Der Ukrainekrieg aus Sicht des globalen Südens – Von Krishen Mehta (American Committee for US Russia Accord)

22. Februar 2023

Im Oktober 2022, etwa acht Monate nach Beginn des Krieges in der Ukraine, hat die University of Cambridge in Großbritannien harmonisierte Umfragen durchgeführt, in denen die Einwohner von 137 Ländern nach ihrer Sicht auf den Westen, Russland und China befragt wurden. Die Ergebnisse der kombinierten Studie sind robust genug, um unsere ernsthafte Aufmerksamkeit zu verlangen.

Von den 6,3 Milliarden Menschen, die außerhalb des Westens leben, stehen 66 % Russland positiv gegenüber und 70 % positiv gegenüber China.

75 % der Befragten in Südasien, 68 % der Befragten im frankophonen Afrika und 62 % der Befragten in Südostasien geben an, Russland gegenüber positiv eingestellt zu sein.

Die öffentliche Meinung über Russland bleibt in Saudi-Arabien, Malaysia, Indien, Pakistan und Vietnam positiv.

Diese Ergebnisse haben im Westen einige Überraschung und sogar Wut ausgelöst. Für westliche Vordenker ist es schwer zu verstehen, dass zwei Drittel der Weltbevölkerung in diesem Konflikt einfach nicht zum Westen halten. Ich glaube jedoch, dass es fünf Gründe gibt, warum sich der globale Süden nicht auf die Seite des Westens stellt. Ich diskutiere diese Gründe in dem kurzen Aufsatz.

1. Der globale Süden glaubt nicht, dass der Westen seine Probleme versteht oder sich in sie einfühlt.

Indiens Außenminister S. Jaishankar brachte es kürzlich in einem Interview auf den Punkt: „Europa muss aus der Denkweise herauswachsen, dass die Probleme Europas die Probleme der Welt sind, aber die Probleme der Welt nicht die Probleme Europas.“ Entwicklungsländer stehen vor vielen Herausforderungen, von den Folgen der Pandemie, den hohen Kosten des Schuldendienstes und der Klimakrise, die ihre Umwelt verwüstet, bis hin zu Armut, Nahrungsmittelknappheit, Dürren und hohen Energiepreisen. Doch der Westen hat kaum mehr als Lippenbekenntnisse zur Ernsthaftigkeit vieler dieser Probleme abgegeben, selbst wenn er darauf besteht, dass der globale Süden sich ihm bei der Sanktionierung Russlands anschließt.

Die Covid-Pandemie ist ein perfektes Beispiel. Trotz der wiederholten Appelle des globalen Südens, geistiges Eigentum an den Impfstoffen mit dem Ziel zu teilen, Leben zu retten, war keine westliche Nation dazu bereit. Afrika ist bis heute der am wenigsten geimpfte Kontinent der Welt. Die afrikanischen Nationen verfügen über die Produktionskapazitäten zur Herstellung der Impfstoffe, aber ohne das erforderliche geistige Eigentum bleiben sie von Importen abhängig.

Aber Hilfe kam aus Russland, China und Indien. Algerien startete im Januar 2021 ein Impfprogramm, nachdem es seine erste Charge der russischen Sputnik-V-Impfstoffe erhalten hatte. Ägypten begann mit den Impfungen, nachdem es ungefähr zur gleichen Zeit Chinas Sinopharm-Impfstoff erhalten hatte, während Südafrika eine Million Dosen AstraZeneca vom Serum Institute of India beschaffte. In Argentinien wurde Sputnik zum Rückgrat des nationalen Impfprogramms. Dies alles geschah, während der Westen seine finanziellen Ressourcen nutzte, um Millionen von Dosen im Voraus zu kaufen und sie dann oft vernichtete, wenn sie abgelaufen waren. Die Botschaft an den globalen Süden war klar: Die Pandemie in Ihren Ländern ist Ihr Problem, nicht unseres.

