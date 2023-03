„Plan Condor“ Mörder muss lange Haftstrafe in Brasilien antreten wegen seiner Rolle bei der Ermordung italienischer Staatsbürger in Argentinien im Jahr 1976 (teleSUR)

www.telesurenglish.net/news

Im Jahr 2021 verurteilten italienische Richter den ehemaligen Oberst Mato Narbondo wegen seiner Rolle bei der Ermordung italienischer Staatsbürger in Argentinien im Juni 1976 zu lebenslanger Haft.

Am Dienstag hat der Oberste Gerichtshof von Brasilien (STJ) ein von der italienischen Regierung eingereichtes Verfahren zugelassen, in dem der ehemalige Oberst Pedro Antonio Mato Narbondo aus Uruguay aufgefordert wurde, die Strafe, die er für seine Beteiligung am „Condor-Plan“ in den 1970er Jahren erhalten hatte, in Brasilien zu verbüßen.

Bei der Durchführung dieser von den USA geführten Operation zur Aufstandsbekämpfung haben lateinamerikanische Diktaturen Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen, die mit dem Massenmord an fortschrittlichen sozialen Führern und linken Politikern in Zusammenhang stehen.

Die STH-Präsidentin Maria de Assis Moura hat in ihrem Urteil den eingebürgerten Brasilianer Mato Narbondo zur Aussage geladen, um sich gegen das italienische Ersuchen zu wehren.

Im Jahr 2021 verurteilten italienische Richter Mato Narbondo (alias The Donkey) wegen seiner Rolle bei der Ermordung italienischer Bürger in Argentinien im Juni 1976 zu lebenslanger Haft.

In ihrer Entscheidung wies Richterin De Assis Moura darauf hin, dass „obwohl die Morde in Argentinien stattfanden, das italienische Strafgesetzbuch diesem Land die Zuständigkeit für die Verfolgung von im Ausland begangenen politischen Verbrechen einräumt, einschließlich der in den internationalen Konventionen vorgesehenen Verbrechen gegen die Menschenrechte“.

Obwohl die brasilianische Verfassung die Auslieferung ihrer Bürger nicht zulässt, ermächtigt sie den ehemaligen Oberst, seine Strafe in Brasilien zu verbüßen, was genau das ist, was Italien beantragt hat.

Die brasilianischen Gesetze sehen jedoch keine lebenslange Haftstrafe vor. Aus diesem Grund könnte Mato Narbondo am Ende eine geringere Strafe als die von den italienischen Richtern verhängte Strafe verbüßen.

