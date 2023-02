Konzeptpapier der Globalen Sicherheitsinitiative zur gemeinsamen Überwindung von regionalen und überregionalen Konflikten – Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten, Volksrepublik China

https://www.fmprc.gov.cn

I. Hintergrund

Die Frage der Sicherheit berührt das Wohlergehen der Menschen in allen Ländern, das hehre Ziel des Weltfriedens und der Entwicklung sowie die Zukunft der Menschheit.

Unsere heutige Welt, unsere Zeit und unsere Geschichte verändern sich in einer Weise wie nie zuvor, und die internationale Gemeinschaft sieht sich mit einer Vielzahl von Risiken und Herausforderungen konfrontiert, die es so noch nie gegeben hat. Regionale Sicherheitsherde flammen immer wieder auf, lokale Konflikte und Turbulenzen treten häufig auf, die COVID-19-Pandemie hält an, Unilateralismus und Protektionismus haben erheblich zugenommen, und traditionelle und nichttraditionelle Sicherheitsbedrohungen sind miteinander verflochten. Die Defizite in den Bereichen Frieden, Entwicklung, Sicherheit und Regierungsführung nehmen zu, und die Welt steht wieder einmal an einem historischen Scheideweg.

Es ist eine Zeit voller Herausforderungen. Es ist aber auch eine Zeit voller Hoffnung. Wir sind davon überzeugt, dass der historische Trend zu Frieden, Entwicklung und einer für alle Beteiligten gewinnbringenden Zusammenarbeit unaufhaltsam ist. Die Wahrung des Weltfriedens und der Sicherheit sowie die Förderung der globalen Entwicklung und des Wohlstands sollten das gemeinsame Streben aller Länder sein. Der chinesische Präsident Xi Jinping hat die Globale Sicherheitsinitiative (GSI) vorgeschlagen und die Länder dazu aufgerufen, sich im Geiste der Solidarität an die sich tiefgreifend verändernde internationale Landschaft anzupassen und die komplexen und miteinander verflochtenen Sicherheitsherausforderungen mit einer Win-Win-Mentalität anzugehen. Die GSI zielt darauf ab, die Ursachen internationaler Konflikte zu beseitigen, die globale Sicherheitsgovernance zu verbessern, gemeinsame internationale Anstrengungen zu fördern, um mehr Stabilität und Sicherheit in eine unbeständige und sich wandelnde Zeit zu bringen, und dauerhaften Frieden und Entwicklung in der Welt zu fördern.

II. Schlüsselkonzepte und Grundsätze

1. Der Vision einer gemeinsamen, umfassenden, kooperativen und nachhaltigen Sicherheit verpflichtet bleiben. Im Jahr 2014 hat Präsident Xi Jinping eine neue Vision für gemeinsame, umfassende, kooperative und nachhaltige Sicherheit initiiert, die von der internationalen Gemeinschaft weitgehend anerkannt und unterstützt wird. Der Kern dieser neuen Sicherheitsvision besteht darin, für ein Konzept der gemeinsamen Sicherheit einzutreten, das die Sicherheit jedes Landes respektiert und schützt; für einen ganzheitlichen Ansatz, der die Sicherheit sowohl in traditionellen als auch in nicht-traditionellen Bereichen aufrechterhält und die Sicherheitsgovernance auf koordinierte Weise verbessert; für eine Verpflichtung zur Zusammenarbeit, die Sicherheit durch politischen Dialog und friedliche Verhandlungen herbeiführt; und für das Streben nach nachhaltiger Sicherheit, die Konflikte durch Entwicklung löst und den Nährboden für Unsicherheit beseitigt. Wir glauben, dass Sicherheit nur dann fest verankert und nachhaltig sein wird, wenn sie von Moral, Gerechtigkeit und den richtigen Ideen getragen wird.

