Japan: Über 1000 Menschen auf Friedensdemo in Tokyo. Protestmarsch durch überfülltes Einkaufsviertel Shibuya. Widerstand gegen Änderung der Verfassung, die bislang strikten Pazifismus fordert.

LINK ZUM VIDEO HIER

Hier ein Video über eine vorwiegend von jungen Leuten organisierten Aktion in Tokio,

Ungefähr 1.000 Menschen nahmen an der Demonstration teil.

Diese Aktion wird eine große Wirkung haben, denn es waren junge Menschen, die durch Shibuya, ein überfülltes Einkaufsviertel in Tokio marschierten.

Shibuya war in der Vergangenheit Schauplatz großer Proteste in Japan, auch nach der Invasion der USA und Großbritanniens in Afghanistan.

Vorrangig ging es den Organisatoren um den Widerstand gegen eine Änderung der Verfassung, konkret um die Änderung des Artikel 9 der Verfassung, in dem bislang strikter Pazifismus eingefordert wird.

Im Artikel 9 der japanischen Verfassung heisst es:

„In aufrichtigem Streben nach einem auf Gerechtigkeit und Ordnung gegründeten internationalen Frieden verzichtet das japanische Volk für alle Zeiten auf den Krieg als ein souveränes Recht der Nation und auf die Androhung oder Ausübung von Gewalt als Mittel zur Beilegung internationaler Streitigkeiten.

Um das Ziel des vorhergehenden Absatzes zu erreichen, werden keine Land-, See- und Luftstreitkräfte oder sonstige Kriegsmittel unterhalten. Ein Recht des Staates zur Kriegführung wird nicht anerkannt.“

Jetzt steht dieser Grundsatz zur Debatte. Und die Zukunft wird zeigen, wie sich die japanische Gesellschaft entscheidet.

