Die öffentliche Unterstützung im Westen für die Ukraine sinkt (almayadeen.net)

Am einjährigen Jahrestag des Krieges zwischen der Ukraine und Russland haben westliche Politiker ihr Bestes getan, um ihre stetige Unterstützung für die Ukraine zu demonstrieren. Während US-Präsident Joe Biden bei seinem Überraschungsbesuch in der Ukraine neue Militärhilfe und weitere Sanktionen gegen Russland ankündigte, versprachen europäische Verbündete in München der Führung in Kiew zusätzliche militärische und finanzielle Unterstützung.

Allerdings haben sich einige Risse abgezeichnet; In den Vereinigten Staaten hat eine neue AP- Umfrage ergeben, dass weniger als die Hälfte der US-Amerikaner (48%) die Waffenlieferungen der Vereinigten Staaten an die Ukraine unterstützen, während im Mai 2022, weniger als drei Monate nach Kriegsbeginn, noch 60% der erwachsenen US-Amerikaner die Entsendung von Waffen in die Ukraine unterstützten.

Eine weitere Pew-Umfrage aus diesem Jahr ergab, dass sich die Zahl der US-Bürger, die glauben, dass die USA „zu viel“ zur Hilfe für die Ukraine leisten, in weniger als einem Jahr fast vervierfacht hat.

Sie glauben, dass die USA derzeit „zu viel“ Bargeld und Waffen an die Ukraine liefern, die laut den Ergebnissen nun zahlenmäßig diejenigen übertrifft, die glauben, dass sie „zu wenig“ liefern. In den vergangenen zehn Monaten ist der Prozentsatz der US-Amerikaner, die zunehmend desillusioniert sind von Washingtons neuestem militärischen Schachzug, von 7 % auf 26 % gestiegen ist. Darüber hinaus ist die Zahl der US-Amerikaner, die sagten, dass die USA nicht genug Unterstützung leisten, von 42 % auf 20 % gesunken.

Während Biden sich um die öffentliche Meinung in den Vereinigten Staaten Sorgen machen sollte, müssen die EU-Politiker auch die Einheit zwischen den europäischen Ländern wahren. Jüngste Umfragen zeigen weit verbreitete Meinungen über den Konflikt. Während die meisten Länder die Ukraine im Allgemeinen unterstützen, werden die Teilnehmer an den Umfragen gefragt, ob sie die Unterstützung der EU für die Ukraine gutheißen oder ablehnen, aber es werden keine Einzelheiten über die Art der Unterstützung (außer humanitärer, finanzieller und militärischer) bereitgestellt. Das zeigt, wie vage diese von der EU in Auftrag gegebenen Umfragen sind.

Eine kürzlich durchgeführte Ipsos-Umfrage zeigt den rückläufigen Trend der Unterstützung für Waffenlieferungen in die Ukraine in den europäischen Ländern, wobei die deutsche Unterstützung zum ersten Mal unter die Hälfte gesunken ist.

Noch überraschender ist, dass selbst einige der lautesten Befürworter der Ukraine durch den Krieg entmutigt sind: In derselben Umfrage gab es einen Rückgang von 10 Prozent bei den Polen, die die Wirtschaftssanktionen gegen Russland befürworten, und einen Rückgang von 11 Prozent bei der Unterstützung für die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge.

Deutschland, ein besonders interessanter Fall, wurde wegen der wahrgenommenen Verzögerung bei der Bereitstellung militärischer Unterstützung für die Ukraine heftig kritisiert. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich zu einem der lautesten Verteidiger Kiews entwickelt, der die Länder immer wieder auffordert, sich mit Waffenlieferungen an die Ukraine zu beeilen, und kürzlich gesagt hat, es sei „klug, sich auf einen langen Krieg vorzubereiten “.

Doch wie haben die Deutschen diese Botschaft aufgenommen?

Frühere Umfragen können einige Antworten bieten; Eine Forsa-Umfrage vom Januar ergab, dass 80 % der Deutschen sagten, es sei wichtiger, den Konflikt schnell durch Verhandlungen zu beenden, als dass die Ukraine den Krieg gewinnt. Eine weitere Umfrage von Euroskopia in neun EU-Ländern ergab, dass über 60 % der Österreicher und Deutschen ein schnelles Ende des Krieges wünschen, während Niederländer, Portugiesen und Polen diese Idee entschieden ablehnen.

So scheint sich in Deutschland die Kriegsmüdigkeit schneller einzustellen als in jedem anderen Land, wobei sich die öffentliche Meinung in letzter Zeit verhärtet hat; 43% stimmen nun zu, dass „die Probleme der Ukraine uns nichts angehen und wir uns nicht einmischen sollten“, was einem Anstieg von 11% von März-April 2022 bis November-Dezember 2022 entspricht. Dies könnte den Aufstieg der Linkspartei Sahra Wagenknecht erklären, die eine der Köpfe der Antikriegsbewegung in Deutschland ist.

Während des ersten Kriegsjahres zeigten die westlichen Führer ein bemerkenswertes Maß an Einigkeit; Allerdings beginnen ihre Wähler heute mit ihrem Engagement zögerlicher zu sein.

