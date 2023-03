Roger Waters an seine Fans in Deutschland

https://rogerwaters.com/dear-german-fans

Ich habe gehört, dass ein Gerücht die Runde macht, dass ich auf meiner Europatournee nicht nach Deutschland kommen werde, weil die israelische Lobby dagegen ist.

RUBBISH! ICH WÜRDE MEINE KONZERTE IN DEUTSCHLAND AUF KEINEN FALL VERPASSEN!

Der Bürgermeister von München und einige Mitglieder der politischen Parteien der Grünen und der SDP sowie einige andere Sprachrohre der israelischen Lobby haben mich verleumdet und mich beschuldigt, ein Antisemit und ein Putin-Apologet zu sein. Ich bin nichts von alledem.Ich war es nie und werde es auch nie sein. Ich bin jedoch dafür bekannt, dass ich ein leidenschaftlicher Verfechter von Friedensbewegungen im Allgemeinen und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die am 10. Dezember 1948 in Paris unterzeichnet wurde, im Besonderen bin. Dieses Dokument besteht aus 30 Artikeln, die leicht zugänglich sind; wenn Sie sie noch nicht gelesen haben, sollten Sie

dies tun. Besonders Olaf Scholz, der Bürgermeister von München und der Rest der deutschen politischen Führungsschicht. Was diese Leute verärgert, ist, dass ich neben der Allgemeinen Erklärung, auf die ich mich beziehe, für gleiche Menschenrechte für alle meine Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt eintrete, unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder Religion oder Nationalität. Das heißt, ich unterstütze die grundlegenden Menschenrechte für Sie alle, einschließlich Olaf Scholz und des Bürgermeisters von

München, in demselben Maße, wie ich die grundlegenden Menschenrechte für alle Völker der Levante unterstütze, ein Gebiet, das das heutige Israel und Palästina sowie die besetzten Gebiete und den Gazastreifen umfasst. Das Problem ist, dass dieses ganze Gebiet von einer ethnisch-religiösen Gruppe, dem jüdischen Staat Israel, mit Gewalt als Apartheid-Siedlerkolonialunternehmen verwaltet wird, und zwar auf Kosten der grundlegenden Menschenrechte, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Recht auf Leben und auf Eigentum für alle Menschen, die in diesen Gebieten leben, aber nicht jüdischen Glaubens sind. Dies ist inakzeptabel. Wenn Ihre Regierung dies für akzeptabel hält, oder wenn Sie es tun, fragen Sie sich: Wie würden Sie sich an Ihrer Stelle fühlen? Ihre Mutter, Ihr Vater, Ihr Sohn, Ihre Tochter, Ihr Haus, Ihr Land, Ihr Olivenbaum, den Ihr Urgroßvater vor Hunderten von Jahren gepflanzt hat? Eure herrschende Klasse und eure Medien wollen mir verbieten, meine Botschaft der Liebe, des Friedens und der Revolution zu bringen, um euer Leben zu bereichern. Nun, ich werde kommen, und gemeinsam werden wir dieser Scharade ein Ende setzen, diesem Wegschauen, wenn eine ethnische Gruppe einen langsamen Völkermord an einer anderen begeht.



Als Elie Wiesel den Holocaust beschrieb, sagte er: „Schweigend und gleichgültig daneben zu stehen ist die größte Sünde von allen.“ Vielleicht hat er sich geirrt, vielleicht ist es eine noch größere Sünde, daneben zu stehen und zu applaudieren NUN, ICH BIN NICHT GLEICHGÜLTIG, ICH APPLAUDIERE SICHERLICH NICHT,

UND ICH WERDE NICHT SCHWEIGEN, UND ICH KOMME NACH DEUTSCHLAND! LIEBE R.

