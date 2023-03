Ukraine: Die Faschisten von gestern und heute – Meinungskolumne von Miguel Lawner (radio.uchile.cl)

radio.uchile.cl

Montag, 27. Februar 2023

Meine Eltern sind in der Ukraine geboren. Sie lebten in überwiegend von jüdischen Bauernfamilien besiedelten Dörfern im Südwesten des Landes, nahe der Grenze zu Polen. Es genügte, den Fluss Dnjestr zu überqueren, um polnisches Territorium zu betreten.

Nach dem Sieg der Oktoberrevolution 1917 brach die Macht des Zaren in seinem gesamten Reich zusammen, aber zunächst konnten die Bolschewiki nur das Gebiet zwischen Sankt Petersburg und Moskau kontrollieren.

In der Ukraine herrschte ein Machtvakuum, eine Situation, die zur Entstehung von sogenannten Weißen Banden führte, Banden aus Abenteurern aller Art, darunter ehemalige Mitglieder der Okhrana (der Geheimpolizei des Zaren), die das Land durchquerten und es gab Überfälle auf Dörfer wie das, in dem meine Eltern lebten. Die berüchtigste Bande wurde von Simeon Petliura angeführt, über dessen Ausschreitungen meine Mutter mir mit wahrem Entsetzen erzählte. Diese Angriffe werden mit dem russischen Wort Pogrom identifiziert, was Verwüstung bedeutet.

Es ist ein Begriff, der mit dem Angriff auf jüdische Gemeinden verbunden ist und seinen Ursprung in der Ukraine hat, wo die Judenverfolgung Ende des 19. Jahrhunderts begann, nachdem Juden ohne Beweise des Mordes an Zar Alexander II. im Jahr 1881 beschuldigt wurden 1881.

Meine Eltern erzählten, wie sie in den Wipfeln der höchsten Bäume Aussichtspunkte errichten mussten, um den Horizont abzusuchen. Sobald eine Staubwolke in der Ferne auftauchte, war dies ein Signal, dass sich Petliuras Kavallerie näherte, und sie eilten hinunter in die Keller, die extra gebaut wurden, um sie zusammen mit ihren Tieren zu schützen, die betäubt wurden, um absolute Stille zu gewährleisten . . Gequält lauschten sie den Banditen, die mit ihren Waffen auf den Bürgersteig schlugen und versuchten, den Zugang zum Untergrund zu lokalisieren.

Laut Solzenizyn werden von den 887 Pogromen, die zwischen 1918 und 1920 in der Ukraine registriert wurden, etwa 40 % den von Petliura angeführten Banden zugeschrieben. Das Leben der Juden wurde nach vier Jahren, die so viel Unsicherheit ausgesetzt waren, unmöglich. Die Familie meines Vaters, bestehend aus 8 Geschwistern und deren Eltern, entschied sich für die Auswanderung nach Amerika. Sie gaben alles auf und setzten sich 1921 nach Polen ab, schifften sich im Hafen von Danzig ein und fuhren nach Buenos Aires, um sich ein Jahr später endgültig in Chile niederzulassen.

Die Familie meiner Mutter, bestehend aus zwei weiteren Schwestern und zwei Brüdern, blieb in der Ukraine. Als Hitler im Juni 1941 in die Sowjetunion einmarschierte, befahl die Sowjetregierung die vollständige Evakuierung der grenznahen Städte. Die beiden Schwestern meiner Mutter befolgten diesen Befehl und begannen eine Reise, die sich über etwa zweitausend Kilometer erstreckte, die meiste Zeit zu Fuß, manchmal mit einem Lastwagen, einige Abschnitte mit der Eisenbahn, bis sie die andere Seite des Uralgebirges erreichten, wohin die Sowjets einen Großteil ihrer Kriegsindustrie verlegt hatten. Dort blieben sie bis Kriegsende.

Einer der beiden Brüder trat in die Rote Armee ein und starb sehr bald im Kampf. Der andere, verheiratet und Vater von zwei kleinen Kindern, weigerte sich zu evakuieren. Er sagte zu seinen Schwestern: „Die Deutschen sind nicht so schlimm. Jetzt können wir ein gutes Gishef machen“ (auf Jiddisch: Geschäft).

In der Ukraine mussten die Nazis keine Einsatzgruppen bilden, eine Polizeieinheit, die sich auf die Verhaftung jüdischer Familien und ihre Überführung in die Vernichtungslager spezialisiert hatte. Diese Arbeit wurde zur vollen Zufriedenheit der deutschen Faschisten von ukrainischen Gruppen in faschistischer Manier durchgeführt. Bei diesen Ukrainern waren sowohl Antisemitismus und Antikommunismus ebenso tief verwurzelt, wie auch ihr antirussischer Hass..