2. Festhalten an der Verpflichtung, die Souveränität und territoriale Integrität aller Länder zu respektieren. Souveräne Gleichheit und Nichteinmischung in innere Angelegenheiten sind Grundprinzipien des Völkerrechts und die grundlegendsten Normen für die heutigen internationalen Beziehungen. Wir glauben, dass alle Länder, ob groß oder klein, stark oder schwach, reich oder arm, gleichberechtigte Mitglieder der internationalen Gemeinschaft sind. Ihre inneren Angelegenheiten dulden keine Einmischung von außen, ihre Souveränität und Würde müssen geachtet werden, und ihr Recht auf eine unabhängige Wahl der Gesellschaftssysteme und Entwicklungswege muss gewahrt werden. Die souveräne Unabhängigkeit und die Gleichheit müssen aufrechterhalten werden, und es sollten Anstrengungen unternommen werden, damit alle Länder in Bezug auf Rechte, Regeln und Möglichkeiten gleichgestellt werden.

3. Bekenntnis zur Einhaltung der Ziele und Grundsätze der UN-Charta. Die Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen sind das Ergebnis einer tiefgreifenden Reflexion der Menschen in aller Welt über die bitteren Lehren aus den beiden Weltkriegen. Sie sind der institutionelle Entwurf der Menschheit für kollektive Sicherheit und dauerhaften Frieden. Die verschiedenen Konfrontationen und Ungerechtigkeiten in der heutigen Welt sind nicht darauf zurückzuführen, dass die Ziele und Grundsätze der UN-Charta überholt sind, sondern darauf, dass sie nicht wirksam aufrechterhalten und umgesetzt werden. Wir rufen alle Länder dazu auf, echten Multilateralismus zu praktizieren, das internationale System mit den Vereinten Nationen als Kernstück, die durch das Völkerrecht untermauerte internationale Ordnung und die durch die UN-Charta untermauerten grundlegenden Normen der internationalen Beziehungen fest aufrechtzuerhalten und die Autorität der Vereinten Nationen und ihren Status als wichtigste Plattform für die globale Sicherheitssteuerung zu wahren. Die Mentalität des Kalten Krieges, Unilateralismus, Blockkonfrontation und Hegemonismus widersprechen dem Geist der UN-Charta und müssen bekämpft und abgelehnt werden.

4. Sich weiterhin ernsthaft für die legitimen Sicherheitsanliegen aller Länder einsetzen. Die Menschheit ist eine unteilbare Sicherheitsgemeinschaft. Die Sicherheit eines Landes sollte nicht auf Kosten der Sicherheit anderer Länder gehen. Wir glauben, dass alle Länder in Bezug auf ihre Sicherheitsinteressen gleich sind. Die legitimen und begründeten Sicherheitsinteressen aller Länder sollten ernst genommen und angemessen berücksichtigt werden und nicht dauerhaft ignoriert oder systematisch in Frage gestellt werden. Jedes Land sollte bei der Verfolgung seiner eigenen Sicherheit die berechtigten Sicherheitsinteressen anderer berücksichtigen. Wir treten für den Grundsatz der unteilbaren Sicherheit ein und befürworten die Unteilbarkeit zwischen individueller und gemeinsamer Sicherheit, zwischen traditioneller und nichttraditioneller Sicherheit, zwischen Sicherheitsrechten und Sicherheitspflichten sowie zwischen Sicherheit und Entwicklung. Es sollte eine ausgewogene, wirksame und nachhaltige Sicherheitsarchitektur geben, um universelle Sicherheit und gemeinsame Sicherheit zu verwirklichen.

5. Der friedlichen Beilegung von Differenzen und Streitigkeiten zwischen Ländern durch Dialog und Konsultation verpflichtet bleiben. Krieg und Sanktionen sind keine wirkliche Lösung für Streitigkeiten; nur Dialog und Konsultation sind wirksam bei der Beilegung von Differenzen. Wir rufen die Länder auf, die strategische Kommunikation zu stärken, das gegenseitige Sicherheitsvertrauen zu verbessern, Spannungen abzubauen, Differenzen zu bewältigen und die Ursachen von Krisen zu beseitigen. Die großen Länder müssen für Gerechtigkeit sorgen, ihrer Verantwortung gerecht werden, Konsultationen auf gleicher Augenhöhe unterstützen, Friedensgespräche erleichtern, gute Dienste leisten und unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und des Willens der betroffenen Länder vermitteln. Die internationale Gemeinschaft sollte alle Bemühungen unterstützen, die der friedlichen Beilegung von Krisen förderlich sind, und die Konfliktparteien ermutigen, durch Dialog Vertrauen aufzubauen, Streitigkeiten beizulegen und die Sicherheit zu fördern. Der missbräuchliche Einsatz einseitiger Sanktionen und langwieriger Gerichtsverfahren löst kein Problem, sondern führt nur zu weiteren Schwierigkeiten und Komplikationen.