2. Geschichte zählt: Wer stand wo während des Kolonialismus und nach der Unabhängigkeit?

Viele Länder in Lateinamerika, Afrika und Asien betrachten den Krieg in der Ukraine aus einer anderen Perspektive als der Westen. Sie sehen ihre ehemaligen Kolonialmächte als Mitglieder des westlichen Bündnisses neu gruppiert. Dieses Bündnis – größtenteils Mitglieder der Europäischen Union und der NATO oder die engsten Verbündeten der USA im asiatisch-pazifischen Raum – bildet die Länder, die Russland sanktioniert haben. Im Gegensatz dazu haben viele Länder in Asien und fast alle Länder im Nahen Osten, in Afrika und in Lateinamerika versucht, sowohl mit Russland als auch mit dem Westen gute Beziehungen zu pflegen , und Sanktionen gegen Russland gemieden. Könnte dies daran liegen, dass sie sich an ihre Geschichte am Empfänger der Kolonialpolitik des Westens erinnern, ein Trauma, mit dem sie immer noch leben, das der Westen jedoch größtenteils vergessen hat?

Nelson Mandela sagte oft, dass es die moralische und materielle Unterstützung der Sowjetunion war, die die Südafrikaner dazu inspirierte, das Apartheidregime zu stürzen. Aus diesem Grund wird Russland von vielen afrikanischen Ländern immer noch in einem positiven Licht gesehen. Und als diese Länder unabhängig wurden, war es die Sowjetunion, die sie trotz ihrer eigenen begrenzten Ressourcen unterstützte. Der 1971 fertiggestellte Assuan-Staudamm in Ägypten wurde vom Hydro Project Institute in Moskau entworfen und zum großen Teil von der Sowjetunion finanziert. Das Stahlwerk Bhilai, eines der ersten großen Infrastrukturprojekte im neu unabhängigen Indien, wurde 1959 von der UdSSR errichtet.

Auch andere Länder profitierten von der politischen und wirtschaftlichen Unterstützung durch die ehemalige Sowjetunion, darunter Ghana, Mali, Sudan, Angola, Benin, Äthiopien, Uganda und Mosambik. Am 18. Februar 2023 sagte der Außenminister Ugandas, Jeje Odongo, auf dem Gipfeltreffen der Afrikanischen Union in Addis Abeba, Äthiopien: „Wir wurden kolonialisiert und haben denen vergeben, die uns kolonialisiert haben. Jetzt fordern uns die Kolonisatoren auf, Feinde Russlands zu sein, das uns nie kolonisiert hat. Ist das fair? Nicht für uns. Ihre Feinde sind ihre Feinde. Unsere Freunde sind unsere Freunde.“

Zu Recht oder zu Unrecht wird das heutige Russland von vielen Ländern des Globalen Südens als ideologischer Nachfolger der ehemaligen Sowjetunion angesehen. In liebevoller Erinnerung an die Hilfe der UdSSR sehen sie Russland jetzt in einem einzigartigen und oft günstigen Licht. Können wir ihnen angesichts der schmerzhaften Geschichte der Kolonialisierung die Schuld geben?

3. Der Krieg in der Ukraine wird vom globalen Süden hauptsächlich als Frage der Zukunft Europas und nicht als Zukunft der ganzen Welt angesehen.

Die Geschichte des Kalten Krieges hat die Entwicklungsländer gelehrt, dass die Verwicklung in Konflikte zwischen Großmächten enorme Risiken mit sich bringt, aber, wenn überhaupt, nur spärliche Vorteile bringt. Folglich betrachten sie den Stellvertreterkrieg in der Ukraine als einen Krieg, bei dem es mehr um die Zukunft der europäischen Sicherheit geht als um die Zukunft der ganzen Welt. Aus der Perspektive des Globalen Südens scheint der Krieg in der Ukraine eine teure Ablenkung von seinen eigenen drängendsten Problemen zu sein. Dazu gehören höhere Treibstoffpreise, steigende Lebensmittelpreise, höhere Schuldendienstkosten und mehr Inflation, die alle die westlichen Sanktionen gegen Russland stark verschärft haben.