Sie waren es, die unsere Verwandten denunzierten, sobald die Nazi-Besatzungstruppen eintrafen. Mein Onkel, seine Frau und ihre beiden Kinder wurden in die Vernichtungslager verlegt und erlitten das gleiche Schicksal wie die 6 Millionen Juden, die im Verlauf des Zweiten Weltkriegs von den Nazis vergast und eingeäschert wurden.

Ukrainische Faschisten beschränkten sich nicht darauf, Juden in ihrer eigenen Heimat zu jagen, sondern organisierten ein Armeekorps, das sich den Nazi-Truppen im Krieg gegen die Sowjetunion anschloss, wo sie sich durch Kampfeswildheit auszeichneten. Einer der Hauptorganisatoren dieser Abteilung von Söldnern und Heimatverrätern war Piotr Krassnoff, ein Kosakenführer, der nach der Machtübernahme der Bolschewiki in der Ukraine ins Exil gegangen war und dann zurückgekehrt war, um der deutschen Wehrmacht zu dienen. Dieser Piotr ist der Großvater von Colonel(r) Miguel Krassnoff, der von chilenischen Gerichten wegen seiner Beteiligung an der Folter und dem Verschwinden zahlreicher Landsleute verurteilt wurde.

Der Anwalt Gabriel Zaliasnik, bis vor kurzem Präsident der jüdischen Gemeinde in Chile, enthüllte, dass „Piotr Krasnow mit der Machtübernahme Hitlers und insbesondere anlässlich des Einmarsches der Nazis in die ehemalige Sowjetunion zugestimmt hat, Kosakeneinheiten in die deutschen Armeeeinheiten einzugliedern Seite. Unter diesen Soldaten war auch der Vater von Colonel (R) Miguel Krassnoff, Semeon Krassnoff. Sowohl der Großvater als auch der Vater von Colonel (R) Krassnoff wurden wegen Kriegsverbrechen, Verrat und Kollaboration mit dem Feind vor Gericht gestellt, vom Obersten Gerichtshof der UdSSR zur Todesstrafe verurteilt und schließlich im Hof ​​des Lefortovo Gefängnisses durch ein Erschießungskommando hingerichtet. Die Hinrichtung erfolgte im Januar 1947.

Am Ende des Krieges traten die beiden Schwestern meiner Mutter den Rückweg in ihre Heimat an und legten einen großen Teil der Strecke erneut zu Fuß zurück. Während der Reise starb die ältere Schwester und hinterließ eine kleine Tochter namens Bella, geboren aus ihrer Ehe mit Motia, einer Person ebenfalls jüdischer Herkunft, die sich in der Roten Armee gemeldet hatte und den Krieg im Rang eines Obersten beendete. Die einzige überlebende Schwester meiner Mutte, meine Tante Brane kam zusammen mit ihrem Schwager Motia und ihrer Nichte 1946 in dasselbe Haus in der Stadt Kamenez-Podolsk, das sie verlassen hatten, als die deutsche Armee mit dem Einmarsch begann.

Am Ende des Krieges schrieb meine Mutter zahlreiche Briefe nacheinander, bis sie 1962 den Kontakt zu ihrer Schwester Brane wieder herstellen konnte. Erst dann konnten wir den Briefwechsel wieder aufnehmen und vom dramatischen Schicksal unserer Angehörigen erfahren. 1971 luden wir Tante Brane ein, nach Chile zu reisen und drei Monate bei uns zu bleiben, damit wir mehr über das unermessliche Leid erfahren konnten, das sie während des Krieges erlebt hatten.

Von der Eingliederung der Ukraine in die Sowjetunion im Jahr 1922 bis zu ihrem Zusammenbruch im Jahr 1991 vergingen 70 Jahre. Abgesehen von den Jahren der Besetzung durch die Nazis entwickelte sich die Ukraine während dieser gesamten Zeit ohne ethnische oder rassische Konflikte, aber das Ende der Sowjetmacht reichte aus, um erneut Chauvinismus und Verfolgung gegen Familien jüdischer Herkunft in einem solchen Ausmaß zu entfesseln, dass Deutschland selbst beschloss, ihnen zu Hilfe zu kommen.

Als Wiedergutmachung für so viele Verbrechen und Schäden an den Juden organisierte die Bundesregierung ein wichtiges Zufluchtsprogramm, rettete Tausende von Familien, die Opfer des in der Ukraine erneut entfesselten Antisemitismus wurden, und erlaubte ihnen sich in Deutschland niederzulassen. Sie bekamen alle Arten von finanzielle und soziale Unterstützung. Meine Tante Brane, ihr Schwager Motia, ihre Nichte Bella und Román, ihr 15-jähriger Sohn, kamen 1994 in Mülheim bei Dortmund an, wo sie sich niederlassen, studieren und arbeiten konnten. Meine Tante Brane verstarb dort 1997. Wir nutzten eine Reise nach Europa ein Jahr zuvor, um sie zu besuchen und die kranke Tante in einem Krankenhaus vorzufinden, wo sie kurz darauf verstarb.