6. Sich weiterhin für die Aufrechterhaltung der Sicherheit sowohl in traditionellen als auch in nicht-traditionellen Bereichen einsetzen. In der heutigen Welt werden sowohl die Intensität als auch die Reichweite von Sicherheit immer größer. Die Sicherheit ist stärker vernetzt, länderübergreifend und vielfältig. Traditionelle und nicht-traditionelle Sicherheitsbedrohungen haben sich miteinander verflochten. Wir ermutigen alle Länder, die Grundsätze der umfassenden Konsultation, des gemeinsamen Beitrags und des gemeinsamen Nutzens in der Global Governance zu praktizieren und zusammenzuarbeiten, um regionale Streitigkeiten und globale Herausforderungen wie Terrorismus, Klimawandel, Cybersicherheit und Biosicherheit anzugehen. Es sollten konzertierte Anstrengungen unternommen werden, um verschiedene Wege zu erkunden, eine ganzheitliche Lösung zu entwickeln und die einschlägigen Regeln zu verbessern, um nachhaltige Lösungen zu finden, die globale Sicherheitsgovernance zu fördern und Sicherheitsprobleme zu verhindern und zu lösen.

Diese sechs Verpflichtungen sind miteinander verknüpft, verstärken sich gegenseitig und bilden ein organisches Ganzes, das eine dialektische Einheit darstellt. Die Vision von gemeinsamer, umfassender, kooperativer und nachhaltiger Sicherheit ist die konzeptionelle Richtschnur; die Achtung der Souveränität und territorialen Integrität aller Länder ist die Grundvoraussetzung; die Einhaltung der Ziele und Grundsätze der UN-Charta ist ein vorrangiger Maßstab; die legitimen Sicherheitsanliegen aller Länder ernst zu nehmen ist ein wichtiger Grundsatz; Differenzen und Streitigkeiten zwischen Ländern durch Dialog und Konsultation friedlich zu lösen ist ein Muss; und die Aufrechterhaltung der Sicherheit sowohl in traditionellen als auch in nichttraditionellen Bereichen ist eine wesentliche Voraussetzung.

III. Prioritäten der Zusammenarbeit

Es ist unser gemeinsames Bestreben, einen dauerhaften Weltfrieden zu erreichen, damit alle Länder in den Genuss eines friedlichen und stabilen äußeren Umfelds kommen und ihre Menschen ein glückliches Leben führen können, in dem ihre Rechte uneingeschränkt gewährleistet sind. Wie Passagiere an Bord eines Schiffes müssen die Länder solidarisch zusammenarbeiten, um eine Gemeinschaft der gemeinsamen Sicherheit für die Menschheit zu fördern und eine Welt aufzubauen, die frei von Angst ist und universelle Sicherheit genießt.

Um diese Visionen zu verwirklichen, ist China bereit, im Rahmen der Globalen Sicherheitsinitiative eine bilaterale und multilaterale Sicherheitskooperation mit allen Ländern und internationalen und regionalen Organisationen einzugehen und die Koordinierung der Sicherheitskonzepte und die Konvergenz der Interessen aktiv zu fördern. China ruft alle Parteien dazu auf, eine punktuelle oder vielfältige Zusammenarbeit unter anderem in den folgenden Bereichen durchzuführen, um voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu ergänzen und gemeinsam Weltfrieden und Gelassenheit zu fördern:

1. Aktiv an der Formulierung einer neuen Agenda für Frieden und anderen Vorschlägen mitwirken, die der UN-Generalsekretär in unserer gemeinsamen Agenda vorgelegt hat. Unterstützung der Bemühungen der Vereinten Nationen, die Konfliktverhütung zu verbessern und die friedensschaffende Architektur in vollem Umfang zu nutzen, um Staaten nach Konflikten bei der Friedenskonsolidierung zu unterstützen. Weitere Nutzung des Unterfonds des Generalsekretärs für Frieden und Sicherheit des China-UN-Treuhandfonds für Frieden und Entwicklung und Unterstützung einer größeren Rolle der UN in globalen Sicherheitsangelegenheiten.