Eine kürzlich von Nature Energy veröffentlichte Umfrage besagt, dass bis zu 140 Millionen Menschen durch die im vergangenen Jahr stark steigenden Energiepreise in extreme Armut gedrängt werden könnten. Hohe Energiepreise wirken sich nicht nur direkt auf die Energierechnungen aus – sie führen auch zu einem Preisaufwärtsdruck entlang der Lieferketten und letztendlich bei Konsumgütern, einschließlich Lebensmitteln und anderen Notwendigkeiten. Diese allgemeine Inflation schadet den Entwicklungsländern unweigerlich viel mehr als dem Westen.

Der Westen könne den Krieg „so lange es dauert“ aufrechterhalten. Sie verfügen über die finanziellen Mittel und die Kapitalmärkte dafür, und natürlich bleiben sie stark in die Zukunft der europäischen Sicherheit investiert. Aber der globale Süden hat nicht denselben Luxus, und ein Krieg um die Zukunft der Sicherheit in Europa hat das Potenzial, die Sicherheit der ganzen Welt zu zerstören. Der globale Süden ist alarmiert, dass der Westen keine Verhandlungen führt, die diesen Krieg zu einem frühen Ende bringen könnten, angefangen mit der verpassten Gelegenheit im Dezember 2021, als Russland überarbeitete Sicherheitsverträge für Europa vorschlug, die den Krieg hätten verhindern können, aber von abgelehnt wurden der Westen. Auch die Friedensverhandlungen vom April 2022 in Istanbul wurden vom Westen teilweise abgelehnt, um Russland zu „schwächen“.

4. Die Weltwirtschaft wird nicht länger von den USA dominiert oder vom Westen geführt. Der globale Süden hat nun andere Optionen.

Mehrere Länder des Globalen Südens sehen ihre Zukunft zunehmend an Länder gebunden, die nicht mehr im westlichen Einflussbereich liegen. Ob diese Ansicht eine genaue Wahrnehmung der sich verschiebenden Machtverhältnisse oder Wunschdenken widerspiegelt, ist teilweise eine empirische Frage, also schauen wir uns einige Metriken an.

Der Anteil der USA an der Weltproduktion ging von 21 Prozent im Jahr 1991 auf 15 Prozent im Jahr 2021 zurück, während der Anteil Chinas im gleichen Zeitraum von 4 % auf 19 % stieg. China ist der größte Handelspartner für den größten Teil der Welt, und sein BIP in Kaufkraftparität übersteigt bereits das der USA. Die BRICS (Brasilien, Russland, China, Indien und Südafrika) hatten im Jahr 2021 ein kombiniertes BIP von 42 Billionen US-Dollar, verglichen mit 41 Billionen US-Dollar in den von den USA geführten G7. Ihre Bevölkerung von 3,2 Milliarden ist mehr als das 4,5-fache der Gesamtbevölkerung der G7-Staaten, die sich auf 700 Millionen beläuft.

Die BRICS verhängen weder Sanktionen gegen Russland noch liefern sie Waffen an die Gegenseite. Russland ist einer der größten Lieferanten von Energie und Nahrungsmittelgetreide für den globalen Süden, während Chinas Belt and Road Initiative ein wichtiger Lieferant von Finanzierungen und Infrastrukturprojekten bleibt. Wenn es um Finanzierung, Ernährung, Energie und Infrastruktur geht, muss sich der globale Süden mehr auf China und Russland verlassen als auf den Westen. Der Globale Süden sieht auch, dass die Shanghai Cooperation Organization expandiert, mehr Länder den BRICS beitreten wollen und einige Länder jetzt mit Währungen handeln, die sie vom Dollar, dem Euro oder dem Westen entfernen. Unterdessen riskieren einige Länder in Europa aufgrund höherer Energiekosten die Deindustrialisierung. Dies offenbart eine wirtschaftliche Verwundbarkeit des Westens, die vor dem Krieg nicht so offensichtlich war.

