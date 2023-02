World BEYOND War Japan – Friedensdemos in Gifu und Nagoya – Von Joseph Essertier

https://worldbeyondwar.org/world-beyond-war-marches-for-peace-in-japan/

Seit der russischen Invasion ist fast ein Jahr vergangen, und am vergangenen Wochenende (18. und 19. Februar) fanden verschiedene Veranstaltungen gegen den Krieg in der Ukraine und gegen die am 16. Dezember angekündigte derzeitige militärische Aufrüstung Japans statt.

Das Leben von Menschen in Ostasien, einschließlich des Lebens von US-Soldaten auf Stützpunkten auf der Insel Okinawa, in anderen Teilen Japans und in Südkorea ist in diesem historischen Moment gefährdet, in dem sich der Krieg in der Ukraine genauso ausbreiten könnte wie ein Buschfeuer in Taiwan.

Friedensdemo in der Stadt Gifu

Zum ersten Mal nahm ich ein japanisches Banner für eine Welt jenseits des Krieges mit zu einem Antikriegsmarsch in Gifu City, der am Morgen des 19. stattfand. Die Organisatoren haben uns herzlich empfangen und viele Fotos in ihren Bericht über den Marsch auf ihrer Website gestellt. Ihre Hauptforderung war: „(Kishida), triff diese Entscheidung nicht alleine, um uns auf den Weg in den Krieg zu bringen.“



Ich habe mich ihnen bei dieser Forderung angeschlossen, weil die japanische Kishida-Regierung die Entscheidung getroffen hat, Japan ohne Diskussion und Debatte im japanischen Nationalrat zu einer militärischen Aufrüstung zu verpflichten, was verfassungswidrig und offensichtlich undemokratisch ist.

Auch wenn eine Mehrheit der japanischen Bürger eine militärische Aufrüstung befürwortet, müssen ihre gewählten Vertreter in der Regierung in den Entscheidungsprozess einbezogen werden. Japan hat den kriegsverzichtenden Artikel 9 und der kann nicht ohne eine Revision der Verfassung verletzt werden. Außerdem wird der Premierminister nicht direkt von den Bürgern gewählt, und der Nationalrat ist das Herzstück der japanischen Demokratie.

Es war kalt an diesem Tag und es regnete fast die ganze Zeit leicht, aber die Atmosphäre unter den Demonstranten war positiv, aktiv und kooperativ. Anders als in Nagoya blieben viele oder die meisten Menschen auf der Straße stehen und sahen uns im Vorbeigehen zu, fast so, als würden wir in einer Parade spazieren gehen. Ich hoffe, in Zukunft an weiteren Veranstaltungen in Gifu City teilnehmen zu können.

Friedensdemo in der Stadt Nagoya

Am Nachmittag desselben Tages (am 19.) hielt Koichi Nakano einen Vortrag, in dem er sich gegen die derzeitige militärische Aufrüstung stellte. Er sprach darüber, wie unrealistisch es für Japan wäre, in einen Krieg mit China verwickelt zu werden, und dass es nicht immer schlau sei, sich mit einem Riesen anzufreunden. Wenn Japan sich einem US-Krieg mit China anschließt, wird es ein Stellvertreterkrieg sein, und ein Ziel des Krieges wird es sein, Chinas Wirtschaft durcheinander zu bringen.

Er argumentierte, dass Japans gegenwärtige Strategie teilweise auf der Idee der Abschreckung basiere, und die Erfahrung habe gezeigt, dass die Idee der Abschreckung theoretisch gut klinge, aber in der Praxis nicht funktioniere. Ein interessanter Grund, den er angab, war, dass die Staatsoberhäupter von Japan, den USA und Russland alle sicher seien. Wenn sie selbst in Sicherheit sind, haben sie wenig Anreiz, den Frieden zu fördern. „Deter“ kommt von „de“ (weg) und „ter“ (Angst – die gleiche Wurzel wie in „Terror“), erklärte er. Diese Vorstellung, man könne Krieg verhindern, indem man den Feinden Angst einjagt, sei falsch.

Taiwan ist nicht unabhängig, sondern untersteht den USA, und ist in gewissem Sinne von den USA kolonisiert, und so würde ein Drang Taiwans nach „Unabhängigkeit“ (unter den USA) einen Krieg auslösen. (Ich würde sagen „den Bürgerkrieg in China wieder entfachen, der vorübergehend unterbrochen wurde, nachdem Chinas Kommunistische Partei die Nationalistische Partei oder Guomindang in allen Regionen Chinas außer Taiwan besiegt hatte).

Was ich hier schreibe, ist nicht als Zusammenfassung seiner Rede gedacht, die viele Bereiche abdeckte, sondern nur eine Auswahl einiger interessanter Ideen und Punkte, die ich interessant fand.

Die Organisatoren dieses Vortrags und Marsches in Nagoya (Aichi-Zweigstelle von „ Sougakari Koudou “ 愛知総がかり行動) hatten an der Vorderseite des Raums ein Plakat mit fünf Forderungen aufgestellt:

Opposition gegen feindliche Basisangriffsfähigkeit Die Fähigkeit zum Angriff auf feindliche Stützpunkte ist illegal Gegen militärische Aufrüstung Kaufen Sie keine US-Tomahawks Gegen den Waffeneinsatz auf den „Südwestinseln“ (Luchu/Ryukyu)