Die Vereinten Nationen beim Ausbau der Kapazitäten für die Umsetzung ihres friedenserhaltenden Mandats, Wahrung der drei Grundsätze „Zustimmung der Parteien, Unparteilichkeit und Nichtanwendung von Gewalt außer zur Selbstverteidigung und zur Verteidigung des Mandats“ für friedenserhaltende Operationen zu unterstützen, Vorrang für politische Lösungen und Verfolgung eines ganzheitlichen Ansatzes schaffen, um sowohl die Symptome als auch die eigentlichen Ursachen zu bekämpfen. Ausstattung der friedenserhaltenden Operationen mit angemessenen Ressourcen. Unterstützung der Bereitstellung ausreichender, vorhersehbarer und nachhaltiger finanzieller Unterstützung für die Afrikanische Union (AU), damit diese autonome friedenserhaltende Maßnahmen durchführen kann.

2. Koordinierung und vernünftiges Miteinander der großen Länder fördern und eine Beziehung zwischen ihnen aufbauen, die sich durch friedliche Koexistenz, allgemeine Stabilität und ausgewogene Entwicklung auszeichnet. Große Länder tragen eine besonders große Verantwortung für die Aufrechterhaltung des internationalen Friedens und der Sicherheit. Aufforderung an die großen Länder, mit gutem Beispiel voranzugehen und Gleichheit, Treu und Glauben, Zusammenarbeit und Rechtsstaatlichkeit zu achten sowie die UN-Charta und das Völkerrecht einzuhalten. An gegenseitigem Respekt, friedlicher Koexistenz und einer Zusammenarbeit, von der alle Seiten profitieren, festzuhalten, an der Grundlinie „kein Konflikt und keine Konfrontation“ festzuhalten, nach Gemeinsamkeiten zu suchen, während man sich Unterschiede vorbehält, und mit Unterschieden umgeht.

3. Am Konsens festhalten, dass „ein Atomkrieg nicht gewonnen werden kann und niemals geführt werden darf“. Einhaltung der gemeinsamen Erklärung der Staats- und Regierungschefs der fünf Kernwaffenstaaten vom Januar 2022 zur Verhinderung eines Atomkriegs und zur Vermeidung eines Wettrüstens. Verstärkung des Dialogs und der Zusammenarbeit zwischen den Kernwaffenstaaten, um das Risiko eines Atomkriegs zu verringern. Wahrung des internationalen Systems der Nichtverbreitung von Kernwaffen auf der Grundlage des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (NVV) und aktive Unterstützung der Bemühungen der Länder in den betreffenden Regionen um die Einrichtung kernwaffenfreier Zonen. Förderung der internationalen Zusammenarbeit im Bereich der nuklearen Sicherheit, um ein faires, kooperatives und für beide Seiten vorteilhaftes internationales System der nuklearen Sicherheit aufzubauen.

4. Die auf der 76. Tagung der UN-Generalversammlung verabschiedete Resolution zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit bei friedlicher Nutzung im Kontext der internationalen Sicherheit vollständig umsetzen.

Zusammenarbeit im Rahmen des 1540-Ausschusses des UN-Sicherheitsrats, des Chemiewaffenübereinkommens (CWÜ) und des Biowaffenübereinkommens (BWÜ), Förderung des vollständigen Verbots und der gründlichen Vernichtung von Massenvernichtungswaffen und Aufbau der Kapazitäten aller Länder in Bereichen wie Nichtverbreitung, Exportkontrolle, biologische Sicherheit und Schutz vor chemischen Waffen.

Unterstützung des Prozesses der weltweiten Kontrolle konventioneller Waffen. Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen China, Afrika und Europa bei der Kontrolle von Kleinwaffen und leichten Waffen unter der Prämisse, den Willen Afrikas zu respektieren. Unterstützung bei der Umsetzung der Initiative „Silencing the Guns in Africa“. Aktive internationale Zusammenarbeit und Unterstützung bei der humanitären Minenräumung und Hilfe für die betroffenen Länder im Rahmen der eigenen Möglichkeiten.

