Veranstaltungen am 24.2.: Weltfriedensglocke im Volkspark Friedrichshain / 24.2.: „Den Frieden gewinnen nicht den Krieg“ am Brandenburger Tor / 25.2.: „Manifest für den Frieden“ mit Sarah Wagenknecht, Alice Schwarzer und Brigadegeneral a.D. Vad am Brandenburger Tor 

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Friedensfreunde,

am 24. Februar jährt sich die menschheitsbedrohende Eskalation des verheerenden Krieges in der Ukraine.

Wir als Teil und die Friedensbewegung überhaupt wollen diesen Tag nicht den Kriegstreibern überlassen!

Wir freuen uns das die Zivilgesellschaft unseren Ruf nach Frieden folgt und sich positioniert:

Keine Waffenexporte in Krisengebiete!

Keine Wirtschaftssanktionen – sondern diplomatische Offensiven!

Statt Anheizen der Gewaltspirale und Kriegspropaganda – sofortiger Stopp des Krieges und Verhandlungen!



Wir rufen euch auf, eure Stimme GEGEN DEN KRIEG auf der Straße hörbar zu machen.

KOMMT am:

24.02.2023, 15:00 Uhr zur Weltfriedensglocke in den Volkspark Friedrichshain und läutet Sie für den Frieden

Anschließend möchten wir gemeinsam die durch die Friedenskoordination Berlin vorbereitete

KUNDGEBUNG „DEN FRIEDEN GEWINNEN, NICHT DEN KRIEG“um 17:00 Uhr am Brandenburger Tor – Platz des 18.03. mit unserer Teilnahme unterstützen.

Es erscheint uns wirklich wichtig, dass wir dort zahlreich vertreten sind, um den pro Kriegsbefürwortern am Brandenburger Tor keinen Raum zu geben!! Wir dürfen diesen Kräften das Feld (das Brandenburger Tor) an diesem Tag nicht überlassen!!!

Der Kundgebung „MANIFEST für FRIEDEN“ am Sonnabend, den 25.02.2023, 14:00 Uhr am Brandenburger Tor, zu der Sarah Wagenknecht, Alice Schwarzer und Brigadegeneral a.D. Vad aufgerufen haben, steht für die breite Zivilgesellschaft die ihre Stimme gegen den Krieg erhebt.

Hier sind wir gefordert uns einzubringen und Flagge zu zeigen. Bitte kommt zahlreich!

Mit friedliebenden Grüßen

Anja Mewes

Friedensglockengesellschaft Berlin e.V.

Vorsitzende

