Der Vertrag von Brest-Litowsk raubte dem Land riesige Gebiete und zig Millionen Einwohner und war einer der Auslöser für den ausbrechenden Bürgerkrieg, der zu einer umfassenden Intervention der Westmächte führte.

https://de.rbth.com/geschichte/87313-vertrag-von-brest-wie-russland-vieles-verlor