5. Förderung der politischen Lösung internationaler und regionaler Krisenherde. Ermutigung der betroffenen Länder, Differenzen zu überwinden und Krisenherde durch offenen Dialog und Kommunikation zu bewältigen. Unterstützung der internationalen Gemeinschaft bei der konstruktiven Beteiligung an der politischen Beilegung von Krisenherden unter der Prämisse der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten, vor allem durch die Erleichterung von Friedensgesprächen, wobei Fairness und Sachlichkeit im Vordergrund stehen und vor allem der Ansatz verfolgt wird, sowohl die Symptome als auch die eigentlichen Ursachen zu bekämpfen. Unterstützung der politischen Lösung von Krisenherden wie der Ukraine-Krise durch Dialog und Verhandlungen.

6. Den ASEAN-zentrierten Mechanismus und die Architektur der regionalen Sicherheitskooperation unterstützen und verbessern und den ASEAN-Weg der Konsensbildung und des Entgegenkommens gegenüber dem Komfortniveau der anderen Länder einhalten, um den Sicherheitsdialog und die Zusammenarbeit zwischen den regionalen Ländern weiter zu stärken. Unterstützung der Bemühungen zur Förderung der Zusammenarbeit in nicht-traditionellen Sicherheitsbereichen im Rahmen der Lancang-Mekong-Kooperation (LMC), Umsetzung einschlägiger Kooperationsprojekte im Rahmen des LMC-Sonderfonds und Förderung einer Pilotzone für GSI zur gemeinsamen Sicherung des regionalen Friedens und der Stabilität.

7. Umsetzung des Fünf-Punkte-Vorschlags zur Verwirklichung von Frieden und Stabilität im Nahen Osten, einschließlich der Förderung des gegenseitigen Respekts, der Wahrung von Gleichheit und Gerechtigkeit, der Verwirklichung der Nichtverbreitung, der gemeinsamen Förderung der kollektiven Sicherheit und der Beschleunigung der Entwicklungszusammenarbeit, um so gemeinsam einen neuen Sicherheitsrahmen im Nahen Osten zu schaffen. Unterstützung der positiven Dynamik und der Bemühungen der Länder des Nahen Ostens, den Dialog zu verstärken und ihre Beziehungen zu verbessern, den berechtigten Sicherheitsbedenken aller Parteien Rechnung zu tragen, die internen Kräfte zur Wahrung der regionalen Sicherheit zu stärken und die Liga der Arabischen Staaten (LAS) und andere regionale Organisationen dabei zu unterstützen, in dieser Hinsicht eine konstruktive Rolle zu spielen. Die internationale Gemeinschaft sollte praktische Schritte unternehmen, um die Zweistaatenlösung für die palästinensische Frage voranzutreiben, und eine größere, maßgebliche und einflussreichere internationale Friedenskonferenz einberufen, um bald eine gerechte Lösung der palästinensischen Frage zu erreichen.

8. Die Bemühungen der afrikanischen Länder, der AU und der subregionalen Organisationen zur Lösung von Konflikten vorort, als auch die Bekämpfung des Terrorismus und die Wahrung der Sicherheit im Seeverkehr zu unterstützen, die internationale Gemeinschaft aufzufordern, die von Afrika geleiteten Operationen zur Terrorismusbekämpfung finanziell und technisch, sowie die afrikanischen Länder bei der Stärkung ihrer Fähigkeit zur unabhängigen Friedenssicherung zu unterstützen. Förderung der Bewältigung afrikanischer Probleme auf afrikanische Art und Weise und Förderung der friedlichen Beilegung von Konfliktherden am Horn von Afrika, in der Sahelzone, in der Region der Großen Seen und in anderen Gebieten. Aktive Umsetzung der Perspektiven für Frieden und Entwicklung am Horn von Afrika, Förderung der Institutionalisierung der Konferenz für Frieden, Regierungsführung und Entwicklung zwischen China und dem Horn von Afrika und aktive Arbeit an der Einleitung von Pilotprojekten der Zusammenarbeit.

