https://southfront.org/a-new-front-in-the-smo/

Inmitten der anhaltenden Kämpfe an den Fronten im Donbass besteht die Gefahr, dass ein weiterer militärischer Konflikt an den südwestlichen Grenzen der Ukraine entfacht wird. Ukrainische Truppen sammeln sich an der Grenze zwischen der Region Odessa und Transnistrien. Massenbewegungen des ukrainischen Militärs in unmittelbarer Nähe der Grenze werden auch von Ressourcen in Tiraspol, der Hauptstadt der Pridnestrowischen Moldauischen Republik (PMR), bestätigt.

Große Kräfte sind entlang der Kirovograd-Autobahn ein paar Kilometer vom Platonovo-Kontrollpunkt angesammelt. Die Zahl des Militärpersonals wurde an allen Kontrollpunkten in der Region erhöht. Berichten zufolge wurden einige Sondereinsatzkräfte von der Bakhmut- und Donezk-Front dorthin verlegt.

Es wird erwartet, dass die ukrainischen Streitkräfte in naher Zukunft auf das Gebiet von Transnistrien vorstoßen werden, wahrscheinlich am Jahrestag des Beginns der russischen militärischen Sonderoperation in der Ukraine.

Das Dorf Kolbasna wird wahrscheinlich das erste Ziel sein. Dort befindet sich ein riesiges Munitionsdepot. Dutzende von Tonnen Munition werden in Transnistrien gelagert. Die Beschlagnahmung der Lagerhäuser würde es dem ukrainischen Militär ermöglichen, die leeren Depots mit Munition für sowjetische Systeme aufzufüllen.

Die Lagerhäuser in der PMR stehen unter der Kontrolle der Operativen Gruppe der russischen Truppen, die etwa 10-15 Tausend Soldaten zählt. Die Kräfte der russischen Gruppierung würden nicht ausreichen, um eine massive Offensive der ukrainischen Armee abzuwehren.

In diesem Fall müssten die Russen entweder die riesigen Waffendepots zerstören oder sie kampflos aufgeben.

Es ist möglich, dass der Angriff auf Transnistrien von gemeinsamen Kräften der Ukraine, Moldawiens und Rumäniens durchgeführt wird.

Es ist kein Zufall, dass der neu ernannte Ministerpräsident der Republik Moldau, Dorin Rechan, bereits sein Engagement für kriegerische Methoden und das Auftauen des Konflikts in Transnistrien bestätigt hat. Er sagte, dass die russischen Truppen die PMR verlassen sollten, die Region selbst entmilitarisiert und ihre Bevölkerung wirtschaftlich und sozial integriert werden sollte, was den Einsatz des moldauischen Militärs dort bedeutet.

Die Präsidenten der Republik Moldau und der Ukraine bereiten sich auf den Ausbruch einer neuen militärischen Auseinandersetzung vor und versichern der Welt weiterhin, dass Russland versucht, die Region zu destabilisieren. Zelensky erklärte vor kurzem, dass russische Truppen angeblich einen Staatsstreich in der Republik Moldau durchführen würden, nachdem sie zuvor den Flughafen von Chisinau für den Truppentransfer in Beschlag genommen hätten. Ein solches Szenario eignet sich sicherlich besser für einen Blockbuster, aber es kümmert das Kiewer Regime und seine westlichen Schirmherren nicht.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related