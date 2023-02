US-Journalist Max Blumenthal: Vor den Vereinten Nationen erwähnte der Ex CIA-Analyst Ray McGovern die strafrechtliche Verfolgung von Heinrich Bücker, weil dieser öffentlich die Unterstützung Berlins für ukrainische Neonazis angeprangert hatte.

Während seiner jüngsten Ansprache vor den Vereinten Nationen erwähnte Ray McGovern die Verfolgung von Heinrich Bücker durch den deutschen Staat, weil er öffentlich die Unterstützung Berlins für ukrainische Neonazis wie das Azov-Regiment angeprangert hatte. Bücker drohen wegen seiner Tatsachenaussage 40 Tage Haft.

Bücker, ein altgedienter Antikriegsaktivist, wird vom deutschen Staat vorgeworfen, Äußerungen gemacht zu haben, die „das Vertrauen in die Rechtssicherheit erschüttern und das geistige Klima der Bevölkerung anheizen“ könnten.

Bücker ist Inhaber des Coop Anti-Kriegs-Cafés in Berlin, das gegen den Stellvertreterkrieg der Nato in der Ukraine organisiert.



Sein Café begrüßte mich und David Sheen 2015, nachdem die pseudolinke Rosa-Luxemburg-Stiftung unseren geplanten Vortrag über Israels Gaza-Krieg auf Druck der Lobby abgesagt hatte.