9. Unterstützung der Länder Lateinamerikas und der Karibik bei der aktiven Erfüllung der in der Proklamation Lateinamerikas und der Karibik als Zone des Friedens eingegangenen Verpflichtungen und der Gemeinschaft der Staaten Lateinamerikas und der Karibik sowie anderer regionaler und subregionaler Organisationen bei der aktiven Wahrnehmung ihrer Rolle bei der Aufrechterhaltung des regionalen Friedens und der regionalen Sicherheit und beim angemessenen Umgang mit regionalen Krisenherden.

10. Der besonderen Situation und den berechtigten Anliegen der pazifischen Inselstaaten in Bezug auf Klimawandel, Naturkatastrophen und öffentliche Gesundheit große Aufmerksamkeit schenken, die Bemühungen der pazifischen Inselstaaten zur Bewältigung globaler Herausforderungen und sie bei der Umsetzung der Strategie 2050 für den blauen pazifischen Kontinent unterstützen. Verstärkte Bereitstellung von Material, Finanzmitteln und Fachkräften, um den Inselstaaten zu helfen, ihre Fähigkeit zu verbessern, mit nicht-traditionellen Sicherheitsbedrohungen umzugehen.

11. Den maritimen Dialog, den Austausch und die praktische Zusammenarbeit stärken, maritime Differenzen angemessen behandeln und gemeinsam gegen grenzüberschreitende Verbrechen auf See, einschließlich Piraterie und bewaffnete Raubüberfälle, vorgehen, um gemeinsam den Frieden und die Ruhe auf See und die Sicherheit der Seewege zu gewährleisten. Aufforderung an die flussaufwärts und flussabwärts gelegenen Länder entlang der grenzüberschreitenden Flüsse, sich aktiv an der internationalen Zusammenarbeit zu beteiligen, relevante Streitigkeiten im Wege des Dialogs und der Konsultation zu lösen, die Sicherheit der Schifffahrt auf grenzüberschreitenden Flüssen zu gewährleisten, die Wasserressourcen rationell zu nutzen und zu schützen und die ökologische Umwelt der grenzüberschreitenden Flüsse zu schützen.

12. Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen als zentraler Koordinator im weltweiten Kampf gegen den Terrorismus, Unterstützung der internationalen Gemeinschaft bei der vollständigen Umsetzung der Resolutionen der Generalversammlung der Vereinten Nationen und des Sicherheitsrats zur Terrorismusbekämpfung sowie der globalen Strategie der Vereinten Nationen zur Terrorismusbekämpfung und gemeinsames Vorgehen gegen alle vom Sicherheitsrat benannten terroristischen Organisationen und Personen. Bereitstellung von mehr globalen Ressourcen zur Terrorismusbekämpfung für Entwicklungsländer, um deren Kapazitäten zur Terrorismusbekämpfung zu stärken. Die Verknüpfung von Terrorismus mit einem bestimmten Land, einer ethnischen Gruppe oder einer Religion ist abzulehnen. Verbesserung der Studien über die Auswirkungen neuer Technologien auf die globale Terrorismusbekämpfung und der Reaktionen darauf.

13. Vertiefung der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Informationssicherheit. China hat die Globale Initiative für Datensicherheit vorgeschlagen und ruft zu gemeinsamen Anstrengungen auf, um globale Regeln für die digitale Verwaltung zu formulieren, die den Willen aller Parteien widerspiegeln und ihre Interessen berücksichtigen. Die chinesisch-asiatische Kooperationsinitiative für Datensicherheit und die chinesisch-zentralasiatische Kooperationsinitiative für Datensicherheit sollten weitergeführt werden, um gemeinsam gegen verschiedene Cyber-Bedrohungen vorzugehen und ein globales Governance-System für den Cyber-Raum zu schaffen, das sich durch Offenheit und Einbeziehung, Gerechtigkeit und Fairness, Sicherheit und Stabilität, Kraft und Vitalität auszeichnet.

