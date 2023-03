Pressemitteilung: Kampagne stoppt die Belagerung Syriens – End the Siege! Hände weg von Syrien!

In Solidarität mit dem syrischen Volk, das unter den einseitigen Maßnahmen der Vereinigten Staaten und ihrer europäischen Verbündeten leidet, wurde die Kampagne (Stop the Siege) in Zusammenarbeit zwischen einer Gruppe von Organisationen und Aktivisten in der arabischen Welt, in Europa und in Nordamerika ins Leben gerufen..

Aufgrund dieser Sanktionen leidet das syrische Volk unter schwerem Mangel an Treibstoff, Strom, Wasser und sogar Nahrungsmitteln.

Nach dem Erdbeben kam es in Syrien, einem Land, das schon vor dieser Naturkatastrophe stark unter Krieg, Sanktionen und Blockade litt, zu großen Schwierigkeiten bei den Hilfsmaßnahmen, was die Rettung von Überlebenden unter den Trümmern oft unmöglich machte.

Die Kampagne „Stop the Siege“ startete am Samstag (4. März 2023) mit ersten Aktivitäten mit einer Reihe gleichzeitiger Kundgebungen in: Jordanien, Palästina, Ägypten, Jemen, Tunesien, Kanada, Marokko, Libanon, Großbritannien, Slowakei, Algerien, Irland , und Deutschland.

Es werden viele Aktivitäten folgen, und die Kampagne wird voraussichtlich in den kommenden Veranstaltungen in vielen Ländern ausgeweitet.

