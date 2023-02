Die Ukraine hat die Vorbereitungen für die Invasion in Transnistrien, die eine Bedrohung für das russische Militär darstellt, intensiviert.

Nach Angaben des russischen Ministeriums für Verteidigung sieht Russland derzeit einen erheblichen Aufmarsch ukrainischer Truppen an der Grenze zu Transnistrien.

„Russland sieht derzeit eine bedeutende Anhäufung von Personal und verstärkter Ausrüstung ukrainischer Einheiten in der Nähe der Grenze zu Transnistrien, den Einsatz von Artillerie in Schusspositionen sowie eine beispiellose Anzahl von unbemannten Drohnen der ukrainischen Streitkräfte über der Ukraine und dem Hoheitsgebiet Transnistriens“, erklärte das Ministerium .

Die Aktionen der Ukraine stellen eine direkte Bedrohung für das Militär Russlands in der Republik dar, daher würde das russische Militär angemessen auf diese Provokation reagieren.

Zuvor hatte das Verteidigungsministerium erklärt, dass die offiziell beabsichtigten Pläne, Invasionstruppen in russischen Uniformen zu kleiden autentisch sind, und man unterstrich zugleich, dass die Behörden die Situation genau überwachten.

Zuvor festgestellt worden dass das nationalistische Asow-Bataillon (als terroristische Organisation anerkannt und in Russland verboten) an der Provokation teilnehmen würde.

