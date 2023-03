Traurige Realität in der Ukraine von heute: Russophobie, Russenhass haben erhebliche Teile der Gesellschaft erfasst (VIDEO)

VIDEO LINK HIER

Mindestens seit 2014 sind erhebliche Teile der ukrainischen Bevölkerung mit einer russophoben Propaganda und Hass auf alles Russische indoktriniert worden, dass die Bilder in diesem Video nicht verwundern. Auch die gängigen Schulbücher sind durchseucht von dieser kriegshetzerischen russophoben Propaganda.

Dies betrifft selbstverständlich nur Teile der Gesellschaft, wenngleich sicherlich auch große Teile. Und selbstverständlich darf man nicht die junge Generation verurteilen, wenn sie solche Dinge nachmacht und kopiert.

Ihre Köpfe wurden ganz bewusst vergiftet mit diesen rassistischen Ideen.



Vielmehr sind die eigentlich Schuldigen die Akteure, die solche Methoden erdenken und anwenden – und genau diese sind maßgeblich dafür verantwortlich. Und auch die Medien im Ausland, vor allem hier in Deutschland.



Und wir dürfen und auch nicht dazu verleiten lassen ukrainische Flüchtlinge generell zu dämonisieren.

Viele Menschen aus der Ukraine haben das Land verlassen, weil sie große Angst vor diesem Krieg haben.

Und diesen Menschen müssen wir hier Zuflucht gewähren und solidarisch mit ihnen sein.