14. Stärkung des Risikomanagements im Bereich der Biosicherheit. Gemeinsam für eine verantwortungsvolle biowissenschaftliche Forschung eintreten und alle Beteiligten ermutigen, sich auf freiwilliger Basis auf die Tianjin Biosecurity Guidelines for Codes of Conduct for Scientists zu beziehen. Gemeinsame Stärkung des Aufbaus von Biosicherheitskapazitäten in Labors, Verringerung von Biosicherheitsrisiken und Förderung einer gesundheitsbewussten Entwicklung der Biotechnologie.

15. Stärkung der internationalen Sicherheitssteuerung im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) und anderer neu entstehender Technologien sowie Prävention und Management potenzieller Sicherheitsrisiken. China hat Positionspapiere zur Regulierung militärischer Anwendungen und zur Stärkung der ethischen Governance von KI veröffentlicht und ist bereit, die Kommunikation und den Austausch mit der internationalen Gemeinschaft über die Sicherheits-Governance von KI zu verstärken, die Einrichtung eines internationalen Mechanismus mit breiter Beteiligung zu fördern und Governance-Rahmen, Standards und Normen auf der Grundlage eines breiten Konsenses zu entwickeln.

16. Stärkung der internationalen Zusammenarbeit im Weltraum und Schutz der internationalen Ordnung im Weltraum auf der Grundlage des internationalen Rechts. Durchführung von Aktivitäten im Weltraum im Einklang mit dem Völkerrecht, Gewährleistung der Sicherheit von Astronauten in der [planetaren] Umlaufbahn und des langfristigen und nachhaltigen Betriebs von Weltraumeinrichtungen. Das gleiche Recht aller Länder auf eine friedliche Nutzung des Weltraums respektieren und sicherstellen. Entschiedene Ablehnung der Bewaffnung und des Wettrüstens im Weltraum und Unterstützung der Aushandlung und des Abschlusses eines internationalen Rechtsinstruments zur Rüstungskontrolle im Weltraum.

17. Unterstützung der Weltgesundheitsorganisation bei der Wahrnehmung einer führenden Rolle in der globalen Politik im Bereich der öffentlichen Gesundheit und wirksame Koordinierung und Mobilisierung globaler Ressourcen, um gemeinsam auf COVID-19 und andere wichtige globale Infektionskrankheiten zu reagieren.

18. Wahrung der globalen Nahrungsmittel- und Energiesicherheit. Verstärkte Koordinierung der Maßnahmen zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen internationalen Agrarhandels, zur Gewährleistung einer stabilen Getreideproduktion und reibungsloser Versorgungsketten sowie zur Vermeidung einer Politisierung und Militarisierung von Fragen der Ernährungssicherheit. Stärkung der internationalen Koordinierung der Energiepolitik, Schaffung eines sicheren und stabilen Umfelds für die Gewährleistung des Energietransports und gemeinsame Aufrechterhaltung der Stabilität des globalen Energiemarktes und der Energiepreise.

19. Vollständige und wirksame Umsetzung des UN-Übereinkommens gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität. Ermutigung aller Länder, internationale Verträge, Konventionen oder Abkommen zu schließen oder ihnen beizutreten oder institutionelle Vorkehrungen zu treffen, um grenzüberschreitende Verbrechen zu bekämpfen. Unterstützung der drei internationalen Drogenbekämpfungsübereinkommen der Vereinten Nationen, Schutz des internationalen Drogenbekämpfungssystems und Förderung der Koordinierung, der gemeinsamen Verantwortung und der aufrichtigen Zusammenarbeit in der internationalen Gemeinschaft, um die mit dem Drogenproblem verbundenen Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen und eine Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit aufzubauen, die frei von den Schäden durch Drogen ist. Aktive Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung auf der Grundlage der Achtung der Souveränität der einzelnen Länder, um gemeinsam die Strafverfolgungskapazitäten und die Sicherheitspolitik zu verbessern. Unterstützung der Einrichtung eines globalen Ausbildungssystems, um für die Entwicklungsländer mehr Strafverfolgungsbeamte auszubilden, die auf die Sicherheitsbedürfnisse ihrer Länder eingehen können.

20. Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen den Ländern bei der Bewältigung des Klimawandels und der Aufrechterhaltung stabiler und reibungsloser Liefer- und Industrieketten sowie Beschleunigung der Umsetzung der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, um nachhaltige Sicherheit durch nachhaltige Entwicklung zu fördern.

