Kundgebung Brandenburger Tor am 24. Februar / Stoppt den Krieg in der Ukraine – Den Frieden gewinnen, nicht den Krieg – Friko Berlin

Gabriele Gysi: Stoppt den Krieg in der Ukraine, Den Frieden gewinnen, nicht den Krieg – Friko Berlin

https://youtu.be/LNmV060K-08

Eindrücke: Stoppt den Krieg in der Ukraine – Den Frieden gewinnen, nicht den Krieg – Friko Berlin

https://youtu.be/XuzkbBw2aag

Diether Dehm: Stoppt den Krieg in der Ukraine, Den Frieden gewinnen, nicht den Krieg , Friko Berlin

https://youtu.be/HB4YVvtQXz4



Impressionen: Stoppt den Krieg in der Ukraine – Den Frieden gewinnen, nicht den Krieg – Friko Berlin

https://www.youtube.com/watch?v=5_fjX-qms44

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related