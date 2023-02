China findet einen Friedensplan für den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, während der Westen nicht vermittelte, sondern nur Öl ins Feuer schüttet. (globaltimes.cn)

https://www.globaltimes.cn/page/202302/1286042.shtml

China unternimmt alle Anstrengungen, um im komplizierten und sich verschärfenden Russland-Ukraine-Konflikt zu schlichten, während der chinesische Spitzendiplomat Wang Yi sich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und anderen hochrangigen russischen Beamten in Moskau traf, um eine Reihe von Themen zu erörtern, darunter auch die Ukraine Die USA und westliche Länder sind mehr daran interessiert, zusätzliche Waffen zu schicken, um den andauernden Kampf fortzusetzen.

Chinesische Analysten sagten, China werde sein Bestes versuchen, um zu vermitteln, aber ob ein Friedensplan wirksam sein wird, hängt von beiden Seiten der Kriegsparteien ab. Da Kiew stark von Washington beeinflusst ist, das nicht an einem sofortigen Waffenstillstand interessiert ist, sondern einen längeren Konflikt bevorzugt, um Moskaus Anstrengungen weiter zu untergraben und den Status quo gewaltsam zu ändern, ist es wirklich schwer, eine praktikable Formel für den Frieden zu sehen, die beide Seiten akzeptieren können. Frieden kann erst eintreten, wenn weitere Opfer und Schäden auf den Schlachtfeldern mindestens eine Seite dazu bringen, ihre Meinung zu ändern.

Chinas Friedensplan

Während Wangs Treffen mit Putin tauschten sich beide Seiten über die Ukraine-Frage aus. Wang sagte, China schätze Russlands erneute Bereitschaft, das Problem durch Dialog und Verhandlungen zu lösen. China werde wie immer eine objektive und faire Haltung einnehmen und eine konstruktive Rolle bei der politischen Lösung der Krise spielen, heißt es in einer Erklärung des chinesischen Außenministeriums.

Neben einem Treffen mit Putin in Moskau traf Wang, Direktor des Büros der Kommission für auswärtige Angelegenheiten des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh), am Mittwoch mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow zusammen, nachdem er Sicherheitsminister Nikolai Patruschew getroffen hatte. Patruschew leitet den Rat der Russischen Föderation.

Wang und Lawrow hatten eingehende Gespräche über die Ukraine-Frage. Wang betonte, je komplizierter die Situation sei, desto mehr könnten wir unsere Friedensbemühungen nicht aufgeben. Es ist zu hoffen, dass alle Parteien Schwierigkeiten überwinden, weiterhin Bedingungen für Dialog und Verhandlungen schaffen und wirksame Wege für eine politische Lösung finden werden.

Unabhängig davon, wie sich die internationale Situation ändere, sei China bereit, die solide Entwicklungsdynamik des neuen Modells der Beziehungen zwischen den Großmächten und Russland aufrechtzuerhalten, sagte Wang gegenüber Lawrow.

Experten sagten, Wangs Treffen mit dem obersten Führer und hochrangigen Beamten Russlands zeigten, dass Moskau seine strategischen Beziehungen zu China sehr schätze und auch Chinas Idee in der Ukraine-Frage ernst nehme, und dies sei ein Beweis für Chinas einzigartigen Einfluss auf die Vermittlungsbemühungen.

Zuvor hatte Wang auf der Münchner Sicherheitskonferenz am Samstag erklärt, dass China ein Dokument über seine Haltung veröffentlichen werde, um eine politische Lösung für die Krise zu finden. Das Dokument wird einige wichtige Vorschläge Chinas enthalten, un zu betonen, dass die Souveränität und territoriale Integrität aller Länder respektiert und die legitimen Sicherheitsbedenken aller Länder ernst genommen werden sollten.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba sagte, der chinesische Spitzendiplomat habe ihm laut Interfax „die wichtigsten Punkte des Friedensplans mitgeteilt, die von der ukrainischen Seite im Detail untersucht werden, sobald sie den vollständigen Text des Dokuments erhält“. Dies berichtet die Ukraine News Agency am Dienstag.

Kuleba äußerte sich am Dienstag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Hohen Vertreter der EU für auswärtige Angelegenheiten, Josep Borrell, und dem NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel. Experten sagten, dies beweise, dass Kiew die Bemühungen und die Position Chinas ernst nehmen werde, und das Hoffnung auf einen Durchbruch in der aktuellen Situation bestehe.

Einige westliche Länder und Medien haben daüber berichtet, welche Art von Friedensplan China vorschlägt, aber sie sind „vorsichtig“, weil sie Chinas Vorschlag nicht zustimmen, dass die legitimen Sicherheitsbedenken aller Länder ernst genommen werden sollten“, einschließlich der russischen Sicherheitsbedenken, Dies berichtet die britische Zeitung „The Guardian“.

Chinesische Analysten sagten, wenn der Westen sich weigere zuzugeben, dass einige der Sicherheitsbedenken Russlands legitim und vernünftig seien, dann würden sie einfach die Fehler wiederholen, die sie in den letzten Jahrzehnten bei der NATO-Erweiterung gemacht hatten, und die schließlich zum aktuellen Konflikt geführt hätten. Moskau würde niemals einen Vorschlag akzeptieren, der seinen Sicherheitsinteressen zuwiderläuft, und der Konflikt würde daher nicht beendet werden können.

Sicher ist, dass der von den westlichen Ländern vorgeschlagene Plan und die von den westlichen Führern unternommenen Bemühungen zur Schlichtung des anhaltenden Konflikts gescheitert sind und die Welt im Moment wirklich einen neuen Plan braucht, der in der Lage ist, die Blockade zu überwinden, und China wäre bereit dafür die Verantwortung zu übernehmen, sagte Li Haidong, Professor an der China Foreign Affairs University in Peking, am Donnerstag gegenüber der Global Times.

Zhang Hong, ein assoziierter wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für russische, osteuropäische und zentralasiatische Studien an der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften, sagte am Mittwoch gegenüber der Global Times, dass „Russland und die Ukraine auf dem Schlachtfeld festgefahren sind. Es ist wirklich schwer ihnen zu helfen, ihre Probleme sofort zu lösen, aber es ist möglich, sie zumindest dazu zu bringen, den Fokus vom Kampf auf Verhandlungen zu verlagern.“

Es ist schwierig, einen perfekten Plan zu machen, um alle Kriegsparteien zufrieden zu stellen. Die Förderung eines Waffenstillstands und Friedens sei ein Prozess, der langfristige und große Anstrengungen erfordere, und genau das habe China von Anfang an versucht, sagte Zhang.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related