Hochrangige Biden-Beamte sprechen bei von ukrainischen Nazi-Anhängern organisierten Pro-Kriegs-Kundgebung – Von Alexander Rubinstein (Orinoco Tribune)

Von Alexander Rubinstein · 04.03.2023

Samantha Power von USAID schloss sich EU- und US-Politikern an, die sich am Lincoln Memorial bei einer Pro-Kriegs-Demonstration versammelten, die von einer Clique ukrainischer Aktivisten organisiert wurde, die sich selbst als „wahre Banderisten“ und „Washington DC-Zweig des rechten Sektors“ bezeichneten.

Hochrangige Vertreter der Außenpolitik von US_Präsidenten Biden, darunter die USAID-Administratorin Samantha Power und die stellvertretende Außenministerin für europäische und eurasische Angelegenheiten Karen Donfried, feierten den ersten Jahrestag der russischen Militäroperation in der Ukraine am Lincoln Memorial in Washington DC. Dort versammelten sie sich am 25. Februar 2023 zusammen mit einer Gruppe ukrainischer Aktivisten aus Beltway, die sich der Ehrung und Beschaffung von Spenden für Ultranationalisten und Kriegsverbrecher verschrieben hatten. Die Demonstranten forderten die USA auf, F-16-Kampfflugzeuge nach Kiew zu schicken und „Russland mit allen erforderlichen Mitteln zu bestrafen“.

Die USAID-Administratorin Samantha Power bewarb die Veranstaltung mit einem Medienhinweis , der die Besucher zum Hauptorganisator der Kundgebung, einer NGO namens US Ukrainian Activists, weiterleitete. Dies war eine von zwei ukrainischen Diaspora-Gruppen, die die Kundgebung organisiert haben, und beide haben seit dem von den USA unterstützten Maidan-Putsch im Jahr 2014 offen rechtsextreme Elemente in der Ukraine unterstützt.

US Ukrainian Activists wurde von Nadiya Shaporynska gegründet, einer bekennenden Unterstützerin neonazistischer und ultranationalistischer Milizen wie dem Azov-Bataillon, die sie als „heroische Verteidiger der Ukraine“ bezeichnet. Shaporynskas Fundraising-Bemühungen für Extremistengruppen, die einmal auf der schwarzen Liste des US-Verteidigungsministeriums standen, waren fruchtbar und sehr öffentlich.

In einem von Samantha Power am Tag vor der Kundgebung getwitterten Video ist die Botschafterin der Ukraine in den USA, Oksana Markarova, zu sehen, die dem USAID-Administrator eine Tour durch ein lokales, von der ukrainischen Regierung finanziertes Kultur- und Geschäftszentrum in DC gibt. Markarova zeigt auf ein Porträt einer Frau an einer Wand und informiert Samantha Power, dass sie „Nadiya [Shaporynska], eine unermüdliche Aktivistin hier in DC“ ist.

Power und Sahporynska lernten sich am nächsten Tag offiziell kennen, als Pro-Proxy-Kriegsdemonstranten auf die National Mall in Washington DC kamen.

der Kundgebung für die Ukraine am 25. Februar am Lincoln Memorial standen prominente US-Beamte auf der Rednerliste. Neben Power war Karen Donfried, die stellvertretende US-Außenministerin der Biden-Regierung für europäische und eurasische Angelegenheiten. Donfried arbeitete fast 20 Jahre bei der von der Regierung der USA und Deutschlands finanzierten Denkfabrik German Marshall Fund und verließ ihre Rolle als Präsidentin, um 2021 ins Weiße Haus einzutreten. Weitere bemerkenswerte Redner waren die Botschafterin der Ukraine in den Vereinigten Staaten, Oksana Markarova; Kimberly Bassett, Staatssekretärin des District of Columbia; Mark Ordan, Vorstandsvorsitzender der US-Handelskammer; und der Botschafter der Europäischen Union in den Vereinigten Staaten, Stavros Lambrinidis.

Auf der Bühne stand auch Paul Grod, Präsident des Ukrainischen Weltkongresses. Grod hat Karriere gemacht, um das Erbe von Nazi-Kollaborateuren zu verteidigen, und hat sogar einmal bei der kanadischen Regierung eine Petition eingereicht, um die völkermörderische Organisation ukrainischer Nationalisten (OUN) offiziell als „ausgewiesene Widerstandskämpfer“ anzuerkennen. Diese Bezeichnung hätte kanadische Steuergelder direkt in die Rentenkonten von Nazi-Kollaborateuren geleitet.

Im Jahr 2010 ehrte Grod das Erbe der Waffen-SS Galizien, der Ukrainischen Aufstandsarmee und der Organisation Ukrainischer Nationalisten als Helden, die „für die Freiheit ihres angestammten ukrainischen Heimatlandes“ gekämpft haben. Diese Gruppen waren die treibenden Kräfte hinter dem Völkermord in Osteuropa während des Zweiten Weltkriegs.

Der Ukrainische Weltkongress von Grod veranstaltete am 25. Februar die Pro-Proxy-Kriegskundgebung über seine Tochtergesellschaft, das Ukrainische Kongresskomitee von Amerika. Seine Gruppe hat Stepan Bandera, den Nazi-Kollaborateur, dessen Truppen Hunderttausende Juden, Polen und sowjetische Kriegsgefangene abgeschlachtet haben, zum „unangefochtenen Symbol des langwierigen und tragischen Unabhängigkeitskampfes der Ukraine“ erklärt .

Nach einer Reihe von Reden, in denen Russland angeprangert und weitere Waffenlieferungen aus Washington gefordert wurden, schifften sich Demonstranten am Lincoln Memorial ein und skandierten „Russland ist ein Terrorstaat“, während sie zum Weißen Haus marschierten. Als nächstes strömten die Cheerleader des Krieges zur Residenz des russischen Botschafters in Washington DC, um davor empörte Verurteilungen zu skandieren.

