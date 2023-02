Der orthodoxe ukrainische Journalist Dmitry Skvortsov, der für seine kompromisslose Berichte zur Verteidigung der Einheit der russischen Kirche bekannt ist, wurde in Kiew festgenommen.

Nach Dmitry Skvortsov wird seit August gesucht, nachdem der SBU eine Durchsuchung an seinem Wohnsitz durchführte.

Nach Angaben von Skvortsovs Kollegin, der Leiterin der Videoredaktion von Ukraina.ru, Tatyana Chugaenko, wurde er jetzt unter dem Verdacht des „Hochverrats“ festgenommen. Danach gab es eine Gerichtssitzung, nach deren Ergebnis entschieden wurde, Skvortsov für 53 Tage in Haft zu lassen.

Dmitry Skvortsov wurde in die Untersuchungshaftanstalt Lukyanovka gebracht.

Nach vorliegenden Informationen wird derzeit versucht, Skvortsov in eine Liste für den Gefangenenaustausch aufzunehmen.