5. Die „regelbasierte internationale Ordnung“ verliert an Glaubwürdigkeit und ist im Niedergang.

Die gepriesene „regelbasierte internationale Ordnung“ ist das Bollwerk des Liberalismus nach dem Zweiten Weltkrieg, aber viele Länder des Globalen Südens sehen sie als vom Westen konzipiert und anderen Ländern einseitig aufgezwungen. Nur wenige nicht-westliche Länder, wenn überhaupt, haben sich jemals dieser Anordnung angeschlossen. Der Süden ist nicht gegen eine regelbasierte Ordnung, sondern gegen den gegenwärtigen Inhalt dieser Regeln, wie er vom Westen konzipiert wird.

Aber man muss auch fragen, gilt die regelbasierte internationale Ordnung auch für den Westen?

Seit Jahrzehnten sehen viele im Globalen Süden den Westen so, als würde er sich mit der Welt durchsetzen, ohne sich groß darum zu kümmern, sich an die Regeln zu halten. Mehrere Länder wurden nach Belieben angegriffen, meist ohne Genehmigung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Dazu gehören das ehemalige Jugoslawien, der Irak, Afghanistan, Libyen und Syrien. Unter welchen „Regeln“ wurden diese Länder angegriffen oder verwüstet, und wurden diese Kriege provoziert oder nicht provoziert? Julian Assange schmachtet im Gefängnis und Ed Snowden bleibt im Exil, beide weil sie den Mut (oder vielleicht die Kühnheit) hatten, die Wahrheiten hinter diesen und ähnlichen Aktionen aufzudecken.

Noch heute verursachen Sanktionen, die der Westen gegen über 40 Länder verhängt hat, erhebliche Not und Leid. Unter welchem ​​Völkerrecht oder welcher „regelbasierten Ordnung“ nutzte der Westen seine wirtschaftliche Stärke, um diese Sanktionen zu verhängen? Warum werden die Vermögenswerte Afghanistans immer noch in westlichen Banken eingefroren, während das Land mit Hunger und Hunger konfrontiert ist? Warum wird venezolanisches Gold immer noch im Vereinigten Königreich als Geisel gehalten, während die Menschen in Venezuela am Existenzminimum leben? Und wenn Sy Hershs Enthüllung wahr ist, unter welcher „regelbasierten Ordnung“ hat der Westen die Nord Stream-Pipelines zerstört?

Es scheint ein Paradigmenwechsel stattzufinden. Wir bewegen uns von einer westlich dominierten hin zu einer multipolareren Welt. Der Krieg in der Ukraine hat die internationalen Divergenzen, die diesen Wandel vorantreiben, deutlicher gemacht. Teils aufgrund seiner eigenen Geschichte und teils aufgrund sich abzeichnender wirtschaftlicher Realitäten sieht der Globale Süden eine multipolare Welt als bevorzugtes Ergebnis an, in der seine Stimme mit größerer Wahrscheinlichkeit gehört wird.

Präsident Kennedy beendete 1963 seine Rede an der American University mit den folgenden Worten: „Wir müssen unseren Teil dazu beitragen, eine Welt des Friedens aufzubauen, in der die Schwachen sicher und die Starken gerecht sind. Wir sind dieser Aufgabe gegenüber nicht hilflos oder hoffnungslos für ihren Erfolg. Zuversichtlich und unerschrocken müssen wir an einer Strategie des Friedens arbeiten.“ Diese Friedensstrategie war 1963 die Herausforderung, vor der wir standen, und sie bleibt auch heute eine Herausforderung für uns. Die Stimmen für den Frieden, auch die des globalen Südens, müssen gehört werden.

Krishen Mehta ist Vorstandsmitglied des American Committee for US Russia Accord und Senior Global Justice Fellow an der Yale University.

