Montreal in Kanada: Kundgebung für den Frieden in der Ukraine. In Solidarität mit zahlreichen Antikriegskundgebungen weltweit (World Beyond War)

2. März 2023

https://worldbeyondwar.org/montreal-rallies-for-peace-in-ukraine/

Von Cym Gomery, Koordinator von Montreal für eine Welt jenseits des Krieges.

An einem klaren Samstagnachmittag, dem 25. Februar 2023, versammelten sich mehr als 100 Aktivisten auf den Place du Canada in der Innenstadt von Montreal, um gegen den Krieg in der Ukraine zu protestieren. Die Kundgebung wurde vom Collectif échec à la guerre organisiert, und unter den anwesenden Gruppen waren Montréal for a World BEYOND War, Mouvement Québecois pour la Paix und andere.

Obwohl keine Medien über den Protest berichteten, hatte Le Devoir am 24. Februar einen Kommentar von Échec à la guerre veröffentlicht, der zu Friedensverhandlungen aufrief .

Mercedes Roberge, der MC, stellte die Redner vor:

Marc-Édouard Joubert, Vorsitzender der FTQ, einer Montréaler Gewerkschaft .

Martin Forgues, Ex-Militär, Autor und unabhängiger Journalist;

Jacques Goldstyn, alias Boris, Autor und Illustrator, verlas Auszüge aus Roger Waters jüngster Rede vor dem UN-Sicherheitsrat.

Ariane Émond, Feministin und Autorin, las das Manifest für Frieden (Manifest für den Frieden), veröffentlicht am 10. Februar von zwei Deutschen, Alice Schwarzer und Sahra Wagenknecht, das von 727.155 Menschen unterzeichnet wurde, während ich diese Zeilen schreibe.

Raymond Legault vom Collective échec à la guerre.

Cym Gomery, Koordinator von Montreal für eine Welt jenseits des Krieges (das bin ich!) Hier ist der Text meiner Rede, auf Französisch und auf Englisch .

Klicken Sie hier, um einige meiner Fotos von der Rallye zu sehen. Weitere Fotos sind auf der Website von Échec à la guerre zu finden.

Diese Kundgebung war eine von mehreren weltweit an diesem Aktionswochenende für den Frieden in der Ukraine:

Wir fassen Mut in dem Wissen, dass wir Teil eines riesigen internationalen Bewegung von Menschen sind, die unsere gemeinsame Menschlichkeit anerkennen und keinen Krieg wollen. Diese Proteste sind nicht auf die Titelseiten der Mainstream-Medien zu finden, aber Sie können sicher sein, dass Politiker und Medien sie bemerkt haben … sie beobachten und überlegen ihre nächsten Schritte. Unsere Einheit ist unsere Stärke, und wir werden uns durchsetzen.

Es gab ausserdem einen Bericht über mehrere Veranstaltungen des kanadischen Peace & Justice Networks, einschließlich einer virtuellen Veranstaltung, die von der Hamilton Coalition To Stop The War mit dem Titel „Connecting the dots: Resisting the US/NATO agenda in Ukraine & in West Asia“ gesponsert wurde:



https://www.youtube.com/watch?v=U7aMh5HDiDA

World Beyond War Chapter Berlin unterstützt ausdrücklich die Friedenaktionen in Deutschland, zu denen auch von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer aufgerufen wird. Wir haben das Manifest für den Frieden kritisieren aber die folgenden fast russophob klingenden Passagen des Aufrufs auf das Schärfste:

Frauen wurden vergewaltigt, Kinder verängstigt, ein ganzes Volk traumatisiert.

und

Die von Russland brutal überfallene ukrainische Bevölkerung braucht unsere Solidarität.

Dennoch halten wir diese Aktionsform für die zur Zeit gangbarste Form um viele Menschen hinter der Grundforderung nach

Ablehnung jeglicher Waffenlieferungen zu vereinen. Jeder sollte aber in der Lage sein sich mit dem Inhalt des Aufrufs kritisch auseinanderzusetzen.



Mein Beitrag dazu:

Warum ich das ‚Manifest für Frieden‘ von Frau Wagenknecht und Frau Schwarzer unterzeichnet habe. Und warum tatsächlich bereits der neofaschistische Putsch in Kiew am 21.2.2014 einen Bruch des internationalen Völkerrechts darstellte.

Persönliche Stellungnahme von Heinrich Bücker, Coop Anti-War Café Berlin (13. Februar 2023)

https://wp.me/p1dtrb-pSI

