Hier geht es um die Hintergründe der Geschichte eines Panzers vor der russischen Botschaft und einer ukrainischen Aktivistin.

Auf einer Kundgebung am Brandenburger Tor konnte das rothaarige Mädchen Ptashka die ukrainische Nationalhymne singen. Ein gelungenes „Kunstprojekt“, ein in blau gelb erstrahltes Brandenburger Tor und heimische Gesänge.

Aber wer ist das rothaarige Mädchen wirklich?

Kateryna Polishchuk alias Ptashka_von_Azovstal, ist Opernsängerin und ehemalige Sanitäterin des Asov-Regiments. Sie wurde am 31 März 2001 in Sosniwka, Oblast Ternopol geboren.

Sie ist in Mariupol als Angehörige des Asov-Regiments, einer Einheit der Nationalgarde der Ukraine und Teilen

der 36. Marineinfanteriebrigade der ukrainischen Armee von Einheiten der russischen Armee im März 2022 eingekesselt worden, ging am Ende Mai 2022 in Gefangenschaft und kam durch einen Gefangenenaustausch am 21.September 2022 wieder in Freiheit.

Auf Reisen ins Europäische Parlament und als Podiumsgast der KAS am letzten Wochenende genießt sie über die Ukraine hinaus hohes Ansehen und wird im Westen stellenweise zur Heldin erklärt, natürlich für den gerechten Freiheitskampf der Ukraine.

Hier zum Hintergrundartikel:

Der Panzer in Berlin und das ukrainische Nazi-Mädchen

https://bit.ly/3SOHiLS

und hier noch ein Video

