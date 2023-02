US-Außenminister Blinken bringt Bibi Netanyahu dazu, sich anders gegenüber der Ukraine zu positionieren (indianpunchline.com)

https://www.indianpunchline.com/blinken-gets-bibi-to-bend-on-ukraine/

Die Vereinigten Staaten und Israel bilden ein ziemliches Paar. Sie tanzen Tango miteinander, sie stimmen überein, sie kratzen sich gegenseitig den Rücken, sie können zickig zueinander sein und einen faustischen Deal haben, aber sie sind auch Einzelgänger – und Israel gibt dem Großen Bruder das Gefühl, dass man derjenige ist, der alle wichtigen Entscheidungen trifft.

Welche der oben genannten Vorlagen derzeit am Werk ist, ist eine strittige Frage, da der US-Außenminister Antony Blinken am Samstag den Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmud Abbas, anrief, um diesen davon zu überzeugen, die Resolution des UN-Sicherheitsrates, die einen sofortigen Stopp der israelischen Siedlungstätigkeit im Westjordanland fordert, nicht voranzutreiben .

Die von den VAE ausgearbeitete vorgeschlagene Resolution ist eine Reaktion auf die Ankündigung der Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu vom vergangenen Sonntag, neun Außenposten zu „legalisieren“ und zukünftige Pläne zur Schaffung von rund 10.000 neuen Siedlungshäusern im Westjordanland voranzutreiben. Sie fordert, dass Israel „sofort und vollständig alle Siedlungsaktivitäten in den besetzten palästinensischen Gebieten einstellt“.

In Übereinstimmung mit der Doppeldeutigkeit der USA zum palästinensischen Problem sprach sich die Biden-Administration aktenkundig gegen Jerusalems Pläne aus, drängt aber auch gegen die palästinensischen Bemühungen , die Resolution zur Abstimmung zu bringen. Wenn es hart auf hart kommt, werden die USA nicht zögern, ein Veto gegen die Resolution einzulegen, aber die Optik wird in einer Zeit, in der Biden das Banner der Demokratie, der Menschenrechte, der UN-Charta, der regelbasierten Ordnung usw. hochhält, sehr schädlich sein.

Blinken rief später auch Netanjahu an, um ihn über sein Gespräch mit Abbas auf dem Laufenden zu halten. An diesem Muster ist nichts Neues. Aber ein interessanter Zufall verdient Aufmerksamkeit – Blinkens Aktivismus kam nur zwei Tage nach dem Besuch des israelischen Außenministers Eli Cohen in Kiew und seinem Treffen mit Präsident Wladimir Selenskyj am Donnerstag.

Dies ist der erste Besuch eines israelischen Außenministers in der Ukraine seit Beginn der russischen Spezialoperationen, und während dieser Zeit war die ukrainisch-israelische Beziehung etwas frostig geworden, da Tel Aviv gegenüber dem Konflikt in der Ukraine neutral war und sich weigerte, Russland zu kritisieren oder etwa die Ukraine mit militärischer Hardware zu beliefern, ungeachtet aller US-Gesuche.

Blinken darf sich über die Entwicklung freuen. Das kann er sich zugute halten, da sich nach seinem Besuch in Israel am 30. Januar und seinem Treffen mit Netanjahu eine subtile Verschiebung in der israelischen Haltung gegenüber der Ukraine abzeichnete.

Auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit Blinken machte Netanjahu eine kryptische Bemerkung darüber, wie der Iran begonnen habe, „Aggression über seine Grenzen und über den Nahen Osten hinaus zu exportieren“. Und Blinken vervollständigte mit Eifer die Auslassungspunkte in Netanjahus Artikulation: „So wie der Iran seit langem Terroristen unterstützt, die Israelis und andere angreifen, stellt das Regime jetzt Drohnen bereit, die Russland einsetzt, um unschuldige ukrainische Zivilisten zu töten. Im Gegenzug liefert Russland hochentwickelte Waffen an den Iran. Es ist eine Einbahnstraße.“

Blinken fuhr fort, dass „Russlands anhaltende Gräueltaten nur unterstreichen, wie wichtig es ist, alle Bedürfnisse der Ukraine – humanitäre, wirtschaftliche und sicherheitsbezogene – zu unterstützen, da es sein Volk und sein Existenzrecht mutig verteidigt, ein Thema, das wir heute ebenfalls besprochen haben . Eine der effektivsten Möglichkeiten, Israel sicherer zu machen, besteht darin, weiterhin Brücken in der Region und sogar weit über die Region hinaus zu bauen.“

Die Ukraine-Frage und die Iran-Frage sind in den US-amerikanisch-israelischen Gesprächsthemen miteinander verflochten. Aber das liegt nicht so sehr daran, dass iranische Drohnen von Russland eingesetzt werden, um ukrainische Ziele anzugreifen, sondern die Alchemie der russisch-iranischen Beziehungen hat sich seit dem Drohnen-Deal dramatisch verändert. Zwischen den beiden Ländern nimmt eine strategische Achse mit robusten militärischen und wirtschaftlichen Inhalten Gestalt an, die das Potenzial hat, das Kräftegleichgewicht in Israels Sicherheitsumfeld radikal zu verändern.