IV. Plattformen und Mechanismen der Zusammenarbeit

1. In der Generalversammlung, den einschlägigen VN-Ausschüssen, dem Sicherheitsrat, den einschlägigen Institutionen und anderen internationalen und regionalen Organisationen auf der Grundlage ihrer jeweiligen Mandate umfassende Diskussionen und Kommunikation über Frieden und Sicherheit führen und gemeinsame Initiativen und Vorschläge vorlegen, um in der internationalen Gemeinschaft einen Konsens zur Bewältigung der sicherheitspolitischen Herausforderungen zu erzielen.

2. Die Nutzbarmachung der Rolle der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, der BRICS-Zusammenarbeit, der Konferenz über Interaktion und vertrauensbildende Maßnahmen in Asien, des „China+Zentralasien“-Mechanismus und einschlägiger Mechanismen der ostasiatischen Zusammenarbeit und schrittweise Durchführung der Sicherheitszusammenarbeit, um ähnliche oder gleiche Ziele zu erreichen. Förderung der Einrichtung einer multilateralen Dialogplattform in der Golfregion und Nutzung der Rolle von Koordinierungs- und Kooperationsmechanismen wie dem Treffen der Außenminister der Nachbarländer Afghanistans und der Konferenz für Frieden, Staatsführung und Entwicklung zwischen China und dem Horn von Afrika zur Förderung des regionalen und globalen Friedens und der Stabilität.

3. Abhaltung hochrangiger Konferenzen über die GSI zu gegebener Zeit, um die politische Kommunikation im Bereich der Sicherheit zu stärken, den zwischenstaatlichen Dialog und die Zusammenarbeit zu fördern und die Synergie in der internationalen Gemeinschaft bei der Bewältigung der sicherheitspolitischen Herausforderungen weiter zu verbessern.

4. Unterstützung des Chinesisch-Afrikanischen Friedens- und Sicherheitsforums, des Nahost-Sicherheitsforums, des Pekinger Xiangshan-Forums, des Globalen Forums für die Zusammenarbeit im Bereich der öffentlichen Sicherheit (Lianyungang) und anderer internationaler Dialogplattformen als Beitrag zur Vertiefung des Austauschs und der Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich. Förderung der Einrichtung weiterer globaler Sicherheitsforen, um neue Plattformen für Regierungen, internationale Organisationen, Denkfabriken und soziale Organisationen zu schaffen, damit diese ihre Vorzüge einbringen und an der globalen Sicherheitssteuerung teilnehmen können.

5. Aufbau von mehr internationalen Plattformen und Mechanismen für den Austausch und die Zusammenarbeit bei der Bewältigung von Sicherheitsherausforderungen in Bereichen wie Terrorismusbekämpfung, Cybersicherheit, Biosicherheit und neu entstehende Technologien mit dem Ziel, die Governance-Kapazitäten im Bereich der nicht traditionellen Sicherheit zu verbessern. Förderung des Austauschs und der Zusammenarbeit zwischen Militär- und Polizeiakademien auf Universitätsebene. China ist bereit, anderen Entwicklungsländern in den nächsten fünf Jahren 5.000 Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen, um Fachkräfte für die Bewältigung globaler Sicherheitsfragen auszubilden.

Die GSI, die dem Grundsatz der Offenheit und Inklusion folgt, begrüßt und freut sich auf die Teilnahme aller Seiten, um gemeinsam ihre Substanz zu stärken und aktiv neue Formen und Bereiche der Zusammenarbeit zu erkunden. China ist bereit, mit allen Ländern und Völkern, die den Frieden lieben und nach Glück streben, zusammenzuarbeiten, um alle Arten von traditionellen und nicht-traditionellen Sicherheitsherausforderungen anzugehen, den Frieden und die Harmonie auf der Erde zu schützen und gemeinsam eine bessere Zukunft für die Menschheit zu schaffen, damit die Fackel des Friedens von Generation zu Generation weitergegeben wird und in der ganzen Welt leuchtet.

Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten, Volksrepublik China

Kontakt Adresse: No. 2, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing, 100701 Tel: 86-10-65961114

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related