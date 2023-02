Wichtige Friedensdemos am 24. + am 25.2.2023 in Berlin

Liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde,

die Ereignisse überschlagen sich:

Wir mobilisieren seit Mitte Januar für

unsere Kundgebung am 24.2.2023 UM 17.00 UHR auf dem PARISER PLATZ,

auf der u.a. Jürgen Rose und Gabriele Gysi sprechen werden.

Dazu haben wir im Nu über 10.000 Flyer verteilt und viele positive Rückmeldungen

erhalten.



Seit 5 Tagen wissen wir nun, dass am 25.2. eine weitere große

Kundgebung um 14.00 UHR auf dem PLATZ DES 18.MÄRZ durchgeführt wird,

initiiert von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer.



WIR UNTERSTÜTZEN DIESE KUNDGEBUNG und bitten auch EUCH ALLE, DORT

HINZUGEHEN und dafür zu werben, obwohl das „Manifest für Frieden“

nicht unserer Analyse des Krieges entspricht und von vielen von uns auch

nicht mitunterzeichnet wird. Doch es hat eine große Reichweite erreicht

und spricht offenbar vielen Menschen aus der Seele, die den Krieg

beendet haben wollen und sich der behaupteten Alternativlosigkeit der

weiteren Fortführung des Krieges widersetzen und sich stattdessen für

Verhandlungen aussprechen.

Ob daraus eine „nachhaltige“ große Bewegung entsteht, kann man noch

nicht abschätzen, aber wir müssen diese Kundgebung nutzen für ein

Werben um friedliches Engagement der Bevölkerung über den 25.2.

hinaus!!!

DESHALB GEHEN WIR DORTHIN, VERTEILEN FLYER FÜR DEN BEVORSTEHENDEN

OSTERMARSCH und zeigen Flagge mit unseren Forderungen:

– KEINE WAFFENLIEFERUNGEN,

– SCHLUSS MIT SANKTIONEN,

– SOFORTIGER WAFFENSTILLSTAND UND VERHANDELN OHNE VORBEDINGUNGEN.

– UND VOR ALLEM: EIN RADIKALES UMSCHWENKEN DER DEUTSCHEN POLITIK IN RICHTUNG: SICH EINSETZEN FÜR

VERHANDLUNGEN, SICH EINER WEITEREN ESKALATION VERWEIGERN, EINWIRKEN AUF DEN „PARTNER“ USA .



WIR HABEN UNS ABER NACH LANGER DISKUSSION ENTSCHLOSSEN, TROTZ GROßER

WIDRIGER UMSTÄNDE* DENNOCH AUCH AN UNSERER KUNDGEBUNG AM 24.2. UM 17.00

UHR AUF DEM PARISER PLATZ FESTZUHALTEN UND HOFFEN, DASS IHR AUCH DARAN

TEILNEHMT.



Herzliche Grüße

Jutta, Laura und Barbara



*Die Kriegsbefürworter vom Zentrum Liberale Moderne, angeführt von

Fücks und Marieluise Beck, mit den Kriegsbefürwortern Joschka Fischer,

Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Norbert Röttgen, um nur einige wenige

zu nennen, in ihren Reihen, rufen am 24.2. zu einer Demonstration auf

und werden um ca. 18.00 Uhr auf dem Platz des 18. März erwartet.