Netanjahu weiß zu schätzen, dass die Biden-Administration entschlossen ist, alle auf dem Tisch liegenden Optionen zu nutzen, um den Iran einzudämmen, und dazu gehört auch ein Regimewechsel. Kein US-Präsident ist so weit gegangen. Diesen Eindruck hinterließ auch der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, als er Netanjahu am 19. Januar (vor Blinkens Besuch) traf – obwohl Sullivans Besuch als Konsultationen über den Justizüberholungsplan der neuen israelischen Regierung und Bidens Bedenken über „ die Auswirkungen auf Israels demokratische Institutionen haben könnte.“

Israels Abhängigkeit von den USA, um den Iran einzudämmen, ist kritischer denn je. Die Spannungen nehmen seit dem Drohnenangriff auf iranische Vermögenswerte in Isfahan am 28. Januar zu. Zwei israelische Offiziere wurden seitdem getötet; ein israelischer Tanker angegriffen. Am Samstag gab es einen Raketenangriff auf den US-Stützpunkt in der Nähe des Al-Omar-Ölfelds in Deir Ezzor (Syrien), und am frühen Sonntag wurde das Zentrum von Damaskus Ziel eines israelischen Raketenangriffs. Unterdessen haben die USA einen erneuten Versuch gestartet, regierungsfeindliche Proteste im Iran anzustacheln.

Zusammenfassend stellen die USA und Israel fest, dass der Iran bei der durch den Ukraine-Konflikt ausgelösten geopolitischen Neuausrichtung im vergangenen Jahr an strategischer Tiefe gewonnen hat. So äußerte Präsident Xi Jinping während des Staatsbesuchs von Präsident Ebrahim Raisi in China in der vergangenen Woche seine starke Unterstützung für den Iran gegen die US-Einmischung in seine inneren Angelegenheiten und für den nuklearen Auftrag des Iran.

In einer höchst bedeutsamen Erklärung schrieb die Tageszeitung der Kommunistischen Partei Chinas, Global Times, dass „Irans ‚Blick nach Osten‘-Politik den Übergang von seiner Politik des negativen Ausgleichs und der Blockfreiheit zum Aufbau von Bündnissen mit nicht-westlichen Weltmächten bedeutete, die eine ähnliche politische Ausrichtung haben mit Strukturen in den Iran, sowie in Richtung Russland und China.“

Seit seiner Rückkehr nach Teheran gab Raisi bekannt, dass Xi die BRICS-Mitgliedschaft des Iran unterstützt. Der Iran wurde kürzlich auch Mitglied der Shanghai Cooperation Organization.

Nun bleibt abzuwarten, welche Form die israelische Verschiebung im Ukraine-Konflikt annehmen wird. Israel nimmt an der Ukraine Defense Contact Group des Pentagon teil. Aber Cohen gab nach seinem Treffen mit Selenskyj nur wenige Details preis, außer dass man sich bereit erkläre, die Zusammenarbeit in einem gemeinsamen Kampf gegen den Iran zu intensivieren. Er wich aus: „Wir haben über eine Vertiefung der Zusammenarbeit mit der Ukraine gegen die iranische Bedrohung auf internationaler Ebene gesprochen.“

Cohen sagte, Israel werde Kreditgarantien in Höhe von 200 Millionen US-Dollar für den Bau von Krankenhäusern in der Ukraine bereitstellen, und wiederholte eine israelische Zusage, der Ukraine ein ausgeklügeltes Luftverteidigungswarnsystem zu geben. Aber er war nicht bereit genau zu sagen, wann dieses System geliefert werden könnte; Er erwähnte auch nicht Russland oder wie Israel auf ukrainische Appelle nach israelischen Waffen reagieren würde.

Cohen sagte: „Israel steht, wie wir bereits in der Vergangenheit erklärt haben, fest in Solidarität mit dem Volk der Ukraine und bleibt der Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine verpflichtet.“ Er weigerte sich, Fragen zur nachrichtendienstlichen Zusammenarbeit zu beantworten.

Die große Frage ist, ob Israel weiterhin eine Gratwanderung zwischen der Unterstützung der Ukraine und der Vermeidung von Reibungen mit Russland vollziehen wird, mit dem es strategische regionale Interessen hat. Aber der Konflikt in der Ukraine hat das Potenzial gezeigt, globale Allianzen neu zu gestalten, und Russland hat Israel davor gewarnt, Waffen an die Ukraine zu liefern.

Der russische Botschafter in Tel Aviv sagte der Jerusalem Post am Freitag, Moskau habe Israels „diplomatische und ausgewogene Position“ „ernsthaft zur Kenntnis genommen“ und hoffe, dass „diese Position … unverändert bleibt und es keine von den israelischen Behörden bereitgestellten Waffenkomponenten geben wird, die in die Ukraine geliefert würden.“

Israels Verständigung mit Russland beschränkt sich bei weitem nicht auf Syrien. Es ist eine facettenreiche Beziehung, in der „Russland viele wichtige Karten hält“, wie ein Kommentar im Middle East Monitor feststellte, eben zu dem Zeitpunkt als Cohen nach Kiew reiste.

Netanjahu müsste sich zuerst von der Weisheit überzeugen, die Neutralität Israels aufzugeben, da er wüsste, dass es bei all seinem Einfallsreichtum schwierig sein wird, jeden israelischen Schritt, wie beispielsweise auch die Tatsache Waffen für den Kampf gegen die russischen Streitkräfte in der Ukraine zu liefern, als eine gegen den Iran gerichtete Handlung zu charakterisieren.

