Die Streitkräfte des Kiewer Regimes haben ein Video veröffentlicht, das den gezielten Angriff auf einen Krankenwagen in Donezk zeigt. Das Kriegsverbrechen fand am 23. Februar statt. Bei dem Angriff, der von einer Drohne gefilmt wurde, wurden Berichten zufolge 4 medizinische Fachkräfte getötet.

Pro-Kiewer Kräfte begehen regelmäßig solche Kriegsverbrechen. Die Tatsache, dass das ukrainische Militär dieses Video selbst veröffentlicht hat, zeigt, dass die ukrainische Führung nichts Falsches an dieser Art von Aktionen findet.