Seit dem Zusammenbruch der sozialistischen Welt hat die Ukraine, wie die übrigen ehemaligen Sowjetrepubliken, die diesem Weg gefolgt sind, eine brutale Restauration des Kapitalismus erlebt. Alle Errungenschaften in den Bereichen Bildung, Gesundheit, soziale Sicherheit und Stadtentwicklung wurden abgebaut, all dies begleitet von einer gigantischen antikommunistischen Kampagne in den Medien, die darauf abzielte, das historische Gedächtnis ihrer Völker zu blockieren.

Die Globalisierung hat die Kultur des Konsums, der Konkurrenz und der Gewalt verschärft, die Fata Morgana eines vermeintlichen Wohlergehens für einen reduzierten Kern der Gesellschaft mit sich gebracht und die sozialen Eroberungen und die Taschen der großen Mehrheiten getroffen.

Eine Handvoll ehemaliger Beamter des Regimes übernahmen alle staatlichen Unternehmen und erwirtschafteten ein exorbitantes Vermögen von mehreren Millionen Dollar, darunter die ehemalige Premierministerin der Ukraine, Julia Timoschenko, die aus dem Gefängnis entlassen wurde, in dem sie drei Jahre lang festgehalten worden war. Julia Timoschenko sowie der kürzlich gestürzte Ministerpräsident Janukowitsch repräsentieren zwei Gruppen der gegenwärtigen korrupten Oligarchie, die um die Macht streiten. Ihr Vermögen stammt aus der Privatisierung öffentlicher Unternehmen, einem Bereich, in dem einige chilenische Geschäftsleute bemerkenswerte Schüler waren.

Die Krise, die 2008 in den Vereinigten Staaten begann, hat in den meisten europäischen Ländern eine starke wirtschaftliche Verschlechterung mit sich gebracht. Griechenland, Portugal, Irland, Spanien und jetzt auch Italien weisen Arbeitslosenquoten von nahezu oder sogar über 20 % auf. Millionen von empörten Bürgern gehen auf die Straß oder lassen sich auf den Plätzen vieler europäischer Städte nieder und protestieren gegen die abrupte Verschlechterung ihres Lebens, insbesondere der Jugend, die eine dunkle Zukunft vorausahnt.

Die Ukraine ist keine Ausnahme. Die legitime Unzufriedenheit der Bevölkerung wurde jedoch schnell von den heutigen Faschisten monopolisiert, die die Proteste auf dem Unabhängigkeitsplatz in Kiew übernahmen, Waffen schwenkten und Barrikaden errichteten. Politiker aus Deutschland und Kanada sowie der republikanische Senator Mac Cain reisten nach Kiew, um die Proteste zu unterstützen, und forderten die Protestierenden auf, „bis zum Ende für die Demokratie zu kämpfen“. Zusammen mit den Flaggen der Ukraine wurden die der tschetschenischen Sezessionisten und die der radikalsten der islamischen Gruppen, die heute in Syrien kämpfen, gehisst.

Die Verzweiflung des ukrainischen Volkes wurde von den militanten ukrainischen Faschisten der Partei Svoboda (Freiheit) geschickt ausgenutzt, einer Gruppe beherrscht von einem fanatischen Nationalismus, deren Motto vor allem die Ukraine ist, was sich in nichts von dem Motto der Nazis unterscheidet: Deutschland über alles ( Deutschland vor allem). ). Veranschaulichend für den fanatischen nationalistischen Wunsch, der sie inspiriert, ist die Tatsache, dass eine ihrer ersten Maßnahmen darin bestand, gewaltsam Zugang zum Parlament zu erzwingen, und die ukrainische Sprache zur einzigen Amtssprache zu erklären. Dabei sind fast 40 % der Bevölkerung russischer Herkunft und sprechen praktisch keine andere Sprache.

Die Kommunistische Partei der Ukraine hat soeben eine Erklärung abgegeben, in der sie Folgendes feststellt: „Die Aktionen ultrarechter Gruppen, angeführt von offen neonazistischen Kräften, die in der Hitze des Janukowitsch-Regimes entstanden sind, und ideologische Erben der Besatzeund unter Hitler, werden von einem neuen und äußerst gefährlichen Wiederaufleben der antikommunistischen Hysterie begleitet, die sich in der weit verbreiteten Zerstörung der Denkmäler für Lenin, für die Helden des Großen Vaterländischen Krieges, durch kriminelle Angriffe auf das Hauptquartier unserer Partei in China manifestiert. Dies geschieht in Kiew und in anderen Städten des Landes. Es manifestiert sich in moralischem und physischem Terror gegen die Kommunisten und gipfelt in Forderungen, die Tätigkeit der Kommunistischen Partei zu verbieten“.

