Syrien verurteilt illegalen Besuch des obersten US-Generals. US-Militär stiehlt 80 Prozent der täglichen syrischen Ölförderung und verursacht seit Beginn des Krieges im Jahr 2011 Schäden von bis zu 107 Milliarden US-Dollar (thecradle.co)

Das syrische Außenministerium hat am 5. März den rechtswidrigen Besuch des Generalstabs der US-Armee, Mark Milley, einen Tag zuvor auf einem geheimen Stützpunkt im Nordosten Syriens aufs Schärfste verurteilt.

Das Außenministerium betonte, der Besuch sei eine flagrante Verletzung der Souveränität, territorialen Integrität und Einheit Syriens.

Eine Quelle des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten und Expatriates sagte: „Syrien verurteilt den illegalen Besuch des US-Stabschefs auf einer illegalen US-Militärbasis im Nordosten Syriens aufs Schärfste und bekräftigt, dass dies eine flagrante Verletzung der Souveränität Syrien ist“, so RT.

„Syrien fordert die US-Regierung auf, ihre systematischen und kontinuierlichen Verstöße gegen das Völkerrecht unverzüglich einzustellen und ihre Unterstützung für separatistische bewaffnete Milizen einzustellen … und Syrien versichert, dass diese US-Praktiken es nicht von seinem Ansatz zur Bekämpfung des Terrorismus und zur Wahrung seiner Souveränität und Sicherheit abbringen werden und Stabilität“, fügte die Quelle hinzu.

Der oberste US-General besuchte Syrien am Samstag angeblich, um die Bemühungen zur Verhinderung eines Wiederauflebens von ISIS zu bewerten und Schutzmaßnahmen für US-Streitkräfte gegen Angriffe zu überprüfen, einschließlich von Drohnen, die von vom Iran unterstützten Milizen geflogen werden, berichtete Reuters .

Etwa 1.000 US-amerikanische Truppen unterstützen weiterhin verbündete arabische und kurdische Milizen der Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) in der Region.

Laut Al-Monitor signalisiert Milleys Besuch in Syrien die Ernsthaftigkeit der US-Regierung, Truppen zur Unterstützung der kurdische Milizen der Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) im Land zu halten.

Der Besuch fand statt, kurz nachdem der US-Vertreter Matt Gaetz ein Gesetz zur Beendigung der US-Besatzung Syriens eingeführt hatte. Er sagte: „Der Kongress hat den Einsatz militärischer Gewalt in Syrien nie genehmigt“, und fügte hinzu: „Die Vereinigten Staaten befinden sich derzeit nicht in einem Krieg mit oder gegen Syrien, warum führen wir also dort gefährliche Militäroperationen durch?“

Der offizielle Grund für den Verbleib der USA in Syrien und den Kampf gegen ISIS wird auch von Regierungsbeamten in Frage gestellt, die behaupten , dass das US-Militär ISIS unterstützt und die Präsenz der bewaffneten Gruppe als Vorwand für die Aufrechterhaltung ihrer Besatzung und die Plünderung syrischer Öle nutzt andere wertvolle Ressourcen.

Augenzeugenberichten aus dem ländlichen Al-Yarubiyah im Gouvernement Hasaka zufolge transportierten US-Truppen am 27. Februar mindestens 34 mit gestohlenem syrischem Öl beladene Tanklaster über den illegalen Grenzübergang Al-Mahmoudiya zu ihren Stützpunkten im Irak.

Im August letzten Jahres teilte das syrische Außenministerium mit, dass sich die Verluste, die dem Öl- und Gassektor des Landes infolge der US-Maßnahmen entstanden sind, auf 107 Milliarden US-Dollar seit Beginn der Syrienkrise im Jahr 2011 beliefen.

