sondern langsam über einen langen Zeitraum in den Ozean geleitet mag zunächst nicht viel Aufsehen erregen, aber dieser Schaden wird allmählich eintreten, und die internationale Gemeinschaft kann die negativen Auswirkungen weder überwachen noch eindämmen“, warnte Zhou.

