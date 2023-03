1940 unterzeichneten in den USA mehrere Hopi-, Papago-, Apache- und Navajo-Stämme eine Erklärung, auf die Verwendung der „Spiral of the Sun“ zu verzichten, weil dieses Symbol von Faschisten der deutschen NSDAP verwendet wurde.

Im Februar 1940 unterzeichneten in Arizona mehrere Hopi-, Papago-, Apache- und Navajo-Völker eine Erklärung, auf die Verwendung und Reproduktion von The Spiral of the Sun zu verzichten, weil dieses Symbol auch von Mitgliedern der deutschen NSDAP verwendet wurde.

In der Erklärung heisst es:

„Daher hat unser Stamm beschlossen, von heute an auf die Verwendung dieses als Hakenkreuz bekannten Emblems bei der Herstellung von Decken, Körben, Kleidern und Kunstwerken zu verzichten.“

(Tribal Compromise, 1940)

In den folgenden Jahren, zwischen 1940 und 1960, hörten unter anderem die Paiute-, Ojibwe-, Chickasaw-, Washo-, Colville-, Kree-, Pequot-, Nipmuc-, Lenape-, Illiniwek-, Modok- und Abenaki-Stämme auf, die „Sonnenspirale“ in ihrer Kultur und Darstellungen zu verwenden.

Die Historikerin Alison Bernstein weist darauf hin, dass die Ureinwohner Nordamerikas dies aus Protest gegen die Missbräuche der Deutschen in Europa taten.

Dagegen argumentierte der Anthropologe John Fox, dass die US-Regierung die Stämme unter Drohungen dazu gezwungen habe, wogegen die Ureinwohner Nordamerikas protestierten, und darauf verwiesen, dass „die Sonnenspirale schon lange existierte, bevor die Nazis in die Geschichte eingingen“.

Referenz:

.- Indianer und der Zweite Weltkrieg, Alison Bernstein (1999).

