Genua, Italien: Hafenarbeiter kämpfen für ihre Rechte. Protest gegen die NATO, die hohen Lebenskosten und die Kriegswirtschaft: „Waffen senken, Löhne erhöhen“

Samstag, 25. Februar

Demonstration in Genua für den Frieden und gegen die NATO, die hohen Lebenskosten und die Kriegswirtschaft.

10.000 Arbeiter, Jugendliche, Studenten, Pazifisten marschierten am Samstag, den 25. Februar, am ersten Jahrestag des Krieges in der Ukraine, in den Hafen von Genua, als Reaktion auf den Aufruf, gegen den Krieg und die NATO zu demonstrieren.

An der Demonstration nahmen Tausenden von Genossen aus ganz Italien teil.

Die genuesische Arbeiteravantgarde demonstrierte gegen den Krieg und die Waffenlieferungen an die Ukraine, gegen den Faschismus und für die Wiederbelebung der Kämpfe für Löhne und Renten.

Am Tag der Demonstration rief die „USB mare e porti“ zu einem Generalstreik der Hafenarbeiter auf, um die anhaltenden Arbeitsunfälle und Todesfälle anzuprangern und das Streikrecht gegen Angriffe der Regierung zu verteidigen.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related