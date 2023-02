Eine Friedensbotschaft aus Hannover – Frieden mit Russland!

Liebe Friedensfreundinnen, liebe Friedensfreunde, liebe Interessierte,

nach diesem turbulenten Wochenende mit seinen Friedensdemonstrationen und Kundgebungen steht jezt wohl erst einmal eine Bestandsaufnahme an. Angesichts der öffentlichen russophoben Hetztiraden in den Medien sowie der ebenso russophoben herrschenden Politk und angesichts der inzwischen mehrfach praktizierten Strafverfolgung gegen jene, die Russland und seinen Militäroperationen in der Ukraine Verständnis entgegenbringen (vgl. unter https://frieden-mit-russland.com/2023/01/24/russophober-haudrauf-ermittlungen-gegen-coop-tv-berlin/); angesichts des offenkundigen Kriegswahns des kollektiven Westens mit Lieferung schwerer und schwerster Waffen an das Nazi-Regime in der Ukraine fördert die Bewegung auf den Straßen und Plätzen allerdings ein ganz anderes Bild zutage.



Kann schon sein, daß die Zahlen der Wagenknecht/Schwarzer-Kundgebung in Berlin oder der ‚Ami go home‘-Demo in Ramstein als etwas geschönt daherkommen und im ersten Fall auch deutlich unter den Erwartungen geblieben sind, aber die vielen Hunderte kleiner und kleinster öffentlicher Aktionen gegen die Kriegswaffenexporte überall in der Bundesrebublik können sich schon sehen lassen.

Es hat den Anschein, daß der Plan der Kriegspateien ein Jahr nach Beginn der russischen Spezialoperation eine neue russophobe Welle zu initiieren, längst nicht nur für Ostdeutschland als gescheitert betrachtet werden kann.



Waren es vor einem Jahr hier in Hannover noch angeblich mehr als 20.000, die meinten, die NATO-Offensive gegen Russland und das Nazi-Regime in Kiew unter der Losung von Hilfe für Flüchtlinge verteidigen zu müssen, kann davon heute keine Rede mehr sein. Gerade einmal 200 Teilnehmer trafen sich am vergangenen Freitag vor dem Neuen Rathaus, obwohl doch Ministerpräsident Weil höchstpersönlich aufgerufen hatte.

Gleitet dem politischen Establishment seine spezielle Ukraine-Unterstützung langsam aus den Händen ? Spricht sich herum, daß mit all den Sanktionen gegen Russland man sich selbst ins Knie geschossen hatte ?



Allerdings, die Friedensbewegung könnte erfolgreicher sein, wenn sie sich bei ihren Aktionen nicht vom NATO-Narrativ des angeblich russischen Angriffkrieges leiten lassen würde (vgl. unter https://frieden-mit-russland.com/2023/02/10/bereits-2014-begann-der-nato-krieg-in-der-ukraine/ ). Rainer Rupp brachte es auf der Seite des Deutschen Freidenker-Verbandes auf den Punkt, als er das seltsam undifferenzierte Manifest von Wagenknecht/Schwarzer auseinander nahm (vgl. dazu https://www.freidenker.org/?p=15380 ).

Hier noch Hinweis für Leute aus der Region Hannover, den wir auf Bitten der Veranstalter gerne weiterleiten:Am 02.03. findet auf Initiative der DKP eine Veranstaltung mit Susann Witt-Stahl statt. Frau Witt-Stahl war schon einmal, nämlich schon 2016 zu Gast in Hannover. Damals hatte sie zusammen mit einigen aus der Ukraine eine Tour durch Deutschland unternommen, um über den Angriff der Ukro-Nazis gegen das Gewerkschaftshaus in Odessa zu berichten, bei dem durch den Terror dieser Kiewer Nazis fast 50 Menschen bei lebendigem Leib verbrannten. Vgl. auch unter https://frieden-mit-russland.com/2023/02/25/susann-witt-stahl-am-02-03-in-hannover/.



Wir sehen uns also hier wie da gegen den NATO-Stellvertreterkrieg auf der Straße oder im Saal. Uns erkennt ihr, wenn ihr irgendwo auch die russische Tricolore-Flagge im Wind flattern seht. Und übringens treten wir noch immer für Frieden mit Russland ein.

Friedvolle Grüße

Frank Braun, Hannover