Das Bild, das Europa in diesen Tagen abgibt, ähnelt allmählich sehr dem der 1930er Jahre vor Hitlers Machtergreifung. In Frankreich bestätigen jüngste Umfragen, dass die rechtsextreme Partei Front National, angeführt von Marine Le Pen, im Hinblick auf die Wahlen zum Europäischen Parlament im kommenden Mai als die am häufigsten gewählte Option erscheint.

In Griechenland ist erstmals die faschistische Gruppierung Goldene Morgenröte, die sogar den Hitlergruß verwendet, ins Parlament eingezogen. In Österreich, Dänemark, Ungarn, Norwegen und Serbien haben rechtsextreme politische Organisationen in den letzten Jahren erhebliche Unterstützung in der Bevölkerung erlangt. Italien hat eine Regierungschefin, die sich völlig offen zum Faschismus bekennt.

Es gibt keinen Fall,….. die Verarmung des Volks- und Mittelsektors in Europa macht sie zu einer leichten Beute für die rassistische und nationalistische Botschaft, besonders wenn dazu die Schwäche linker sozialer und politischer Organisationen hinzukommt.

Die Ukraine ist in dieser Hinsicht ein besonders akuter Fall angesichts der tiefsitzenden faschistischen Wurzeln, die während der Existenz der UdSSR unbeachtet blieben, aber heute wiedergeboren werden, gestärkt durch den exklusiven Charakter des neoliberalen Wirtschaftsmodells. Es fällt mir jedoch schwer zuzugeben, dass die humanistischen und solidarischen Werte, die wir gestern getroffen haben, in diesem fruchtbaren Land völlig verschwunden sind.

Zwei Bücher, die von der Ukraine handeln, haben uns in unserer Jugend bewegt. Eines davon ist das Pädagogische Gedicht von Anton Makarenko, das sich mit der Gründung einer Kolonie in der Ukraine befasst, um junge Menschen beiderlei Geschlechts zu retten, die als Landstreicher oder Straftäter unterwegs waren. Es war eine Situation, die durch familiäre Ungleichgewichte verursacht wurde, die durch die Revolution von 1917 verursacht wurden, auch durch das spätere Eingreifen äusserer Mächte und die oben erwähnten Pogrome.

Der Autor des Buches ist ein Schullehrer, der Ende der 1920er Jahre von den sowjetischen Behörden mit der Leitung dieser Kolonie betraut wurde, die den Namen Maxim Gorkis tragen sollte. Makarenko greift auf oft umstrittene Methoden zurück, um unter höchst undisziplinierten Jugendlichen die Gewohnheiten des Zusammenlebens, des Lernens und der gemeinsamen Arbeit wiederzubeleben. Mit diesen Jugendlichen liess er sich sogar auf Faustkämpfe ein. Es ist schockierend, von der sozialen Wiedereingliederung dieser fast verlorenen menschlichen Schicksale zu erfahren.

Das andere Buch trägt den Titel „The Clandestine Regional Committee Acts“ von Aleksei Fiodorov, dem Protagonisten und Autor des Werks. Fjodorow war Regionalsekretär der Kommunistischen Partei in der Region Tschernigow, als die deutsche Invasion stattfand, und es wurde beschlossen, dass er in den Untergrund gehen sollte, um den Widerstand der Nachhut gegen die deutsche Besatzung zu organisieren und dabei die Existenz eines ausgedehnten Waldgebiets auszunutzen, die dafür sehr geeignet waren.

Es ist war Guerillakampf gegen einen grausamen, schwer bewaffneten Feind, der beim Transport seiner Truppen und Vorräte täglich Angriffe erfuhr. Der Heldenmut dieser heimlichen Kämpfer war ein großer Beitrag zum Sieg der Roten Armee, welche die faschistischen Eindringlinge schließlich vertreiben konnte. Fjodorow und seine ukrainischen Kameraden wurden am Ende des Krieges als Helden der Sowjetunion geehrt. Ich erinnere mich mit großer Rührung an die Lektüre dieses Buches, das eine wichtige Etappe meiner Jugend markierte.

Es kann nicht sein, dass die Makarenkos und Fiodorovs ganz verschwunden sind. Ich werde weiter auf der Seite des Optimismus stehen, aber der russische Präsident Wladimir Putin wird nicht der Einzige sein, der den Faschismus in der Ukraine bezwingt. Es werden auch die Menschen dieser heroischen Epoche des Widerstands in der Ukraine sein, denen wir es zu verdanken haben, dass sie der Barbarei vor fast 70 Jahren ein Ende gesetzt haben.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related