Berlin Sa 4.3. Internationale Kampagne für Syrien: „Stoppt die Sanktionen“ „Stop the Siege“ in Jordanien, Palästina, Ägypten, Jemen, Tunesien, Kanada, Marokko, Libanon, Großbritannien, Slowakei, Algerien, Irland und Deutschland.

Samstag um 13 Uhr – Protest

Die Kampagne „Stop the Siege“ startet am Samstag den 4. März mit Kundgebungen in Jordanien, Palästina, Ägypten, Jemen, Tunesien, Kanada, Marokko, Libanon, Großbritannien, Slowakei, Algerien, Irland und Deutschland.

Eindrücke Berlin / Syrien Sa 4.3. Intern. Kampagne „Stoppt die Sanktionen“ „Stop the Siege“

https://youtu.be/huyLvon3hzY

Berlin Sa 4.3. Intern. Kampagne „Stoppt die Sanktionen“ „Stop the Siege“ #1

https://youtu.be/HJDfjyF7KUs

Berlin Sa 4.3. Intern. Kampagne „Stoppt die Sanktionen“ „Stop the Siege“ #2

https://youtu.be/S37Z2NgCw28

Berlin Sa 4.3. Intern. Kampagne „Stoppt die Sanktionen“ „Stop the Siege“ #3

https://youtu.be/baYplyAhtpk

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related