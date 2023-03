Noam Chomsky bestätigter Redner beim Antikriegsprotest in Washington, DC am 18. März!

Schließen Sie sich dem Antikriegsprotest in Washington, DC an:

Samstag, 18. März,

13:00 Uhr vor dem Weißen Haus

Der weltberühmte Autor, Aktivist und Linguist Noam Chomsky wird am 18. März einer der Hauptredner bei den nationalen Antikriegsprotesten sein und fordern: „Die Bedürfnisse der Menschen finanzieren, nicht die Kriegsmaschine!“. Dr. Chomsky ist weltweit als führender Kritiker der US-imperialen Außenpolitik anerkannt und hat Dutzende von Büchern zu diesem Thema geschrieben, darunter „Hegemony or Survival“ und „Manufacturing Consent“.

Dr. Chomsky sprach am 19. November auf dem Panel „Der wahre Weg zum Frieden in der Ukraine“, das im People’s Forum in New York City stattfand, mit Nachdruck. Er warnte: „Die Euphorie in der Politik ist grenzenlos, da sie uns an den endgültigen Abgrund treiben.

Um dieser ernsten Bedrohung der gesamten Menschheit durch die Kriegsmacher zu begegnen, müssen die Menschen auf die Straße gehen! Schließen Sie sich uns vor dem Weißen Haus an, um Nein zu endlosen US-Kriegen zu sagen!

weitere Infos:

https://www.answercoalition.org/protest_march_18_19_peace_in_ukraine_say_no_to_endless_u_s_wars

