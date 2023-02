Kiew bereitet eine bewaffnete Provokation gegen Transnistrien mithilfe seiner Streitkräfte und der Asow-Nationalisten vor. Dies teilte das russische Verteidigungsministerium auf seinem Telegram-Kanal mit. In der Mitteilung heißt es:

„Laut den vorliegenden Informationen bereitet das Kiewer Regime in naher Zukunft eine bewaffnete Provokation gegen die Transnistrische Moldawische Republik vor, die von Einheiten der ukrainischen Streitkräfte, auch unter Beteiligung des nationalistischen Asow-Regiments, durchgeführt werden soll.“

Als Vorwand für den Einmarsch in Transnistrien plant Kiew eine Inszenierung einer „Offensive russischer Truppen“ von transnistrischem Gebiet aus. Zu diesem Zweck würden sich die ukrainischen Provokateure in Uniformen der russischen Streitkräfte verkleiden, so die Behörde.

Das russische Verteidigungsministerium betonte, dass es die Lage an der Grenze zwischen der Ukraine und Transnistrien genau beobachte und „bereit sei, auf jede Veränderung der Situation zu reagieren“.

