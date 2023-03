Korea Friedensappell: Internationaler Aufruf gegen die zunehmende Kriegsgefahr auf der koreanischen Halbinsel. Stopp die kombinierten Militärübungen zwischen Südkorea und den USA.

ORGANISATIONEN UND INITIATIVEN UNTERZEICHNEN HIER

Als Menschen, die sich in Südkorea, den USA und weltweit für den Frieden einsetzen, sind wir zutiefst besorgt über die zunehmenden militärischen Spannungen auf der koreanischen Halbinsel. Wir müssen alle Militäraktionen aussetzen, einschließlich der kombinierten Militärübungen zwischen Südkorea und den USA.

Trotz der Bemühungen für den Frieden während der Gipfeltreffen zwischen Korea und Nordkorea im Jahr 2018 wurden die einst eingestellten kombinierten Militärübungen zwischen der Republik Korea und den USA im vergangenen Jahr wieder aufgenommen, und die Beziehungen zwischen den beiden Koreas und zwischen Nordkorea und den USA haben sich zunehmend verschlechtert. Im vergangenen Jahr zog Nordkorea seine vierjährige Verpflichtung zur Aussetzung von Atomtests und ICBM-Teststarts aufgrund der feindseligen Politik der USA und militärischer Drohungen zurück.

Die Situation verschlechtert sich nach dem Amtsantritt der Regierung Yoon Suk-yeol. Sowohl die USA als auch Südkorea kündigten Pläne an, den Umfang der kombinierten Militärübungen zwischen Südkorea und den USA zu erweitern und die Abschreckungsstrategie zu erhöhen, und zum ersten Mal seit fünf Jahren wurden Militärübungen mit Flugzeugträgern und strategischen Bombern auf der koreanischen Halbinsel wieder aufgenommen. Auch Nordkorea hat entsprechende Militäreinsätze ausgerufen und mit Militärübungen begonnen. Obwohl über offener See,, tauschten Nord- und Südkorea Raketenstarts nahe der Seegrenze ihrer Rivalen aus, was die Spannungen noch weiter verschärfte. Damals stürzte ein gescheiterter Raketenstart aus Südkorea in Gangneung ab und ließ die Bewohner stundenlang in totaler Dunkelheit verängstigt zurück. Darüber hinaus steht jetzt zum 70. Jahrestag des Waffenstillstands im Koreakrieg steht in Wirklichkeit der Waffenstillstand selbst auf dem Spiel.



Südkorea und die US-Behörden behaupten, dass die kombinierten Militärübungen zwischen Südkorea und den USA jährliche Verteidigungsübungen seien, aber die Wahrheit ist anders. Es scheint, dass die Übungen auf Operationsplänen beruhen, die Berichten zufolge Präventivschläge und Enthauptungsmaßnahmen gegen Nordkorea, einen groß angelegten Einsatz von US-Truppen und strategischen Waffensystemen unter der Annahme eines umfassenden Krieges usw. beinhalten. Atomwaffenfähige Bomber wie B-1B, B-2 und B-52, atomgetriebene Flugzeugträger, atomgetriebene U-Boote, groß angelegte Stationierungen von US-ROK-Truppen usw. wurden mobilisiert nd sollen um Einsatz kommen. Aufgrund ihrer Größe und ihres Charakters haben die kombinierten Militärübungen zwischen Südkorea und den USA die militärischen und politischen Spannungen auf der koreanischen Halbinsel verschärft.

Südkorea und die US-Regierung haben angekündigt, dass sie im März die umfassendsten Feldübungen durchführen werden, indem sie die größte Anzahl von Truppen und strategischen Mitteln aller Zeiten mobilisieren, und haben seit Januar bereits mehrere kombinierte Militärübungen begonnen. Die militärische Zusammenarbeit zwischen Südkorea, den USA und Japan hat sich ebenfalls zu einem Militärbündnis entwickelt. Nordkorea ergreift auch militärische Maßnahmen, einschließlich Raketenübungen, und warnt, dass „wir jederzeit reagieren und starke überwältigende Maßnahmen ergreifen werden“.

Die Situation bewegt sich schnell in Richtung einer Großmachtkonfrontation ohne Gegenmaßnahmen zur Verhinderung von Konflikten. Groß angelegte militärische Aktionen, für die mit echten Waffen mobilisiert wird, erhöhen nur das Risiko zufälliger Zusammenstöße. Wir wissen sehr wohl, wie eine Machtdemonstration zum Krieg führen kann. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es zu einer beispiellosen militärischen Krise oder zu einem Krieg kommt.

Die Kriegsübungen, die die Kriegsgefahr auf der koreanischen Halbinsel erhöhen, müssen eingestellt werden. Wir müssen anerkennen, dass Isolation, militärischer Druck und Sanktionen in Korea keinen Frieden und keine Denuklearisierung bewirkt haben, sondern nur den Widerstand Nordkoreas hervorgebracht haben, und wir müssen unsere Feindseligkeit niederlegen.

Heute ist die ganze Welt, einschließlich der koreanischen Halbinsel, mit komplexen Krisen wie Klima-, Infektionskrankheiten, Lebensmittel- und Wirtschaftskrisen konfrontiert. Wir können diese Krisen nicht lösen, wenn wir nicht kooperieren und Blockierung und militärische Konfrontationen stoppen. Die Realität sieht insbesondere so aus, dass es keine Informationen oder Kontrollen über den Kohlenstoffausstoß während groß angelegter militärischer Ausbildung und Kriegsvorbereitungen gibt, wie z. B. beim Einsatz strategischer Bomber. Militärübungen bedrohen die Erde und die Menschen, und sie müssen aufhören.



Wir müssen den Koreakrieg beenden, der seit über 70 Jahren alle Mitglieder der koreanischen Halbinsel bedroht, und die Kosten für zerstörerische Waffen auf die Lösung der Ungleichheit und der Umweltkrise umlenken. Es ist an der Zeit, Feindseligkeit und Konfrontation zu beenden und durch Versöhnung und Zusammenarbeit eine friedliche und nachhaltige Welt anzustreben.

Die Aussetzung der kombinierten Militärübungen Südkoreas und der USA wird eine entscheidende Rolle bei der Wiederherstellung des Forums für Dialog und Diplomatie zwischen den beiden Koreas und zwischen Nordkorea und den USA spielen. Wir fordern die Regierungen in Südkorea und in den USA auf, endlich weise Entscheidungen zu treffen.

한반도 종전 평화 캠페인

Korea Peace Appeal : Peace Campaign to End the Korean War

endthekoreanwar.net

ORGANISATIONEN UND INITIATIVEN UNTERZEICHNEN HIER

Coop Anti-War Cafe Berlin hat unterzeichnet.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related