Der Friedensaktivist und Antifaschist Heinrich Bücker hat in seinem Kunstcafe in Berlin-Mitte eine einzigartige Plattform für politische Debatten und freie Meinungsäußerung geschaffen.

Im Gespräch mit Satellit geht er an seinem eigenen Beispiel darauf ein, wie der Debattenraum in Deutschland mit Blick auf den Ukraine-Krieg weitgehend verengt wird – bis hin zur strafrechtlichen Verfolgung derjenigen, die es wagen, sich nicht mainstreamkonform zu äußern.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related