Shaporynska murmelt „Danke USA für die Unterstützung der Ukraine“ in ein Megaphon, während sie die Menge zum Weißen Haus führt.

Angeführt wurde der Marsch nach der Moderation der Kundgebung von Nadiya Shaporynska, der Gründerin der US-amerikanischen NGO Ukrainische Aktivisten und eine der führenden Spendensammlerinnen in den USA für neonazistische und ultranationalistische Milizen in ihrer Heimat Ukraine.

DC Pro-Proxy-Kriegskundgebung unter der Leitung eines begeisterten Förderers von Nazi-Bataillone



Nachdem die USA 2014 geholfen hatten, eine nationalistische pro-NATO-Regierung in Kiew zu installieren, war Shaporynska Mitbegründerin einer Lobbygruppe namens United Help for Ukraine. Zu den ersten Schritten der Organisation gehörte die Organisation eines Protests vor den Büros der jetzt geschlossenen Nachrichtenredaktion von RT America. Im folgenden Jahr gründete Shaporynska die US-Ukrainischen Aktivisten, die zusammen mit United Help for Ukraine die Kundgebung für den Stellvertreterkrieg am 25. Februar in DC veranstalteten.

Shaporynskas Facebook-Posts im Laufe der Jahre zeigen ihre enthusiastische Unterstützung und Spendensammlung für erklärtermaßen faschistische ukrainische Milizen, darunter der Rechte Sektor und sein Anführer Dymtro Yarosh, das Azov-Bataillon, das Aidar-Bataillon und der ehemalige Kommandeur des Donbas-Bataillons, Semen Semenchenko .

Im September 2022 protestierte Shaporynska vor dem Weißen Haus mit den Ehefrauen von Asow-Kämpfern, die von Russland gefangen genommen worden waren. Etwa zur gleichen Zeit sammelten sie und ihre US-amerikanischen ukrainischen Aktivisten-NGO offen Spenden für die faschistische Miliz, die sie „heroische Verteidiger der Ukraine“ nannten.

Shaporynska und ihre Aktivistenkollegen sammelten Geld für das Asow-Bataillon, als es unter der Führung von Andriy Biletsky stand, der die Mission der Gruppe wie folgt umriss: „Führe die weißen Rassen der Welt in einem letzten Kreuzzug … gegen semitengeführte Untermenschen [Untermenschen ].“

Shaporynskas Unterstützung für das Asow Bataillon reicht Jahre zurück. Unter der Schirmherrschaft von United Help for Ukraine organisierte Shaporynska im Januar 2015 ein Benefizkonzert für Asow und das Aidar-Bataillon. Im selben Jahr veröffentlichten Shaporynska und ihre Kollegen Fotos von sich selbst in den Farben der ukrainischen Neonazi-Bewegung „Rechter Sektor“.. Sie schrieben, dass sie die „Washington DC Right Sector Branch“ seien und dass sie ihren Anführer Dmytro Yarosh „unterstützen“.

Yarosh führte den Rechten Sektor von 2013 bis 2015 an und versprach , die „Entrussifizierung“ der Ukraine durch einen bewaffneten Kampf anzuführen. Er ist bekennender Anhänger des Nazi-Kollaborateurs Stepan Bandera.

Das rot-schwarze Motiv des rechten Sektors ist ein direkter Hinweis auf die Farbgarde der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN-B) des Nazi-Kollaborateurs Stepan Bandera.

Doch Asow und der Rechte Sektor sind nicht die einzige Gruppe von Faschisten und Kriegsverbrechern mit der vollen Unterstützung von Shaporynska und Konsorten.

Monate nach der Pro-Asow-Veranstaltung gab Shaporynska ein weiteres „Wohltätigkeitskonzert“, diesmal mit dem georgischen Kriegsherrn Mamuka Mamulashvili als Ehrengast . Der Warlord würde sich 2017 während einer seiner vielen Junkets zum Capitol Hill in Washington wieder mit Shaporynska treffen.

Mamulaschwili befehligt derzeit die ausländische Söldnergruppe der Georgischen Nationallegion, die die Militärkampagne der Ukraine in ihrem Kampf gegen Russland unterstützt. Im April 2022 gelobte Mamulaschwili, russische Kriegsgefangene hinzurichten, ein Kriegsverbrechen, das seine Miliz während des gesamten Ukraine-Konflikts auf Video begangen hat.

Nadiya Shaporynska und Mamuka Mamulashvili im Jahr 2017.

Die Eiferer hinter den US-Ukrainischen Aktivisten und United Help for Ukraine haben keine Anstrengungen unternommen, um ihre uneingeschränkte Unterstützung für die extremsten Fraktionen der Ukraine zu verbergen. United Help for Ukraine hat seine Mitbegründerin Tanya Aldave sogar als „echte Banderite“ bezeichnet – mit anderen Worten als Bewundererin der ukrainischen Nazi-Kollaborateurin Bandera. Heute listet Aldaves Linkedin-Biografie sie als Anwältin der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission auf .

Diese bekennenden Banderiten-Aktivisten erscheinen ständig zusammen mit der ukrainischen Botschafterin in den USA, Oksana Markarova, auf Fotos, die in den sozialen Medien gepostet werden, was auf ihre enge Zusammenarbeit mit der Selenskyj-Regierung in Kiew hinweist. Und wie die Pro-Proxy-Kriegskundgebung am 25. Februar enthüllte, haben sie auch ein Bündnis mit hochrangigen außenpolitischen Akteuren der Biden-Regierung wie Samantha Power geschmiedet.

